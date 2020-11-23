5 089 40
Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Василя Хоми головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 509/2020, підписаний 23 листопада 2020 року, було оприлюднено на сайті президента.
Також Зеленський підписав указ №508/2020 року, яким звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов'язків глави Сумської ОДА.
Як повідомлялося, призначення Хоми на посаду голови Сумської ОДА було погоджено Кабінетом міністрів України 11 листопада. Раніше він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.
Топ коментарі
+9 Nataliia Radchenko
показати весь коментар23.11.2020 20:15
+7 цукер берг
показати весь коментар23.11.2020 20:14
+7 Старый зольдат
показати весь коментар23.11.2020 20:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия
Володимир Зеленський записав новий "відосик", де повідомив, що здав негативний тест на коронавірус і повернувся до роботи на Банковій.
Сталось це через день після того, як активісти привезли Зеленському в Феофанію шматки асфальту з Великого будівництва. Які вам ще докази потрібні, що асфальт має цілющі властивості проти коронавірусу, порохоботи?
Nick Vest: Вжух - и ермак с зеленским в один день заболели. Вжух - и ермак с зеленским в один день выздоровели.
9 ноября сладкая парочка заболела, 23 ноября выздоровела, ровно две недели.
Остается только гадать с чем связано столь скорое выздоровление полШестого: то ли с тем, что мендель вчера испекла мишек и вдохновила, то ли с тем, что журналисты раскрыли, что зеленский в Феофании вообще не находится, а лишь временами приезжает.
Вобщем, ребятушки отдохнули, подлечились и сейчас вжух и ка-ак разрулят конституционный кризис...
Иконы, драгметаллы, права на книгу и изобретение: потенциальный губернатор Одесской области обнародовал свою декларацию
Одесский политик Сергей Гриневецкий, возвращение которого на должность губернатора региона ожидается в ближайшее время, подал декларацию о доходах за 2019 год в качестве кандидата на этот пост.
Документ опубликован в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает корреспондент «Думской».
Активы потенциального руководителя облгосадминистрации и его близких многократно превышают доходы.
Гриневецкий с семьей проживает в огромном домом в Одессе площадью 835,7 кв. м еще с 2003 года. Недвижимость принадлежит жене Ольге. К дому прилагается участок площадью 1203 кв. м, который находится в собственности супруги политика с 1999 года.
Еще один дом и участок площадью 713 кв. м Ольга Гриневецкая приобрела в 2015 году. Небольшое строение площадью 48,6 кв. м с землей расположено в Раздельной.
С 1998 года Сергей Гриневецкий вместе с ООО «Медби» является собственником нежилого строения площадью 40,5 кв. м в Одессе.
В разделе «Ценное имущество» возможный губернатор указал две иконы - «Господь Вседержитель» и «Святая царица Елена». Кроме того, он задекларировал часы Patek Phillipe, которых у него две пары. Жена носит часы OMEGA, а еще у нее есть колье, сережки и браслет з бриллиантами. В качестве ценностей Гриневецкий зачем-то указал свой мебельный гарнитур.
Из корпоративных прав у семьи Гриневецких только доля в ООО «Мельниченко», которой владеет дочь Елена Мельниченко.
Также политик задекларировал авторское право на некое «письменное произведение технического характера». Им он владеет с 2011 года вместе с Леонидом Борисенко, Борисом Волошенковым, Сергеем Гладуном и Александром Степановым.
С 2002 года Гриневецкий зарегистрировал вместе с Анатолием Радчуком ноу-хау - "авторство на модуль отопительный газовый».
В 2019 году будущий губернатор получил приличную пенсию - 128 тыс. 880 гривен. В «Ощадбанке» он хранит 176 тыс. гривен. Более 575 тыс. гривен вложил в драгметаллы. Есть 80 тыс. долларов, 4900 евро и 2,5 млн гривен наличными.
Жена Ольга получила пенсию значительно скромнее - 26,5 тыс. гривен. Также она заработала 74,1 тыс. гривен в ООО «Формулаб» (зарплата по основному месту работы). В банке хранит 500 долларов и 7,1 тыс. гривен. Наличными - 100 тыс. долларов и 1 млн. 176 тыс. гривен.
Сергей Гриневецкий является главой федерации гандбола Одесской области, председателем трех наблюдательных советов: Одесского национального академического театра оперы и балета, Одесского областного фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее», Одесской национальной академии пищевых технологий.
До сих пор занимает пост председателя Одесской областной организации Народной партии и заместителя главы всеукраинской организации этой политсилы (и одновременно состоит в «Доверяй делам»). Является членом президентского совета «Всемирного клуба одесситов». Член общественных организаций «Ротари клуб Одесса-Ришелье», «Одесса-Шанхай 1871».
Интервью Богдана Ксении Собчак
Президент Украины Владимир Зеленский очень чувствителен к публикациям в СМИ, рассказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не согласен с тезисом, что у президента Украины Владимира Зеленского "уже не получилось". Об этом он сказал российской журналистке Ксении Собчак в интервью, которое обнародовали 22 ноября на YouTube-канале Собчак.
"У Зеленского есть шанс выровнять историю. Воспользуется ли он этим шансом? Не знаю, очень сильно надеюсь на это. Что для этого нужно? Выйти из зоны комфорта. Сейчас уже очень такая ситуация сложная, надо делать не то, что хочется, а то, что надо. [...] Надо начинать заниматься своей командой. Надо поставить цель. [...] Самая страшная проблема - никто не понимает, куда мы идем, где точка, куда мы стремимся. Поэтому каждый рисует свою какую-то личную дорогу. Начинается шатание, каждый занимается развитием своего личного мирка", - сказал он.
Гроше́й в кишенях вже катма,
Й сьогодні чула десь кума,
Шо жде Зеленського тюрма.
Автор: Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України VІІІ-го скликання, фракція «Народний Фронт»
Начинает вредить Украине с еще большей энергией - столько дней потеряно.
Да, тварюка криворожская?