27 депутатів Верховної Ради хворіють на COVID-19, - Кондратюк
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Коронавірусною інфекцією COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату парламенту.
Як повідомила в Facebook заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент працює у звичному режимі", - зазначила вона.
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