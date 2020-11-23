27 депутатів Верховної Ради хворіють на COVID-19, - Кондратюк

Коронавірусною інфекцією COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату парламенту.

Як повідомила в Facebook заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент працює у звичному режимі", - зазначила вона.

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