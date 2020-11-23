ЮНИСЕФ готовит спецоперацию для оперативного распространения вакцины от COVID-19

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX. Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.

В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.

"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.

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