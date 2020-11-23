27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19, - Кондратюк

Коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата парламента.

Как сообщила в Facebook заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент работает в обычном режиме", - отметила она.

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