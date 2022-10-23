РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5201 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Силовики
32 651 303
Гелетей (275) правоохранительные органы (2944) Полторак (1174) Муженко (331) Грицак Василий (423) Аллеров (104) Князев (386) Бигус (156)

Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - СМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен при увольнении со службы.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Наші гроші з Денісом Бігусом", информирует Цензор.НЕТ.

Так, бывший начальник Управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении в 2019 г получил 804 тыс. грн;

бывший глава СБУ Василий Грицак – 1 млн 426 тыс. грн;

экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко – 1 млн 897 тыс грн;

экс-министр обороны Степан Полторак при переводе в 2018 г его должности с военной службы на гражданскую получил 1 млн 925 тыс. грн компенсации;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, - СМИ. ВИДЕО

бывший глава Нацполиции Сергей Князев — 2 млн 366 тыс. грн;

бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров — 2 млн 341 тыс. грн.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Грицак, Гелетей, Полторак, Муженко, Князев, Аллеров про яких йдеться в сюжеті - це кадри зебілів чи все ж таки мудрого Порошенка?
показать весь комментарий
23.11.2020 23:33
+29
А потом сразу же назад "устраиваюца" на ту же работу и миллионы в кармане на халяву...Красиво мудрому нариту по губам водят, лайк. Был бы Порошенко президентом об этом бы уже каждая собака Мосейчукча визжала на каждом углу ....а ЗЕбилы уже бы 5 страниц расписали как барига мародьор грабит..При ЗЕколовуне..тишина...нет проблем..
показать весь комментарий
23.11.2020 23:18
+26


Спецпроект Сюрреалізму

Ви бачили бубочкину пику?
А раптом він таємно тестує масло Рошен?

Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 1790
показать весь комментарий
23.11.2020 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Опять проклятый Бигус мешает порохососам наяривать на сывочолого хетьмана, только они начали радоваться тому что Бигус нарывает компромат на банду зельцмана, а тут оказывается что банда шоколадного вальцмана такое гуано, только как говорится в профиль.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:13 Ответить
Да это еще не весь трэш, тут судейки их подручные хотят получать надбавки за то, что они "рискуют жизнями и здоровьем" работая во время карантина, ну а все остальные конечно же никак не рискуют ходя на работу и ездя в общественном транспорте, не говоря уже про продавцов, водителей и кондукторов в общественном транспорте.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/199838_doplati-pratsvnikam-aparatv-sudv-na-perod-d-karantinu-ntsativa-vrp
показать весь комментарий
24.11.2020 17:25 Ответить
Генерал- это не звание, генерал- это счастье!😙🤔
показать весь комментарий
24.11.2020 22:17 Ответить
Страница 4 из 4
 
 