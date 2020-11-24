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Новости За рубежом
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Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в конце концов согласился действовать "в соответствии с протоколом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену, представляющему Демократическую партию. По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны".

В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе. "Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!" — понадеялся он.

Глава государства добавил, что глава GSA Эмили Мерфи подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за "твердую верность" США. "Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", - пояснил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что федеральные власти США объявили о готовности передать власть Байдену. Отмечалось, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Пенсильвании признал безосновательность обвинений Трампа и отклонил требования о пересчете голосов

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

7 ноября Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ на основании имеющихся данных - к тому времени уже было подсчитано большинство голосов. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему официально не признает свое поражение, утверждая, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
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Топ комментарии
+35
Астанавитесь !!!
Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 8694
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24.11.2020 07:23
+24
Зелёная шмаркля поднапряглась.
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24.11.2020 07:36
+23
Жирик-шампанское,в студию! Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 722
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24.11.2020 07:22
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Никто не хотел умирать...
Взаимоисключающее заявление. Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 2791
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24.11.2020 07:17 Ответить
Что-то непонятное. И не то, чтобы ДА и не то,чтобы НЕТ. Но все же надо Федя, надо.
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24.11.2020 08:45 Ответить
"Баста, карапузики! Кончилися танцы!..."
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24.11.2020 09:20 Ответить
вова фсё)))))))))))))))))
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24.11.2020 17:33 Ответить
Хто? Паркинсонообнульониш?
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24.11.2020 07:19 Ответить
Русские, а почему вы так Трампа любите?
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24.11.2020 07:23 Ответить
Барин так велел.
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24.11.2020 07:57 Ответить
Потому что он не ссал как Обама у них подъездах и не выкручивал лампочки в парадном Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 511
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24.11.2020 09:01 Ответить
Это ты про обновленную бункерную крысу?
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24.11.2020 07:23 Ответить
У Трампа прорвало тромб!
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24.11.2020 07:18 Ответить
- Лёд тронулся , господа присяжные заседатели ! ... - ( с ) . ))
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24.11.2020 07:19 Ответить
Жирик-шампанское,в студию! Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 722
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24.11.2020 07:22 Ответить
Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 7183 Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 7928
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24.11.2020 08:56 Ответить
Астанавитесь !!!
Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 8694
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24.11.2020 07:23 Ответить
Ух какой крысовец!
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24.11.2020 08:46 Ответить
Проиграл, но себя таковым не считает. Подчиняется силе правил, а, раньше правил не признавал. Начинать никогда не поздно.
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24.11.2020 07:25 Ответить
Зелёная шмаркля поднапряглась.
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24.11.2020 07:36 Ответить
Роды начались...Головка показалась.! Природу не обманешь...
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24.11.2020 07:43 Ответить
Как там в Кремле? Жириновский разливает уже шампанское?
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24.11.2020 07:46 Ответить
А яке відношення Жирік має до Кремля?
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24.11.2020 07:54 Ответить
Этот клоун везде.
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24.11.2020 07:58 Ответить
Як і мухи є всюди- і що з того?
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24.11.2020 08:01 Ответить
Клоуном у них работает , как Кива и Рабинович у Медведчука
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24.11.2020 08:42 Ответить
Он - "озвучиватель "хотелок Кремля"... При дворах средневековых правителей этим занимались шуты - если правитель, по тем или иным политическим причинам не мог высказать потаённое желание правителя, его "озвучивал" шут... Все понимали, что это "хотелка" короля (герцога, графа), но "предъяву" выдвинуть не могли - не обвинишь-же, в этом, "дурака"?... Сам себя дураком выставишь...
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24.11.2020 09:26 Ответить
В америке победила идеология все поделить поровну вместо заработать все своим трудом.
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24.11.2020 07:49 Ответить
Істина посередині. І ні- не перемогла.
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24.11.2020 07:53 Ответить
Американці ленінці?
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24.11.2020 08:02 Ответить
В США перемогла ідеологія 'ні ксенофобії, расизму, розділенню нації та узурпації влади'. Предметом даних виборів були не економічні програми, а виключно президент трамп з усіма його вищеперерахованими недоліками.
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24.11.2020 09:12 Ответить
Інакше у США і не могло бути.
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24.11.2020 07:52 Ответить
Мелет,что попало.
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24.11.2020 08:06 Ответить
Наверное таки выторговал себе свободу от тюрьмы.
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24.11.2020 08:09 Ответить
истина
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24.11.2020 09:40 Ответить
https://i.ytimg.com/vi/gxiw1M9ZBPo/maxresdefault.jpg
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24.11.2020 08:10 Ответить
Всетаки Штати це Закон!!!
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24.11.2020 08:12 Ответить
Ну слава Богу! Здравый смысл все-таки взял верх в рыжей черепушке.
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24.11.2020 08:21 Ответить
Просто він втрачає підтримку у республіканській партії і власному оточенні, через своє бикування.
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24.11.2020 09:14 Ответить
... И ничего здесь, товарисчи, к сожалению, не поделаешь.
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24.11.2020 08:40 Ответить
спекся клоун
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24.11.2020 08:41 Ответить
личный психиатр все же смог убедить дональдушку, что он не мессия и далеко не первый после бога
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24.11.2020 08:47 Ответить
Слава Америке!
Победило здравомыслие.
Рашка идет болотами. А там глядишь и зеленая шваль дорулится до Майдана.
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24.11.2020 08:48 Ответить
Коцапы, подскажите, не дайте умереть: трамп уже чмо или ещё нет ??? Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 3678
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24.11.2020 08:58 Ответить
Свежее фото из кацапетовки:Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 8300
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24.11.2020 09:11 Ответить
Архивные документы, ****.... Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 4840
Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 5878
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24.11.2020 15:50 Ответить
Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену сдулся.
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24.11.2020 09:08 Ответить
Думаю у республиканцев через 4 года найдется гораздо более вменяемая кандидатура, чем этот самовлюбленный идиот. Та даже на эти выборы выставь республиканцы кого-нибудь другого, они бы взяли президентское кресло.
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24.11.2020 09:59 Ответить
Самый лучший президент США, хотя бы потому что он один приструнил кинаёсов и ни начал ни одной войны, как его предшественники. Ты просто полный ноль в геополитике.
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24.11.2020 10:08 Ответить
Не хныкай, ватка... Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 6664
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24.11.2020 15:32 Ответить
дикі люди, ніякої культури влади, в демократію гарються, ні щоб оголосити себе знову президентом і провести інавгурацію, як лукашеску, а потім примусити оголосити себе довічним президентом і внести відповідну поправку в Конституцію, а не незгідних дубіналами фігачити.
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24.11.2020 09:34 Ответить
Как передавать власть?
А мы уже по мешку поп-корна закупились.
Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 1538
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24.11.2020 09:45 Ответить
Тупая ложь, ни о каком тупоголовом байдоне в его словах речи не шло.
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24.11.2020 10:07 Ответить
"жаль-2канешна",что 500 миллионов "кредита тупина" про..рал и трамп-тауэр на мацкве-реке так и не построил."Так бы хоть мог спрятаться от уголовного преследования и шпионаж.
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24.11.2020 10:24 Ответить
Щось цензор перетворився повністю на жовтий смітник. В останньому пості Трампа, 4 години тому написано "we will never concede".
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24.11.2020 10:53 Ответить
на відміну від України в Сполучених Штатах навіть клоун на президентський посаді то тимчасове явище, і навіть якщо він буде щось виробляти його самого замочать чи то сенат, чи то уряд. Ще буде процес вигнання вови зєзєзєнта, ось тоді побачимо потворну систему і те, які фортелі буде викидати "крихітка цахес"
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24.11.2020 11:16 Ответить
Усыпляет бдительность. Расследования продолжаются.
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24.11.2020 11:36 Ответить
надії кремлядєй на американський майдан не виправдалися
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24.11.2020 11:36 Ответить
Надежды кацапов и зебилов не оправдались. Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 8734

Быть Коломою (и его марионетке ЗЕ) и ***** в опале.
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24.11.2020 11:50 Ответить
"демократы" активно применили на выборах все кацапские методы.
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24.11.2020 14:14 Ответить
 
 