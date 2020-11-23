РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17382 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
1 043 5
ВР (28729) карантин (16730) Кондратюк_Елена (79) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19, - Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19, - Кондратюк

Коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата парламента.

Как сообщила в Facebook заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент работает в обычном режиме", - отметила она.

27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19, - Кондратюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
закопать, а потом сжечь! або сжечь, а потім закопать
показать весь комментарий
23.11.2020 20:04 Ответить
Вы имеете ввиду депутатов ,а там от всех партий и фракций пациенты и ещё то что закопаешь не сожжёшь ,пока снова не откопаешь 27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 4108
показать весь комментарий
23.11.2020 20:15 Ответить
27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19/ Странно. "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
показать весь комментарий
23.11.2020 20:37 Ответить
Що ви Підори здохли!
показать весь комментарий
23.11.2020 20:40 Ответить
что-то не вижу смертности....?!
показать весь комментарий
23.11.2020 21:49 Ответить
 
 