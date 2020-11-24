Служба ООН по разминированию разместит миссию в Карабахе

Служба ООН по разминированию планирует начать оценку необходимой помощи в Нагорном Карабахе для срочного размещения там специальной миссии. Решение принято в связи с соответствующим запросом сторон соглашения по прекращению огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил официальный представитель Департамента миротворческих операций ООН, передает News.am.

По его словам, служба начнет оценку необходимой помощи в начале декабря.

Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.

23 ноября, в Нагорном Карабахе в районе Мадагиза подорвалась совместная поисковая группа.

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