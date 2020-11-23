Нардепи звернулися в КС для скасування окремих положень карантину вихідного дня

До Конституційного суду України надійшло подання 48 народних депутатів, в якому оскаржено окремі положення постанови Кабінету Міністрів, якою запроваджено так званий карантин вихідного дня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"До Конституційного суду України від 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 "від 22 липня 2020р №641 зі змінами", - сказано в повідомленні.

Автори клопотання вважають, що окремі положення згаданої постанови не відповідають низці норм Основного закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне й економічне значення, оскільки стосуються, зокрема, життя і здоров'я громадян.

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В даний час конституційне подання перебуває на розгляді суду.