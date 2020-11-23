Нардепы обратились в КС для отмены отдельных положений карантина выходного дня

В Конституционный суд Украины поступило представление 48 народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабинета Министров, которым введен так называемый карантин выходного дня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 "от 22 июля 2020г № 641 с изменениями", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан.

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В настоящее время конституционное представление находится на рассмотрении суда.