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Перевантажені фури: в бюджет за тиждень надійшло 1,6 млн штрафів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перевантажені фури: в бюджет за тиждень надійшло 1,6 млн штрафів

Упродовж 16-23 листопада Укртрансбезпека разом з Нацполіцією перевірили близько 14 тисяч транспортних засобів і стягнули 1,6 млн грн за перевантаження.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Всього минулого тижня інспектори Укртрансбезпеки та Нацполіції склали 269 актів порушень габаритно-вагових параметрів.

"Зараз ми на завершальному етапі впровадження Weight Control System - єдиної системи контролю зважування автотранспорту та аналізу руху на базі Центру обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки. Вона передбачатиме автоматичну фіксацію перевантажених вантажівок і притягнення до відповідальності тих, хто не дотримується габаритно-вагових норм", - зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, ця система буде використовуватися також для планування робіт на дорожній мережі за даними про транспортне навантаження ділянок.

Найбільше штрафів зібрано в Одеській, Рівненській та Миколаївській областях.

Також читайте: За тиждень "Укртрансбезпеки" нарахувала близько 4,4 млн грн штрафів за перевантажені вантажівки, - Криклій

Зазначається, що показники ефективності покращилися у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Класс! Этого достаточно, что бы выплатить матпомощь уже двум мужьям Венедиктовой!
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23.11.2020 17:41
+5
А перегруженные фуры Вадатурского как ездили, так ездят без проблем. Аж земля гудит.
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23.11.2020 17:34
+3
Плохо работаете,мининфракстуртурщики! Такую сумму,думаю,одна известная команда в Феофании,за неделю профукала Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов - Цензор.НЕТ 1185
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23.11.2020 17:42
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Какому то "слуге" на крузак хватит...
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23.11.2020 17:32 Відповісти
Так должно быть . В Днепре можно увидеть фуру в центральной части города . У меня как-то один такой "гений" в центре города спросил , как проехать в Кременчуг . Не думаю , что их надо защищать . Потом мы на своих авто ловим днищем асфальтные горбы .
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23.11.2020 17:40 Відповісти
А ты, конечно, ему шины проколол? Или в морду плюнул? Этот гений просто заблудился. Навигатор завел бедолагу в ловушку.
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23.11.2020 22:17 Відповісти
А перегруженные фуры Вадатурского как ездили, так ездят без проблем. Аж земля гудит.
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23.11.2020 17:34 Відповісти
шо за Вадатурский?
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23.11.2020 20:12 Відповісти
Гуд
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23.11.2020 17:34 Відповісти
Муд
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23.11.2020 18:14 Відповісти
Штрафы разве не на счета частных компаний поступают,что то не верится что в бюджет.
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23.11.2020 17:39 Відповісти
ты решаешь куда платить, хочешь на месте, хочешь приедь в свой город и плати в бюджет) демократия **-ти)
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23.11.2020 19:08 Відповісти
Класс! Этого достаточно, что бы выплатить матпомощь уже двум мужьям Венедиктовой!
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23.11.2020 17:41 Відповісти
Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов - Цензор.НЕТ 4114
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23.11.2020 17:43 Відповісти
Плохо работаете,мининфракстуртурщики! Такую сумму,думаю,одна известная команда в Феофании,за неделю профукала Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов - Цензор.НЕТ 1185
показати весь коментар
23.11.2020 17:42 Відповісти
Это перемога! Правда мелким шрифтом надо написать, что ущерб для дорожного покрытия от проезда этих перегруженных фур в десятки и сотни раз больше. Ну то такое...
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23.11.2020 17:45 Відповісти
дорог у нас не будет-потому как это же дойная корова- штрафы!!!
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23.11.2020 17:50 Відповісти
Тепер ці штрафи перенесуть на кпідвищення тарифів перевезень і споживачі це все оплатять.
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23.11.2020 18:12 Відповісти
Якщо іздитимуть далі вантажівки з перегрузом то всі нові проєкти буд. доріг/ автострад до дупи (!) В перше літо знищать будь яку нову дорогу
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23.11.2020 18:46 Відповісти
Та да, а ремонт дорог на 160 млн.
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23.11.2020 20:17 Відповісти
Весовые должны быть ВЕЗДЕ! Почему всё население страны длжно ездить по разбитым перегруженными фурами дорогам? А их владельцы при этом получают сверхприбыль.
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23.11.2020 21:12 Відповісти
Звиздеж!!! Опять🤣
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23.11.2020 21:19 Відповісти
 
 