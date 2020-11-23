ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) домовляється про співпрацю з більш ніж 350 партнерами для оперативної доставки вакцини від коронавірусу 92 країнам світу в рамках механізму COVAX. Вакцину країнам із низьким і нижче середнього рівнем доходу хочуть доставити якнайшвидше і якомога безпечніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ООН.

Організація вже проінформувала основні світові авіакомпанії про необхідні пропускні можливості для доставки вакцини та обговорила з ними шляхи транспортування близько 2 млрд доз вакцини наступного року. Ще 1 млрд доз вакцини планують транспортувати морем.

У найближчі тижні ЮНІСЕФ проведе оцінку існуючих транспортних можливостей, щоб виявити недоліки і майбутні потреби.

"Очікується, що закупівля, доставка і поширення вакцин проти COVID-19 буде наймасштабнішою і найшвидшою подібною операцією", - заявив директор відділу постачання ЮНІСЕФ.

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