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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ закрыли в Донецке мечеть - муфтий Исмагилов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ закрыли в Донецке мечеть - муфтий Исмагилов

На оккупированном Донбассе наемники России взяли под контроль все религиозные организации, в том числе и мусульманские. Они закрыли все общины, которые не подчиняются так называемой "МГБ ДНР", в том числе и мечеть в Донецке.

Об этом муфтий Саид Исмагилов рассказал в интервью изданию "Религиозная правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях "ДНР" взяла под контроль все религиозные организации, в том числе и мусульманские. Оккупанты закрыли все общины, которые не подчиняются "МГБ ДНР", в том числе мечеть в Донецке (я там много лет был имамом) - два года назад общину обвинили в экстремизме и деятельности на украинскую разведку", - сказал Исмагилов.

По его словам, мечеть опечатали, а имама забрали на допрос в "МГБ", взяли подписку о невыезде.

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"Мечеть сейчас закрыта, категорически запрещено ее открывать, заходить туда. Два года стоит совершенно пустая, и такая судьба постигла все мусульманские религиозные организации, которые не подчиняются так называемому "МГБ ДНР"", - рассказал он.

Исмагилов рассказал, что оккупанты создали собственную религиозную структуру, поставили своего имама, который находится под их контролем.

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По словам муфтия, люди вынуждены либо выезжать оттуда, поскольку там жить вообще невозможно, или посещать те мечети, которые разрешены для посещения, или они вообще никуда не ходят и молятся сами дома.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Это не тут писать надо, а сразу Кадырову))
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18.11.2020 16:38
+2
А це вони даремно!. Років через 20 на кацапії державною релігією буде іслам. 😊
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18.11.2020 16:37
+2
Почему молчит саудиты и иранцы ?почему молчит вес исламский мир )))) а не хотят обидет кремл))) если в Украине а не оккупированной части Донбасса закрыли мечет тогда все "мусулмани" в мира поднемили голову каторого за унили в песок
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18.11.2020 17:12
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А це вони даремно!. Років через 20 на кацапії державною релігією буде іслам. 😊
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18.11.2020 16:37 Ответить
Ну хоть не тюрьму из неё сделали...
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18.11.2020 16:38 Ответить
Это не тут писать надо, а сразу Кадырову))
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18.11.2020 16:38 Ответить
Наврядчи етнічні татари Донеччини із кримськими татарами звернуться до кадирова. Лише Зе може, так як обіцяв колись
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18.11.2020 16:42 Ответить
І Рудого Гудка - "в копію"! Найманці РФ закрили в Донецьку мечеть - муфтій Ісмагілов - Цензор.НЕТ 6381
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18.11.2020 17:45 Ответить
Немає в дикунах, які позиціонують себе православними християнами жодної краплини віри. Ніякої.
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18.11.2020 16:39 Ответить
А каково мнение Рефата по этому поводу.
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18.11.2020 16:39 Ответить
Ойойойойойой, ну сейчас Хабиб как... пукнет.
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18.11.2020 16:39 Ответить
Это Аметовская. На шахте Октябрьская. Её могли закрыть из за опасности попасть под обстрел.
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18.11.2020 16:45 Ответить
шахты тоже позакрывали из-за "обстрелов"?
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18.11.2020 17:05 Ответить
Ну да. В 14-17 опасности попасть под обстрел было поменьше, чем в 18-м.
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18.11.2020 17:09 Ответить
Почему молчит саудиты и иранцы ?почему молчит вес исламский мир )))) а не хотят обидет кремл))) если в Украине а не оккупированной части Донбасса закрыли мечет тогда все "мусулмани" в мира поднемили голову каторого за унили в песок
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18.11.2020 17:12 Ответить
Ну саудіти не союзники Кремля, а Іран..., що таке одна мечеть в глобальному.
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18.11.2020 17:34 Ответить
Эти саудиты и иранцы молчали когда армянские ракеты бомбили мирные города в Азербайджане(мусулманскую).я проста хочу сказат шо Мекке,Ватикан.и.т.д наченает поддерживат сваих "братев" когда им платят ))) кароче у УКРАИНЕ ОДИН СОЮЗНИК -ЭТО УКРАИНСКАЯ АРМИЯ С АМЕРИКАНСКОЙ "БАЙРАКТАРАМИ)))))
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18.11.2020 17:42 Ответить
І всерівно, раша класна, щоб вона не робила "кормільцам"
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18.11.2020 17:51 Ответить
 
 