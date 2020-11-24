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Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену

Чинний президент США Дональд Трамп, який протягом декількох тижнів заперечує перемогу на виборах у США кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена, врешті-решт погодився діяти "відповідно до протоколу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами для передачі влади Джо Байдену, який представляє Демократичну партію. За словами американського лідера, таке рішення він ухвалив "у найкращих інтересах країни".

Водночас господар Білого дому висловив упевненість у своїй перемозі. "Наша справа міцно просувається, ми будемо продовжувати тверду боротьбу, я впевнений, переможемо!" - понадіявся він.

Глава держави додав, що глава GSA Емілі Мерфі зазнавала чіплянь, погроз і поганого ставлення за "тверду вірність" США. "Я не хочу, щоб це відбувалося з нею або службовцями GSA", - пояснив Трамп.

Раніше телеканал CNN повідомив, що федеральна влада США оголосила про готовність передати владу Байдену. Зазначалося, що цей крок став першим на шляху визнання командою Трампа власної поразки на виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів

3 листопада 2020 року в США відбулися чергові президентські вибори. Нині ще триває підрахунок голосів і розгляди з цього питання. За оцінкою ЗМІ, Байден набрав необхідну для перемоги кількість голосів вибірників, обійшовши таким чином Трампа. Демократ уже проголосив себе обраним президентом США. Трамп зі свого боку заявив, що Байден поквапився назвати себе новим лідером країни.

7 листопада Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів у США американськими ЗМІ на підставі наявних даних - на той час уже було підраховано більшість голосів. Офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть оголошені в грудні. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня. Чинний президент США Дональд Трамп, як і раніше, офіційно не визнає свою поразку, стверджуючи, що результати президентських виборів були сфальсифіковані. Він ініціював низку судових позовів з метою домогтися перегляду результатів голосування в кількох штатах.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Астанавитесь !!!
Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 8694
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24.11.2020 07:23
+24
Зелёная шмаркля поднапряглась.
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24.11.2020 07:36
+23
Жирик-шампанское,в студию! Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 722
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24.11.2020 07:22
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Никто не хотел умирать...
Взаимоисключающее заявление. Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 2791
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24.11.2020 07:17 Відповісти
Что-то непонятное. И не то, чтобы ДА и не то,чтобы НЕТ. Но все же надо Федя, надо.
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24.11.2020 08:45 Відповісти
"Баста, карапузики! Кончилися танцы!..."
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24.11.2020 09:20 Відповісти
вова фсё)))))))))))))))))
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24.11.2020 17:33 Відповісти
Хто? Паркинсонообнульониш?
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24.11.2020 07:19 Відповісти
Русские, а почему вы так Трампа любите?
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24.11.2020 07:23 Відповісти
Барин так велел.
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24.11.2020 07:57 Відповісти
Потому что он не ссал как Обама у них подъездах и не выкручивал лампочки в парадном Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 511
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24.11.2020 09:01 Відповісти
Это ты про обновленную бункерную крысу?
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24.11.2020 07:23 Відповісти
У Трампа прорвало тромб!
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24.11.2020 07:18 Відповісти
- Лёд тронулся , господа присяжные заседатели ! ... - ( с ) . ))
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24.11.2020 07:19 Відповісти
Жирик-шампанское,в студию! Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 722
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24.11.2020 07:22 Відповісти
Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 7183 Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 7928
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24.11.2020 08:56 Відповісти
Астанавитесь !!!
Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену - Цензор.НЕТ 8694
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24.11.2020 07:23 Відповісти
Ух какой крысовец!
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24.11.2020 08:46 Відповісти
Проиграл, но себя таковым не считает. Подчиняется силе правил, а, раньше правил не признавал. Начинать никогда не поздно.
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24.11.2020 07:25 Відповісти
Зелёная шмаркля поднапряглась.
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24.11.2020 07:36 Відповісти
Роды начались...Головка показалась.! Природу не обманешь...
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24.11.2020 07:43 Відповісти
Как там в Кремле? Жириновский разливает уже шампанское?
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24.11.2020 07:46 Відповісти
А яке відношення Жирік має до Кремля?
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24.11.2020 07:54 Відповісти
Этот клоун везде.
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24.11.2020 07:58 Відповісти
Як і мухи є всюди- і що з того?
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24.11.2020 08:01 Відповісти
Клоуном у них работает , как Кива и Рабинович у Медведчука
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24.11.2020 08:42 Відповісти
Он - "озвучиватель "хотелок Кремля"... При дворах средневековых правителей этим занимались шуты - если правитель, по тем или иным политическим причинам не мог высказать потаённое желание правителя, его "озвучивал" шут... Все понимали, что это "хотелка" короля (герцога, графа), но "предъяву" выдвинуть не могли - не обвинишь-же, в этом, "дурака"?... Сам себя дураком выставишь...
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24.11.2020 09:26 Відповісти
В америке победила идеология все поделить поровну вместо заработать все своим трудом.
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24.11.2020 07:49 Відповісти
Істина посередині. І ні- не перемогла.
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24.11.2020 07:53 Відповісти
Американці ленінці?
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24.11.2020 08:02 Відповісти
В США перемогла ідеологія 'ні ксенофобії, расизму, розділенню нації та узурпації влади'. Предметом даних виборів були не економічні програми, а виключно президент трамп з усіма його вищеперерахованими недоліками.
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24.11.2020 09:12 Відповісти
Інакше у США і не могло бути.
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24.11.2020 07:52 Відповісти
Мелет,что попало.
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24.11.2020 08:06 Відповісти
Наверное таки выторговал себе свободу от тюрьмы.
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24.11.2020 08:09 Відповісти
истина
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24.11.2020 09:40 Відповісти
https://i.ytimg.com/vi/gxiw1M9ZBPo/maxresdefault.jpg
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24.11.2020 08:10 Відповісти
Всетаки Штати це Закон!!!
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24.11.2020 08:12 Відповісти
Ну слава Богу! Здравый смысл все-таки взял верх в рыжей черепушке.
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24.11.2020 08:21 Відповісти
Просто він втрачає підтримку у республіканській партії і власному оточенні, через своє бикування.
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24.11.2020 09:14 Відповісти
... И ничего здесь, товарисчи, к сожалению, не поделаешь.
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24.11.2020 08:40 Відповісти
спекся клоун
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24.11.2020 08:41 Відповісти
личный психиатр все же смог убедить дональдушку, что он не мессия и далеко не первый после бога
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24.11.2020 08:47 Відповісти
Слава Америке!
Победило здравомыслие.
Рашка идет болотами. А там глядишь и зеленая шваль дорулится до Майдана.
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24.11.2020 08:48 Відповісти
Коцапы, подскажите, не дайте умереть: трамп уже чмо или ещё нет ??? Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 3678
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24.11.2020 08:58 Відповісти
Свежее фото из кацапетовки:Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 8300
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24.11.2020 09:11 Відповісти
Архивные документы, ****.... Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 4840
Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 5878
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24.11.2020 15:50 Відповісти
Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену сдулся.
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24.11.2020 09:08 Відповісти
Думаю у республиканцев через 4 года найдется гораздо более вменяемая кандидатура, чем этот самовлюбленный идиот. Та даже на эти выборы выставь республиканцы кого-нибудь другого, они бы взяли президентское кресло.
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24.11.2020 09:59 Відповісти
Самый лучший президент США, хотя бы потому что он один приструнил кинаёсов и ни начал ни одной войны, как его предшественники. Ты просто полный ноль в геополитике.
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24.11.2020 10:08 Відповісти
Не хныкай, ватка... Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 6664
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24.11.2020 15:32 Відповісти
дикі люди, ніякої культури влади, в демократію гарються, ні щоб оголосити себе знову президентом і провести інавгурацію, як лукашеску, а потім примусити оголосити себе довічним президентом і внести відповідну поправку в Конституцію, а не незгідних дубіналами фігачити.
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24.11.2020 09:34 Відповісти
Как передавать власть?
А мы уже по мешку поп-корна закупились.
Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 1538
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24.11.2020 09:45 Відповісти
Тупая ложь, ни о каком тупоголовом байдоне в его словах речи не шло.
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24.11.2020 10:07 Відповісти
"жаль-2канешна",что 500 миллионов "кредита тупина" про..рал и трамп-тауэр на мацкве-реке так и не построил."Так бы хоть мог спрятаться от уголовного преследования и шпионаж.
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24.11.2020 10:24 Відповісти
Щось цензор перетворився повністю на жовтий смітник. В останньому пості Трампа, 4 години тому написано "we will never concede".
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24.11.2020 10:53 Відповісти
на відміну від України в Сполучених Штатах навіть клоун на президентський посаді то тимчасове явище, і навіть якщо він буде щось виробляти його самого замочать чи то сенат, чи то уряд. Ще буде процес вигнання вови зєзєзєнта, ось тоді побачимо потворну систему і те, які фортелі буде викидати "крихітка цахес"
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24.11.2020 11:16 Відповісти
Усыпляет бдительность. Расследования продолжаются.
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24.11.2020 11:36 Відповісти
надії кремлядєй на американський майдан не виправдалися
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24.11.2020 11:36 Відповісти
Надежды кацапов и зебилов не оправдались. Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 8734

Быть Коломою (и его марионетке ЗЕ) и ***** в опале.
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24.11.2020 11:50 Відповісти
"демократы" активно применили на выборах все кацапские методы.
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24.11.2020 14:14 Відповісти
 
 