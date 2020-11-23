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Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за "Акт в поддержку религиозной свободы в Украине" (H.R. 5408), направленный на привлечение России к ответственности за религиозные преследования на оккупированном Донбассе и Крыму.

Дебаты и голосования состоялись в Палате представителей США 18 ноября 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

Для того, чтобы этот акт стал законом за него должно проголосовать верхняя палата - Сенат США, после чего он будет передан на подпись Президента США. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) призвала сенаторов быстрее рассмотреть эту инициативу.

"Акт в поддержку религиозной свободы в Украине" (H.R. 5408) является важным законодательным актом, который поможет привлечь Россию к ответственности за многочисленные нарушения свободы вероисповедания на оккупированных территориях Украины.", - заявил USCIRF Нури Туркель.

Двухпартийный законопроект "Ukraine Religious Freedom Support Act" предусматривает отнесение России в список "стран, вызывающих особое беспокойство" (СРС) в соответствии с Актом о международной религиозной свободе (IRFA). Это предполагает дальнейшие экономические и политические санкции против России с стороны президента и Госдепартамента США, направленные на восстановление религиозной свободы на оккупированном Донбассе и Крыму.

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Законопроект также предусматривает применение санкций, связанных с получением или отменой ранее выданных виз в США для любых иностранцев, которые, работая на правительство России, являются ответственными или прямо или косвенно осуществляли особенно суровые нарушения религиозной свободы на территории Украины, которую Россия оккупировала и контролирует, или контролирует через негосударственные вооруженные группировки, которыми она командует. Санкции также могут быть применены к членам семьи таких нарушителей.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины - Цензор.НЕТ 2373
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23.11.2020 21:56
+11
Щиро дякую.
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23.11.2020 21:57
+3
Из серьезных санкций осталось только СВИФТ отключить. Все остальное - очередное бла-бла и глубокая обеспокоенность.
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23.11.2020 22:19
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Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины - Цензор.НЕТ 2373
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23.11.2020 21:56 Ответить
Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 302
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23.11.2020 23:46 Ответить
Щиро дякую.
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23.11.2020 21:57 Ответить
Всегда мучал вопрос, представители кого?Или чего?
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23.11.2020 22:14 Ответить
написано же тебе "Конгресса США"! Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 2103 шо неясно? Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 5804
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23.11.2020 23:03 Ответить
конгрессмены не представители конгресса, так же как депутаты не избираются верховной радой Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 363 .
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24.11.2020 13:15 Ответить
применение санкций, связанных с получением или отменой ранее выданных виз в США для любых иностранцев, которые, работая на правительство России, являются ответственными или прямо или косвенно осуществляли особенно суровые нарушения религиозной свободы на территории Украины, которую Россия оккупировала и контролирует
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23.11.2020 22:15 Ответить
Несколько ********* не поедут в США...серьезные санкции.
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23.11.2020 22:15 Ответить
пишите в компетентные органы США и лиц станет больше Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины - Цензор.НЕТ 866
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23.11.2020 22:18 Ответить
може й не припинить повністю переслідування , але певним чином вплинуть на пов'язаних із цим цькуванням , вдячний за їхню спробу , сподіваюсь , що наступні будуть ще більш успішними .
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23.11.2020 22:44 Ответить
багато анонсовані "пекельні санкції" якось десь "завалялись" між Сенатом та Білим Домом, всі тоді захопились імпічментом , крику було....ой-ой-ой.... то й запхали "добрі люди" десь в шухляду .... може в новому році знайдуться між паперами?
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23.11.2020 23:53 Ответить
Из серьезных санкций осталось только СВИФТ отключить. Все остальное - очередное бла-бла и глубокая обеспокоенность.
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23.11.2020 22:19 Ответить
ну как же. еще можно деньги ху...ла на Западе арестовать. еще можно западные визы женам, детя, любовницам олигархов и топ чиновников из окружения ху...ла поаннулировать. порыться можна найти
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23.11.2020 22:38 Ответить
Про подобные страшилки всякие пономари рассказывают еще с 2014 года. То усьо туфта. Визы детям и любовницам никто не отменит - нет правовых оснований. Чтоб арестовать деньги ***** надо четко доказать, что это таки деньги *****. И таки четко определить, почему они вне закона.
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23.11.2020 22:46 Ответить
америкосы особо не заморачиваються правовыми основаниями.это их страна,хотят дают визу не хотят,звыняйтэ и идите нахй. было бы у них желание отменили бы визы всем ******** с **************.
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23.11.2020 23:51 Ответить
там через подставных агентов фсб заначки, не докопаешься
да и не пустят вову на волю, грехов много знает
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24.11.2020 01:06 Ответить
Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 5795
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23.11.2020 22:32 Ответить
Очень полезно. Последняя фраза очень важна.
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25.11.2020 11:43 Ответить
 
 