Найманці РФ закрили в Донецьку мечеть - муфтій Ісмагілов

На окупованому Донбасі найманці Росії взяли під контроль всі релігійні організації, в тому числі і мусульманські. Вони закрили всі громади, які не підкоряються так званій "МГБ ДНР", в тому числі і мечеть у Донецьку.

Про це муфтій Саїд Ісмагілов розповів в інтерв'ю виданню "Религиозная правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях "ДНР" взяла під контроль усі релігійні організації, в тому числі і мусульманські. Окупанти закрили всі громади, які не підкоряються "МГБ ДНР", в тому числі мечеть у Донецьку (я там багато років був імамом) - два роки назад громаду звинуватили в екстремізмі і діяльності на українську розвідку", - сказав Ісмагілов.

За його словами, мечеть опечатали, а імама забрали на допит в "МГБ", взяли підписку про невиїзд.

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"Мечеть зараз закрита, категорично заборонено її відкривати, заходити туди. Два роки стоїть абсолютно порожня, і така доля спіткала всі мусульманські релігійні організації, які не підкоряються так званому "МГБ ДНР"", - розповів він.

Ісмагілов розповів, що окупанти створили власну релігійну структуру, поставили свого імама, який перебуває під їхнім контролем.

За словами муфтія, люди змушені або виїжджати звідти, оскільки там жити взагалі неможливо, або відвідувати ті мечеті, які дозволені для відвідування, або вони взагалі нікуди не ходять і моляться самі вдома.