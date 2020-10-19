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Новини Окуповані території
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Є родина, син, був одружений: журналісти розповіли про головного ката в'язниці найманців РФ у Донецьку "Ізоляція" Куликовського. ВIДЕО

Журналісти провели розслідування про донецьку катівню "Ізоляція" та спробувала розшукати її катів.

У донецькій катівні бойовиків "ДНР" "Ізоляція", де не стихає людський крик, працюють професійні садисти. Їх за всіма міжнародними законами мають розшукувати як військових злочинців, діяння яких не мають терміну давності. Найстрашнішого професійного ката "Ізоляції" на прізвисько Аїд звуть Денис Куликовський. В нього є навіть родина, дитина, а більшість рідних живе на підконтрольній Україні території. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень, передає Цензор.НЕТ.

Світлини людей, які так просто готові катувати і забирати життя, не знайдеш в соціальних мережах. Наприклад, "Ленін" або Василь Євдокімов. Саме "Леніну" приписують створення в'язниці "Ізоляції". А ще Монгол, Станіслав Слєпньов. Його добре пам’ятають ті, хто опинився в "Ізоляції", як тільки там організували в’язницю. Ще один фігурант – Юрій Кривонос або Юра-танкист. Він чи то зараз "директор" "Ізоляції", чи то був до останнього часу. Точно невідомо. Але всі ці люди не так жахають колишніх полонених, як той, що представлявся як Аїд, більш відомий його позивний - Палич.

Куликовському Денису Павловичу 36 років. За кілька місяців пошуків ТСН знайшла лише два фото, на яких колишні бранці впізнали Палича. А ще його батьків, однокласників і дружину.

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В маленькому селі біля прифронтового Курахового директорка школи, де він навчався, одразу згадала учня Дениса Куликовського. І зніяковіла, коли дізналася, чому її учня навчило життя. Однокласниця Палича Юлія каже, що в школі він був чуйним і добрим.

На Курахівській ринку працює старша сестра Палича Оксана Куликівська. Вона довго вдивлялася в фотографію чоловіка і стверджує, що не знає цієї людини. За її словами, вони нібито не бачилися багато років.

На курахівському ринку працює старша сестра Палича Оксана Куликовська. Вона довго вдивлялася в світлину чоловіка і переконує, що не знає цієї людини. За її словами, вони нібито не бачились багато років.

Ще навесні батько чоловіка розповів ТСН, що ще до війни із сином вони посварились, бо той сильно пив. Розказав, що ані дружини, ні дітей в Дениса Куликовського немає, і де він зараз – невідомо. Але під час зустрічі восени батько Палича почав його виправдовувати. Рідні ката переконували, що не знають, де син.

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А мати Палича зізналась, що в так званій "ДНР" у Дениса Куликовського була дружина і росте син. Вона онука давно не бачила.

Колишня дружина Палича розповіла, що вони нібито не спілкуються останні пів року і чим він займається, вона наче не знає: "Я їздила до нього на роботу, але я не знаю, що це за місце таке. - Ви не знали, що там катували людей? - Ні, я не знала, що там катують людей. - Ви не знаєте, що це в'язниця? - Я далека від усього цього, у мене життя взагалі спокійне".

За словами колишньої дружини, Палич втік з "ДНР" ще у 2019 році нібито до Росії.

На журналістів вийшов чоловік, що назвався співробітником українських спецслужб. Він неодноразово вимагав не показувати світлину ката в ефірі. Спочатку говорив, що готує спецоперацію, щоб упіймати ката. Потім, що Палич – тепер працює на Україну. А потім навіть пішли погрози.

Кат дійсно може бути не на свободі, тобто перевербованим агентом. А все для того, щоб реальну свободу вислужити. Цього не виключає генерал-майор служби безпеки України і колишній заступник начальника цього відомства Віктор Ягун: "Можливо, вивели і десь приховали. А для чого приховали? А може він якось використовується. Все може бути, може він там їм щось розповідає і може справді приносити користь Україні. Але чи вартує Україні така користь?!".

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На офіційний запит, чи вартує Україні така користь і чи шукає ката українське правосуддя, СБУ відповіла відпискою - вони працюють. Генпрокуратура теж надала лист - кримінальні справи є, але хто по них проходить - таємниця. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що українські спецслужби знають всіх катів і бойовиків, але будь-яку інформацію поки не розголошуватимуть.

"Можу запевнити, що рано чи пізно всі виконавці за ці злочини, які сьогодні відбуваються на території окупованих Донецької і Луганської областей, понесуть за це покарання, жоден мерзотник не уникне кари українського народу", - запевнив Данілов.

Точно відомо одне - більшість тих, хто влаштовував злочини проти українського народу на окупованих територіях, в Україні нині не засуджені навіть заочно. Більше того, розповідає юристка-кримінологиня Ганна Маляр, якщо їх і спіймають, то судитимуть не за воєнні злочини, а як кримінал.

Автор: 

Донецьк (946) полон (1553) катування (597) садизм (11) знущання (94) Донбас (22354) ізоляція (62) полонені (2258) Куликовський Денис (22) Євдокимов Василь (1) Слєпнєв Станіслав (1) Кривонос Юрій (1)


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Топ коментарі
+33
Домбаський бандюк звичайний.
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19.10.2020 09:51
+27
Такие как он и все его родственники должны быть ликвидированы и долго мучаться перед смертью.Гореть в аду вам сволочи.
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19.10.2020 11:18
+22
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю." (с)
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19.10.2020 09:53
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Сторінка 2 з 2
Это всё, что нужно знать про бывших и нынешних властях Украины: Точно известно одно - большинство тех, кто устраивал преступления против украинского народа на оккупированных территориях, в Украине сейчас не осуждены даже заочно. Более того, рассказывает юрист-криминолог Анна Маляр, если их и поймают, то будут судить не за военные преступления, а как криминал.
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19.10.2020 20:28 Відповісти
А если взять папу, привязать к машине за верёвочку и покатать мала мала...
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19.10.2020 21:17 Відповісти
а почему этот поц до сих пор не в Украине... ведь Украина имеет такую МОСЧНУЮ И СИЛЬНУЮ разведку, что этого выродка не может похитить? СБУ-+ГУР+СВР=0... полный ноль...
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19.10.2020 21:23 Відповісти
Нема ні в кого яєць від*издити його родичів? До всирачки! Щоб знав як людей катувати.
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19.10.2020 21:30 Відповісти
І чим ти відрізняєшься від "палача"?
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20.10.2020 08:55 Відповісти
знаком +
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20.10.2020 17:10 Відповісти
Украине нада создать спецгруппу и физически уничтожать эту нечесть.
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19.10.2020 22:39 Відповісти
Так вперёд - создавайте и веллкам в Донецк!
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20.10.2020 06:12 Відповісти
Привет общипанному куриному барону со сломанным мобильником уже передал?)))
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12.12.2020 14:22 Відповісти
В связи со злобными нападками https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Макрона напомним, что в центральном музее Франции хранятся 18 000
отезанных голов жителей Алжира в качестве трофеев
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19.10.2020 22:44 Відповісти
веры нет этим звездунам из СБУ.Вспоминается.как журналисты.а не спецслужбыц опознали беглого генерала,причастного к преступлениям Януковича.когда тот приезжал улаживать личные дела на подконтрольную территорию.И что думаете сделало СБУ? паравильно-"ой...получили от людей сигнал.поехали.а он утёк.гад"...А с Медведчуком чеого нянчатся при железных фактах соучастия в антимайдане с силовым исходом? ..нельзя верить этому,,наводнённым прокремлёвским шнырьём.органу.Об кадровом очищении уже прямям текстом говорили западные партнёры,отказывавшие Украине в сотрудничестве по обмену развед. информации.Добавить,что не без участия СБУ были отпущены "на погулять до суда" виновные в расстрелах "беркутовцы".которые тоже-"Ой,утекли,гады..."
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20.10.2020 08:20 Відповісти
Его ждут дома.
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20.10.2020 08:45 Відповісти
Дуже потрібний владі кат.
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20.10.2020 08:46 Відповісти
Непонятно, почему его родственники спокойно живут на территории Украины? Почему они вообще живут?
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20.10.2020 11:29 Відповісти
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