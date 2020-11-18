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Найманці РФ закрили в Донецьку мечеть - муфтій Ісмагілов

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ закрили в Донецьку мечеть - муфтій Ісмагілов

На окупованому Донбасі найманці Росії взяли під контроль всі релігійні організації, в тому числі і мусульманські. Вони закрили всі громади, які не підкоряються так званій "МГБ ДНР", в тому числі і мечеть у Донецьку.

Про це муфтій Саїд Ісмагілов розповів в інтерв'ю виданню "Религиозная правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях "ДНР" взяла під контроль усі релігійні організації, в тому числі і мусульманські. Окупанти закрили всі громади, які не підкоряються "МГБ ДНР", в тому числі мечеть у Донецьку (я там багато років був імамом) - два роки назад громаду звинуватили в екстремізмі і діяльності на українську розвідку", - сказав Ісмагілов.

За його словами, мечеть опечатали, а імама забрали на допит в "МГБ", взяли підписку про невиїзд.

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"Мечеть зараз закрита, категорично заборонено її відкривати, заходити туди. Два роки стоїть абсолютно порожня, і така доля спіткала всі мусульманські релігійні організації, які не підкоряються так званому "МГБ ДНР"", - розповів він.

Ісмагілов розповів, що окупанти створили власну релігійну структуру, поставили свого імама, який перебуває під їхнім контролем.

За словами муфтія, люди змушені або виїжджати звідти, оскільки там жити взагалі неможливо, або відвідувати ті мечеті, які дозволені для відвідування, або вони взагалі нікуди не ходять і моляться самі вдома.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Это не тут писать надо, а сразу Кадырову))
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18.11.2020 16:38
+2
А це вони даремно!. Років через 20 на кацапії державною релігією буде іслам. 😊
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18.11.2020 16:37
+2
Почему молчит саудиты и иранцы ?почему молчит вес исламский мир )))) а не хотят обидет кремл))) если в Украине а не оккупированной части Донбасса закрыли мечет тогда все "мусулмани" в мира поднемили голову каторого за унили в песок
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18.11.2020 17:12
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А це вони даремно!. Років через 20 на кацапії державною релігією буде іслам. 😊
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18.11.2020 16:37 Відповісти
Ну хоть не тюрьму из неё сделали...
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18.11.2020 16:38 Відповісти
Это не тут писать надо, а сразу Кадырову))
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18.11.2020 16:38 Відповісти
Наврядчи етнічні татари Донеччини із кримськими татарами звернуться до кадирова. Лише Зе може, так як обіцяв колись
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18.11.2020 16:42 Відповісти
І Рудого Гудка - "в копію"! Найманці РФ закрили в Донецьку мечеть - муфтій Ісмагілов - Цензор.НЕТ 6381
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18.11.2020 17:45 Відповісти
Немає в дикунах, які позиціонують себе православними християнами жодної краплини віри. Ніякої.
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18.11.2020 16:39 Відповісти
А каково мнение Рефата по этому поводу.
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18.11.2020 16:39 Відповісти
Ойойойойойой, ну сейчас Хабиб как... пукнет.
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18.11.2020 16:39 Відповісти
Это Аметовская. На шахте Октябрьская. Её могли закрыть из за опасности попасть под обстрел.
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18.11.2020 16:45 Відповісти
шахты тоже позакрывали из-за "обстрелов"?
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18.11.2020 17:05 Відповісти
Ну да. В 14-17 опасности попасть под обстрел было поменьше, чем в 18-м.
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18.11.2020 17:09 Відповісти
Почему молчит саудиты и иранцы ?почему молчит вес исламский мир )))) а не хотят обидет кремл))) если в Украине а не оккупированной части Донбасса закрыли мечет тогда все "мусулмани" в мира поднемили голову каторого за унили в песок
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18.11.2020 17:12 Відповісти
Ну саудіти не союзники Кремля, а Іран..., що таке одна мечеть в глобальному.
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18.11.2020 17:34 Відповісти
Эти саудиты и иранцы молчали когда армянские ракеты бомбили мирные города в Азербайджане(мусулманскую).я проста хочу сказат шо Мекке,Ватикан.и.т.д наченает поддерживат сваих "братев" когда им платят ))) кароче у УКРАИНЕ ОДИН СОЮЗНИК -ЭТО УКРАИНСКАЯ АРМИЯ С АМЕРИКАНСКОЙ "БАЙРАКТАРАМИ)))))
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18.11.2020 17:42 Відповісти
І всерівно, раша класна, щоб вона не робила "кормільцам"
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18.11.2020 17:51 Відповісти
 
 