Є родина, син, був одружений: журналісти розповіли про головного ката в'язниці найманців РФ у Донецьку "Ізоляція" Куликовського. ВIДЕО

Журналісти провели розслідування про донецьку катівню "Ізоляція" та спробувала розшукати її катів.

У донецькій катівні бойовиків "ДНР" "Ізоляція", де не стихає людський крик, працюють професійні садисти. Їх за всіма міжнародними законами мають розшукувати як військових злочинців, діяння яких не мають терміну давності. Найстрашнішого професійного ката "Ізоляції" на прізвисько Аїд звуть Денис Куликовський. В нього є навіть родина, дитина, а більшість рідних живе на підконтрольній Україні території. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень, передає Цензор.НЕТ.

Світлини людей, які так просто готові катувати і забирати життя, не знайдеш в соціальних мережах. Наприклад, "Ленін" або Василь Євдокімов. Саме "Леніну" приписують створення в'язниці "Ізоляції". А ще Монгол, Станіслав Слєпньов. Його добре пам’ятають ті, хто опинився в "Ізоляції", як тільки там організували в’язницю. Ще один фігурант – Юрій Кривонос або Юра-танкист. Він чи то зараз "директор" "Ізоляції", чи то був до останнього часу. Точно невідомо. Але всі ці люди не так жахають колишніх полонених, як той, що представлявся як Аїд, більш відомий його позивний - Палич.

Куликовському Денису Павловичу 36 років. За кілька місяців пошуків ТСН знайшла лише два фото, на яких колишні бранці впізнали Палича. А ще його батьків, однокласників і дружину.

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В маленькому селі біля прифронтового Курахового директорка школи, де він навчався, одразу згадала учня Дениса Куликовського. І зніяковіла, коли дізналася, чому її учня навчило життя. Однокласниця Палича Юлія каже, що в школі він був чуйним і добрим.

На Курахівській ринку працює старша сестра Палича Оксана Куликівська. Вона довго вдивлялася в фотографію чоловіка і стверджує, що не знає цієї людини. За її словами, вони нібито не бачилися багато років.

На курахівському ринку працює старша сестра Палича Оксана Куликовська. Вона довго вдивлялася в світлину чоловіка і переконує, що не знає цієї людини. За її словами, вони нібито не бачились багато років.

Ще навесні батько чоловіка розповів ТСН, що ще до війни із сином вони посварились, бо той сильно пив. Розказав, що ані дружини, ні дітей в Дениса Куликовського немає, і де він зараз – невідомо. Але під час зустрічі восени батько Палича почав його виправдовувати. Рідні ката переконували, що не знають, де син.

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А мати Палича зізналась, що в так званій "ДНР" у Дениса Куликовського була дружина і росте син. Вона онука давно не бачила.

Колишня дружина Палича розповіла, що вони нібито не спілкуються останні пів року і чим він займається, вона наче не знає: "Я їздила до нього на роботу, але я не знаю, що це за місце таке. - Ви не знали, що там катували людей? - Ні, я не знала, що там катують людей. - Ви не знаєте, що це в'язниця? - Я далека від усього цього, у мене життя взагалі спокійне".

За словами колишньої дружини, Палич втік з "ДНР" ще у 2019 році нібито до Росії.

На журналістів вийшов чоловік, що назвався співробітником українських спецслужб. Він неодноразово вимагав не показувати світлину ката в ефірі. Спочатку говорив, що готує спецоперацію, щоб упіймати ката. Потім, що Палич – тепер працює на Україну. А потім навіть пішли погрози.

Кат дійсно може бути не на свободі, тобто перевербованим агентом. А все для того, щоб реальну свободу вислужити. Цього не виключає генерал-майор служби безпеки України і колишній заступник начальника цього відомства Віктор Ягун: "Можливо, вивели і десь приховали. А для чого приховали? А може він якось використовується. Все може бути, може він там їм щось розповідає і може справді приносити користь Україні. Але чи вартує Україні така користь?!".

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На офіційний запит, чи вартує Україні така користь і чи шукає ката українське правосуддя, СБУ відповіла відпискою - вони працюють. Генпрокуратура теж надала лист - кримінальні справи є, але хто по них проходить - таємниця. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що українські спецслужби знають всіх катів і бойовиків, але будь-яку інформацію поки не розголошуватимуть.

"Можу запевнити, що рано чи пізно всі виконавці за ці злочини, які сьогодні відбуваються на території окупованих Донецької і Луганської областей, понесуть за це покарання, жоден мерзотник не уникне кари українського народу", - запевнив Данілов.

Точно відомо одне - більшість тих, хто влаштовував злочини проти українського народу на окупованих територіях, в Україні нині не засуджені навіть заочно. Більше того, розповідає юристка-кримінологиня Ганна Маляр, якщо їх і спіймають, то судитимуть не за воєнні злочини, а як кримінал.