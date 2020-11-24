Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі

Служба ООН з розмінування планує почати оцінку необхідної допомоги в Нагірному Карабасі для термінового розміщення там спеціальної місії. Рішення ухвалено у зв'язку з відповідним запитом сторін угоди з припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Департаменту миротворчих операцій ООН, передає News.am.

За його словами, служба почне оцінку необхідної допомоги на початку грудня.

Раніше глава Національного агентства з розмінування територій Азербайджану Газанфар Ахмедов заявив, що на повне розмінування всіх територій в Карабасі, що перейшли під контроль Баку згідно із тристоронньою заявою, знадобиться більш як десять років.

23 листопада в Нагірному Карабасі в районі Мадагіза підірвалася спільна пошукова група.

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