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Зеленский (16555) ОГА (2376) Сумская область (1847)

Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Хомы главой Сумской областной государственной администрации (ОГА).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 509/2020, подписанный 23 ноября 2020 года, был обнародован на сайте президента.

Также Зеленский подписал указ №508/2020, которым освободил Сергея Пахольчука от временного исполнения обязанностей главу Сумской ОГА.

Как сообщалось, назначение Хомы на должность главы Сумской ОГА было согласовано Кабинетом министров Украины 11 ноября. Ранее он занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 9479ibigdan 23 ноября, 14:01
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия
Володимир Зеленський записав новий "відосик", де повідомив, що здав негативний тест на коронавірус і повернувся до роботи на Банковій.

Сталось це через день після того, як активісти привезли Зеленському в Феофанію шматки асфальту з Великого будівництва. Які вам ще докази потрібні, що асфальт має цілющі властивості проти коронавірусу, порохоботи?
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23.11.2020 20:15
+7
Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6039
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23.11.2020 20:14
+7
Подозреваю, да, что там, я просто уверен, если президенту, его окружению и прочим слугам народа вводить асфальт ректально и перорально, то на всё лечение понадобится по 1 кг. асфальта на персону и пол часа времени.
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23.11.2020 20:19
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Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6039
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23.11.2020 20:14 Ответить
"Вий" давний фильм и не все смотрели, а Куравлёва больше знают как Афоню Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 7387
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23.11.2020 20:18 Ответить
Залишилося коло крейдою намалювати і "наступіт мір "
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23.11.2020 20:26 Ответить
Ця картінка краща, - тут на Хому Брута вже, як на начальніка дивляться... Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА - Цензор.НЕТ 1903

Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА - Цензор.НЕТ 6532
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23.11.2020 21:09 Ответить
Только же хотел--опять опередили. Но вот так если. То с такой фамилией надо было на Полтавскую ОГА назначить. Н. Гоголь бы оценил и порадовался на том свете за земляков непутёвых!
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23.11.2020 21:40 Ответить
Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 9479ibigdan 23 ноября, 14:01
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия
Володимир Зеленський записав новий "відосик", де повідомив, що здав негативний тест на коронавірус і повернувся до роботи на Банковій.

Сталось це через день після того, як активісти привезли Зеленському в Феофанію шматки асфальту з Великого будівництва. Які вам ще докази потрібні, що асфальт має цілющі властивості проти коронавірусу, порохоботи?
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23.11.2020 20:15 Ответить
Подозреваю, да, что там, я просто уверен, если президенту, его окружению и прочим слугам народа вводить асфальт ректально и перорально, то на всё лечение понадобится по 1 кг. асфальта на персону и пол часа времени.
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23.11.2020 20:19 Ответить
Тільки це потрібно буде запивати і заливати розігрітим бітумом.
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24.11.2020 07:01 Ответить
Дешево... Читав десь - таким, як вони, "хапунам", монголи горло заливали киплячим шевським "варом" - сумішшю дьогтю і воску...
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24.11.2020 08:43 Ответить
Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 8020
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23.11.2020 20:21 Ответить
Зайшли в Феофанію позитивними а вийшли негативними - що робть ковід з мужиками!
Nick Vest: Вжух - и ермак с зеленским в один день заболели. Вжух - и ермак с зеленским в один день выздоровели.
9 ноября сладкая парочка заболела, 23 ноября выздоровела, ровно две недели.
Остается только гадать с чем связано столь скорое выздоровление полШестого: то ли с тем, что мендель вчера испекла мишек и вдохновила, то ли с тем, что журналисты раскрыли, что зеленский в Феофании вообще не находится, а лишь временами приезжает.
Вобщем, ребятушки отдохнули, подлечились и сейчас вжух и ка-ак разрулят конституционный кризис...
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23.11.2020 20:28 Ответить
хома афганец, может и пацанам что-то перепадет
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23.11.2020 20:36 Ответить
Василий Хома -бизнесмен.Затёрт Дупой и Гепой при яныке.Может и повезёт сумчанам.Губернаторы меняются ,как в калейдоскопе.
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23.11.2020 20:38 Ответить
затерт дупой и гепой, как-то не по афгански, гля
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23.11.2020 21:13 Ответить
ну и президент ..тыкается как дитя не разумное.. за окружение вообще не говорю... вот вам и результат .. а бы кто лишь бы не порох
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23.11.2020 20:54 Ответить
https://youtu.be/GJhciBxqnKo
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23.11.2020 21:18 Ответить
Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА - Цензор.НЕТ 7589
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23.11.2020 21:13 Ответить
Судя по овалу лица, харчи при той должности сильные выдают. Ну пусть.
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23.11.2020 21:45 Ответить
Ермак за щеку надавал от души
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23.11.2020 21:54 Ответить
Однако лицо скучноватое, денег точно не дадут. Был бы Гепа - подсказал бы.
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24.11.2020 07:03 Ответить
"ХОМ"ЯК"...
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24.11.2020 08:44 Ответить
циганва
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23.11.2020 21:21 Ответить
Бедный и несчастный. Все деньги которые зарабатывала жена отдавал на партийные взносы родной коммунистической партии. Вот не представляю, как такой неумеха и несостоявшийся человек сможет управлять целой областью? Он же ничего в жизни не добился, исходя из его декларации. Вечно где то прицепом, на халяву, иждивенец какой то.

Иконы, драгметаллы, права на книгу и изобретение: потенциальный губернатор Одесской области обнародовал свою декларацию

Одесский политик Сергей Гриневецкий, возвращение которого на должность губернатора региона ожидается в ближайшее время, подал декларацию о доходах за 2019 год в качестве кандидата на этот пост.
Документ опубликован в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает корреспондент «Думской».
Активы потенциального руководителя облгосадминистрации и его близких многократно превышают доходы.
Гриневецкий с семьей проживает в огромном домом в Одессе площадью 835,7 кв. м еще с 2003 года. Недвижимость принадлежит жене Ольге. К дому прилагается участок площадью 1203 кв. м, который находится в собственности супруги политика с 1999 года.
Еще один дом и участок площадью 713 кв. м Ольга Гриневецкая приобрела в 2015 году. Небольшое строение площадью 48,6 кв. м с землей расположено в Раздельной.
С 1998 года Сергей Гриневецкий вместе с ООО «Медби» является собственником нежилого строения площадью 40,5 кв. м в Одессе.
В разделе «Ценное имущество» возможный губернатор указал две иконы - «Господь Вседержитель» и «Святая царица Елена». Кроме того, он задекларировал часы Patek Phillipe, которых у него две пары. Жена носит часы OMEGA, а еще у нее есть колье, сережки и браслет з бриллиантами. В качестве ценностей Гриневецкий зачем-то указал свой мебельный гарнитур.
Из корпоративных прав у семьи Гриневецких только доля в ООО «Мельниченко», которой владеет дочь Елена Мельниченко.
Также политик задекларировал авторское право на некое «письменное произведение технического характера». Им он владеет с 2011 года вместе с Леонидом Борисенко, Борисом Волошенковым, Сергеем Гладуном и Александром Степановым.
С 2002 года Гриневецкий зарегистрировал вместе с Анатолием Радчуком ноу-хау - "авторство на модуль отопительный газовый».
В 2019 году будущий губернатор получил приличную пенсию - 128 тыс. 880 гривен. В «Ощадбанке» он хранит 176 тыс. гривен. Более 575 тыс. гривен вложил в драгметаллы. Есть 80 тыс. долларов, 4900 евро и 2,5 млн гривен наличными.
Жена Ольга получила пенсию значительно скромнее - 26,5 тыс. гривен. Также она заработала 74,1 тыс. гривен в ООО «Формулаб» (зарплата по основному месту работы). В банке хранит 500 долларов и 7,1 тыс. гривен. Наличными - 100 тыс. долларов и 1 млн. 176 тыс. гривен.
Сергей Гриневецкий является главой федерации гандбола Одесской области, председателем трех наблюдательных советов: Одесского национального академического театра оперы и балета, Одесского областного фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее», Одесской национальной академии пищевых технологий.
До сих пор занимает пост председателя Одесской областной организации Народной партии и заместителя главы всеукраинской организации этой политсилы (и одновременно состоит в «Доверяй делам»). Является членом президентского совета «Всемирного клуба одесситов». Член общественных организаций «Ротари клуб Одесса-Ришелье», «Одесса-Шанхай 1871».
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23.11.2020 21:30 Ответить
Богдан: Зеленский привык к народному обожанию. Тонны г@вна в Facebook - и он остановился
Интервью Богдана Ксении Собчак

Президент Украины Владимир Зеленский очень чувствителен к публикациям в СМИ, рассказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не согласен с тезисом, что у президента Украины Владимира Зеленского "уже не получилось". Об этом он сказал российской журналистке Ксении Собчак в интервью, которое обнародовали 22 ноября на YouTube-канале Собчак.

"У Зеленского есть шанс выровнять историю. Воспользуется ли он этим шансом? Не знаю, очень сильно надеюсь на это. Что для этого нужно? Выйти из зоны комфорта. Сейчас уже очень такая ситуация сложная, надо делать не то, что хочется, а то, что надо. [...] Надо начинать заниматься своей командой. Надо поставить цель. [...] Самая страшная проблема - никто не понимает, куда мы идем, где точка, куда мы стремимся. Поэтому каждый рисует свою какую-то личную дорогу. Начинается шатание, каждый занимается развитием своего личного мирка", - сказал он.
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23.11.2020 21:40 Ответить
Наталія, а згадайте, як була побудована виборча кампанія у "Блазня"... Саме так: "кожному мужику по пляшці горілки кожний вечір, і по бабі - у постіль... "І так далі.... А решту кожен "додумував" собі сам... Однак, це "прокотило" лише на виборах... А далі треба щось робить і рухаться в якомусь напрямку... А він не знає ні ЯК, ні КУДИ ІТИ, ні ЩО і ЯК РОБИТЬ... Він тільки репризи озвучувать уміє...
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24.11.2020 08:36 Ответить
100%. Но это не помешало мудрому нариду проголосовать за слуг в Раду. Да и на местных поддержка довольно высокая. Так что "прошили" они мозги лохторату неплохо.
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24.11.2020 08:49 Ответить
Так я ж, не проти... У протиборстві людини, що "грає за правилами", і падлюки, дуже часто перемагає падлюка... Бо вона може і піску в очі сипонуть, і "заточку" у бік увіткнуть... Порошенко спробував протистоять "падлюкам" за демократичними правилами, і тому програв, бо "бидло" не тільки не захотіло прикрить йому боки і спину, але ще й закидало його лайном... А зараз скавчить, бо замість "солодких плюшок", обіцяних падлюками, отримують "плюхи по морді"...
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24.11.2020 09:36 Ответить
Держись,Хома,іде зима!
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23.11.2020 22:07 Ответить
Держись,Хома,іде зима!

Гроше́й в кишенях вже катма,
Й сьогодні чула десь кума,
Шо жде Зеленського тюрма.
Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА - Цензор.НЕТ 5319
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23.11.2020 22:19 Ответить
Дзидзьо?
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23.11.2020 23:25 Ответить
Залишається тільки ОПЗЖ змінити СН на верхніх щаблях влади, на нижніх вже їх люди.
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24.11.2020 07:09 Ответить
Выпустили этого полудурка из больницы.
Начинает вредить Украине с еще большей энергией - столько дней потеряно.
Да, тварюка криворожская?
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24.11.2020 01:21 Ответить
 
 