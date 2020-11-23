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Нардепи звернулися в КС для скасування окремих положень карантину вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепи звернулися в КС для скасування окремих положень карантину вихідного дня

До Конституційного суду України надійшло подання 48 народних депутатів, в якому оскаржено окремі положення постанови Кабінету Міністрів, якою запроваджено так званий карантин вихідного дня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"До Конституційного суду України від 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 "від 22 липня 2020р №641 зі змінами", - сказано в повідомленні.

Автори клопотання вважають, що окремі положення згаданої постанови не відповідають низці норм Основного закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне й економічне значення, оскільки стосуються, зокрема, життя і здоров'я громадян.

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В даний час конституційне подання перебуває на розгляді суду.
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Топ коментарі
+3
А-ХА-ХА ! В КС! ЕТА ШО ТРОЛІНГ ВОВКИ?
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23.11.2020 17:39
+3
Людям в магазине делают замечание за отсутствие маски , а эти уроды огрызаются . Наказывать надо деньгами (штраф) , без вариантов .
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23.11.2020 17:45
+2
и желательно не менее 34000
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23.11.2020 17:48
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А-ХА-ХА ! В КС! ЕТА ШО ТРОЛІНГ ВОВКИ?
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23.11.2020 17:39 Відповісти
та какой тролинг? указывают,какие именно параграфы конституции ему нужно выучить...
а лучше всю прочитать и запомнить
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23.11.2020 17:43 Відповісти
Людям в магазине делают замечание за отсутствие маски , а эти уроды огрызаются . Наказывать надо деньгами (штраф) , без вариантов .
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23.11.2020 17:45 Відповісти
и желательно не менее 34000
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23.11.2020 17:48 Відповісти







tZE inform
Заявление о локдауне
19 октября Зеленский объявил порогом локдауна 9,5 тысяч заболевших
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20 ноября Степанов - 30 тысяч заболевших

Эти два гражданина считают граждан своей страны тупыми идиотами?
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23.11.2020 17:48 Відповісти
Последние выйдем из эпидемии. Как самая последняя кто готова принять со всех сторон в любом количестве.
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23.11.2020 17:49 Відповісти
Какие "наредпы", такие у них и *****/ты.
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23.11.2020 17:51 Відповісти
Тю ***, нашли к кому обратится .
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23.11.2020 18:07 Відповісти
Какие депутаты обратились в нелегитимный КС, те самые твари украинофобы, которые уничтожили антикоррупционные органы, это ход конем, таким образом они пытаются вернуть легитимность антигосударственным преступникам.
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23.11.2020 18:47 Відповісти
кабаки . сауны и массажные салоны по выходным закрыты --- и где теперь нардепам с ******* отдохнуть --- будут как кива яйца чухать
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23.11.2020 19:25 Відповісти
Краще б вони в спортлото звернулись... Нардепи звернулися в КС для скасування окремих положень карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8309
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23.11.2020 19:52 Відповісти
 
 