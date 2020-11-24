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Служба ООН по разминированию разместит миссию в Карабахе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Служба ООН по разминированию разместит миссию в Карабахе

Служба ООН по разминированию планирует начать оценку необходимой помощи в Нагорном Карабахе для срочного размещения там специальной миссии. Решение принято в связи с соответствующим запросом сторон соглашения по прекращению огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил официальный представитель Департамента миротворческих операций ООН, передает News.am.

По его словам, служба начнет оценку необходимой помощи в начале декабря.

Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.

23 ноября, в Нагорном Карабахе в районе Мадагиза подорвалась совместная поисковая группа.

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Автор: Роман Свиридович
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Двое саперов уже взорвались, азербайджанец насмерть.
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24.11.2020 00:18 Ответить
У тебя,на просторах Тартарии,хороший повод для накачивания брюха бражкой?
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24.11.2020 06:03 Ответить
Так второй касап )))
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24.11.2020 07:26 Ответить
Ничего себе,Серж Пир,холоп, умеющий считать до двух...
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24.11.2020 13:42 Ответить
Шо такое, касап за касапа переживает? Ничего, бабы еще нарожают... От дагов и чеченов )))
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24.11.2020 13:50 Ответить
Не переживай,-я за тебя не переживаю! Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 9110
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24.11.2020 14:55 Ответить
Так я ж не касап. А вот ты прям впрягся, касапчик Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 7090
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25.11.2020 00:30 Ответить
Ух ты! Какой настойчивый недоботик! Или так сильно кушать хочется Алень,что спать не можешь? Или панты чешутся? Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 21
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25.11.2020 06:56 Ответить
А что такое пАнты? ))) Касап, учи русский, в Ольгино педорублики не заплатят )))
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25.11.2020 09:56 Ответить
Панты? Это то,что чешутся у тебя на голове! Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 8572 Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 941
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25.11.2020 13:05 Ответить
А у тебя нет ошибки в фамилии? Ты точно не пропустил букву "Д" перед "Р"? Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 445
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25.11.2020 13:09 Ответить
Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 3730 Ты вроде ошибся в своем нике, правильно DEBiL_Au. Не ошибайся впредь.
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26.11.2020 01:00 Ответить
Дебилы были твои родители,которые выродили такую безмозглую мразь как ты. Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 7460 Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 3297
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26.11.2020 05:33 Ответить
На нашем Донбассе тоже лет 10 уйдет на полное разминирование.
Кравчук, урод, вали туда. Будет больше пользы для Украины, если ты разминируешь хоть одну мину, казлина!
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24.11.2020 01:16 Ответить
В парламенте Турции вроде уже проголосовали за размещение военных Турции в Азербайджане. Ждем-с...
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24.11.2020 06:06 Ответить
ООН ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛО!!! ЭРДОГАН - АЛИЕВ МОЛОДЦЫ!! А *миротворцы* ЗАВОЗЯТ ГРАДЫ,И ДУМАЮТ, ЧТО ОНИ ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛИ. НО ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ!!!
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24.11.2020 08:06 Ответить
 
 