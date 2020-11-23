27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19, - Кондратюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата парламента.
Как сообщила в Facebook заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Парламент работает в обычном режиме", - отметила она.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Борменталь Незабаром
показать весь комментарий23.11.2020 20:04 Ответить Мне нравится 1
Serg KS d9fae3d4
показать весь комментарий23.11.2020 20:15 Ответить Мне нравится 0
Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий23.11.2020 20:37 Ответить Мне нравится 0
Владимир Кучер aee7e5ca
показать весь комментарий23.11.2020 20:40 Ответить Мне нравится 0
Uhbif
показать весь комментарий23.11.2020 21:49 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...