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27 депутатів Верховної Ради хворіють на COVID-19, - Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

27 депутатів Верховної Ради хворіють на COVID-19, - Кондратюк

Коронавірусною інфекцією COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату парламенту.

Як повідомила в Facebook заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент працює у звичному режимі", - зазначила вона.

27 депутатів Верховної Ради хворіють на COVID-19, - Кондратюк 01

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закопать, а потом сжечь! або сжечь, а потім закопать
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23.11.2020 20:04 Відповісти
Вы имеете ввиду депутатов ,а там от всех партий и фракций пациенты и ещё то что закопаешь не сожжёшь ,пока снова не откопаешь 27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 4108
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23.11.2020 20:15 Відповісти
27 депутатов Верховной Рады болеют COVID-19/ Странно. "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
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23.11.2020 20:37 Відповісти
Що ви Підори здохли!
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23.11.2020 20:40 Відповісти
что-то не вижу смертности....?!
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23.11.2020 21:49 Відповісти
 
 