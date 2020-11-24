Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в конце концов согласился действовать "в соответствии с протоколом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену, представляющему Демократическую партию. По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны".

В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе. "Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!" — понадеялся он.

Глава государства добавил, что глава GSA Эмили Мерфи подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за "твердую верность" США. "Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", - пояснил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что федеральные власти США объявили о готовности передать власть Байдену. Отмечалось, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах.

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3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

7 ноября Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ на основании имеющихся данных - к тому времени уже было подсчитано большинство голосов. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему официально не признает свое поражение, утверждая, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.