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ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) домовляється про співпрацю з більш ніж 350 партнерами для оперативної доставки вакцини від коронавірусу 92 країнам світу в рамках механізму COVAX. Вакцину країнам із низьким і нижче середнього рівнем доходу хочуть доставити якнайшвидше і якомога безпечніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ООН.

Організація вже проінформувала основні світові авіакомпанії про необхідні пропускні можливості для доставки вакцини та обговорила з ними шляхи транспортування близько 2 млрд доз вакцини наступного року. Ще 1 млрд доз вакцини планують транспортувати морем.

У найближчі тижні ЮНІСЕФ проведе оцінку існуючих транспортних можливостей, щоб виявити недоліки і майбутні потреби.

"Очікується, що закупівля, доставка і поширення вакцин проти COVID-19 буде наймасштабнішою і найшвидшою подібною операцією", - заявив директор відділу постачання ЮНІСЕФ.

Читайте також: Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов
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А министерство здравоохранения Украины, готовит приложение "Вакцина в смартфоне".
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23.11.2020 21:53 Відповісти
Дітей не чіпайте, ублюдки.
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23.11.2020 22:11 Відповісти
Первыми будут страны "золотого миллиарда", потом "развивающиеся" страны.
Далее мы, Украина, вместе с беднейшими странами Африки.
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23.11.2020 22:17 Відповісти
Так ВОТ ради чего этот коронопсихоз! Ва-ва-вакцинацию стремится навязать МММ - международная медицинская мафия. С масочками то была разминка, денег с них копейки в сравнении с вакциной.
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23.11.2020 23:31 Відповісти
слепой не увидит, тупой не поймет
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24.11.2020 00:08 Відповісти
наконец-то антиконспиролухи получат естественный отбор во всей красе, о котором они так много говорят
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24.11.2020 00:09 Відповісти
 
 