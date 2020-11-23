РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10616 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 064 6
вакцина (3815) карантин (16730) ЮНЕСКО (202) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

ЮНИСЕФ готовит спецоперацию для оперативного распространения вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ЮНИСЕФ готовит спецоперацию для оперативного распространения вакцины от COVID-19

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX. Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.

В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.

"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину от коронавируса в США могут зарегистрировать 11 декабря, а через день-два можно вакцинировать население, - американские врачи

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А министерство здравоохранения Украины, готовит приложение "Вакцина в смартфоне".
показать весь комментарий
23.11.2020 21:53 Ответить
Дітей не чіпайте, ублюдки.
показать весь комментарий
23.11.2020 22:11 Ответить
Первыми будут страны "золотого миллиарда", потом "развивающиеся" страны.
Далее мы, Украина, вместе с беднейшими странами Африки.
показать весь комментарий
23.11.2020 22:17 Ответить
Так ВОТ ради чего этот коронопсихоз! Ва-ва-вакцинацию стремится навязать МММ - международная медицинская мафия. С масочками то была разминка, денег с них копейки в сравнении с вакциной.
показать весь комментарий
23.11.2020 23:31 Ответить
слепой не увидит, тупой не поймет
показать весь комментарий
24.11.2020 00:08 Ответить
наконец-то антиконспиролухи получат естественный отбор во всей красе, о котором они так много говорят
показать весь комментарий
24.11.2020 00:09 Ответить
 
 