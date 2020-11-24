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Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі

Служба ООН з розмінування планує почати оцінку необхідної допомоги в Нагірному Карабасі для термінового розміщення там спеціальної місії. Рішення ухвалено у зв'язку з відповідним запитом сторін угоди з припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Департаменту миротворчих операцій ООН, передає News.am.

За його словами, служба почне оцінку необхідної допомоги на початку грудня.

Раніше глава Національного агентства з розмінування територій Азербайджану Газанфар Ахмедов заявив, що на повне розмінування всіх територій в Карабасі, що перейшли під контроль Баку згідно із тристоронньою заявою, знадобиться більш як десять років.

23 листопада в Нагірному Карабасі в районі Мадагіза підірвалася спільна пошукова група.

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Автор: Наталя Джума
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Двое саперов уже взорвались, азербайджанец насмерть.
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24.11.2020 00:18 Відповісти
У тебя,на просторах Тартарии,хороший повод для накачивания брюха бражкой?
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24.11.2020 06:03 Відповісти
Так второй касап )))
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24.11.2020 07:26 Відповісти
Ничего себе,Серж Пир,холоп, умеющий считать до двух...
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24.11.2020 13:42 Відповісти
Шо такое, касап за касапа переживает? Ничего, бабы еще нарожают... От дагов и чеченов )))
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24.11.2020 13:50 Відповісти
Не переживай,-я за тебя не переживаю! Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 9110
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24.11.2020 14:55 Відповісти
Так я ж не касап. А вот ты прям впрягся, касапчик Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 7090
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25.11.2020 00:30 Відповісти
Ух ты! Какой настойчивый недоботик! Или так сильно кушать хочется Алень,что спать не можешь? Или панты чешутся? Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 21
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25.11.2020 06:56 Відповісти
А что такое пАнты? ))) Касап, учи русский, в Ольгино педорублики не заплатят )))
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25.11.2020 09:56 Відповісти
Панты? Это то,что чешутся у тебя на голове! Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 8572 Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 941
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25.11.2020 13:05 Відповісти
А у тебя нет ошибки в фамилии? Ты точно не пропустил букву "Д" перед "Р"? Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 445
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25.11.2020 13:09 Відповісти
Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 3730 Ты вроде ошибся в своем нике, правильно DEBiL_Au. Не ошибайся впредь.
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26.11.2020 01:00 Відповісти
Дебилы были твои родители,которые выродили такую безмозглую мразь как ты. Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 7460 Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі - Цензор.НЕТ 3297
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26.11.2020 05:33 Відповісти
На нашем Донбассе тоже лет 10 уйдет на полное разминирование.
Кравчук, урод, вали туда. Будет больше пользы для Украины, если ты разминируешь хоть одну мину, казлина!
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24.11.2020 01:16 Відповісти
В парламенте Турции вроде уже проголосовали за размещение военных Турции в Азербайджане. Ждем-с...
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24.11.2020 06:06 Відповісти
ООН ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛО!!! ЭРДОГАН - АЛИЕВ МОЛОДЦЫ!! А *миротворцы* ЗАВОЗЯТ ГРАДЫ,И ДУМАЮТ, ЧТО ОНИ ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛИ. НО ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ!!!
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24.11.2020 08:06 Відповісти
 
 