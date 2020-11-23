Перевантажені фури: в бюджет за тиждень надійшло 1,6 млн штрафів
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Упродовж 16-23 листопада Укртрансбезпека разом з Нацполіцією перевірили близько 14 тисяч транспортних засобів і стягнули 1,6 млн грн за перевантаження.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
Всього минулого тижня інспектори Укртрансбезпеки та Нацполіції склали 269 актів порушень габаритно-вагових параметрів.
"Зараз ми на завершальному етапі впровадження Weight Control System - єдиної системи контролю зважування автотранспорту та аналізу руху на базі Центру обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки. Вона передбачатиме автоматичну фіксацію перевантажених вантажівок і притягнення до відповідальності тих, хто не дотримується габаритно-вагових норм", - зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За словами міністра, ця система буде використовуватися також для планування робіт на дорожній мережі за даними про транспортне навантаження ділянок.
Найбільше штрафів зібрано в Одеській, Рівненській та Миколаївській областях.
Зазначається, що показники ефективності покращилися у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
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