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Нардепы обратились в КС для отмены отдельных положений карантина выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардепы обратились в КС для отмены отдельных положений карантина выходного дня

В Конституционный суд Украины поступило представление 48 народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабинета Министров, которым введен так называемый карантин выходного дня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 "от 22 июля 2020г № 641 с изменениями", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан.

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В настоящее время конституционное представление находится на рассмотрении суда.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
А-ХА-ХА ! В КС! ЕТА ШО ТРОЛІНГ ВОВКИ?
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23.11.2020 17:39
+3
Людям в магазине делают замечание за отсутствие маски , а эти уроды огрызаются . Наказывать надо деньгами (штраф) , без вариантов .
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23.11.2020 17:45
+2
и желательно не менее 34000
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23.11.2020 17:48
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А-ХА-ХА ! В КС! ЕТА ШО ТРОЛІНГ ВОВКИ?
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23.11.2020 17:39 Ответить
та какой тролинг? указывают,какие именно параграфы конституции ему нужно выучить...
а лучше всю прочитать и запомнить
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23.11.2020 17:43 Ответить
Людям в магазине делают замечание за отсутствие маски , а эти уроды огрызаются . Наказывать надо деньгами (штраф) , без вариантов .
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23.11.2020 17:45 Ответить
и желательно не менее 34000
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23.11.2020 17:48 Ответить







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Эти два гражданина считают граждан своей страны тупыми идиотами?
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23.11.2020 17:48 Ответить
Последние выйдем из эпидемии. Как самая последняя кто готова принять со всех сторон в любом количестве.
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23.11.2020 17:49 Ответить
Какие "наредпы", такие у них и *****/ты.
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23.11.2020 17:51 Ответить
Тю ***, нашли к кому обратится .
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23.11.2020 18:07 Ответить
Какие депутаты обратились в нелегитимный КС, те самые твари украинофобы, которые уничтожили антикоррупционные органы, это ход конем, таким образом они пытаются вернуть легитимность антигосударственным преступникам.
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23.11.2020 18:47 Ответить
кабаки . сауны и массажные салоны по выходным закрыты --- и где теперь нардепам с ******* отдохнуть --- будут как кива яйца чухать
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23.11.2020 19:25 Ответить
Краще б вони в спортлото звернулись... Нардепи звернулися в КС для скасування окремих положень карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8309
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23.11.2020 19:52 Ответить
 
 