Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за "Акт в поддержку религиозной свободы в Украине" (H.R. 5408), направленный на привлечение России к ответственности за религиозные преследования на оккупированном Донбассе и Крыму.

Дебаты и голосования состоялись в Палате представителей США 18 ноября 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

Для того, чтобы этот акт стал законом за него должно проголосовать верхняя палата - Сенат США, после чего он будет передан на подпись Президента США. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) призвала сенаторов быстрее рассмотреть эту инициативу.

"Акт в поддержку религиозной свободы в Украине" (H.R. 5408) является важным законодательным актом, который поможет привлечь Россию к ответственности за многочисленные нарушения свободы вероисповедания на оккупированных территориях Украины.", - заявил USCIRF Нури Туркель.

Двухпартийный законопроект "Ukraine Religious Freedom Support Act" предусматривает отнесение России в список "стран, вызывающих особое беспокойство" (СРС) в соответствии с Актом о международной религиозной свободе (IRFA). Это предполагает дальнейшие экономические и политические санкции против России с стороны президента и Госдепартамента США, направленные на восстановление религиозной свободы на оккупированном Донбассе и Крыму.

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Законопроект также предусматривает применение санкций, связанных с получением или отменой ранее выданных виз в США для любых иностранцев, которые, работая на правительство России, являются ответственными или прямо или косвенно осуществляли особенно суровые нарушения религиозной свободы на территории Украины, которую Россия оккупировала и контролирует, или контролирует через негосударственные вооруженные группировки, которыми она командует. Санкции также могут быть применены к членам семьи таких нарушителей.