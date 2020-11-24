Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену

Чинний президент США Дональд Трамп, який протягом декількох тижнів заперечує перемогу на виборах у США кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена, врешті-решт погодився діяти "відповідно до протоколу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами для передачі влади Джо Байдену, який представляє Демократичну партію. За словами американського лідера, таке рішення він ухвалив "у найкращих інтересах країни".

Водночас господар Білого дому висловив упевненість у своїй перемозі. "Наша справа міцно просувається, ми будемо продовжувати тверду боротьбу, я впевнений, переможемо!" - понадіявся він.

Глава держави додав, що глава GSA Емілі Мерфі зазнавала чіплянь, погроз і поганого ставлення за "тверду вірність" США. "Я не хочу, щоб це відбувалося з нею або службовцями GSA", - пояснив Трамп.

Раніше телеканал CNN повідомив, що федеральна влада США оголосила про готовність передати владу Байдену. Зазначалося, що цей крок став першим на шляху визнання командою Трампа власної поразки на виборах.

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3 листопада 2020 року в США відбулися чергові президентські вибори. Нині ще триває підрахунок голосів і розгляди з цього питання. За оцінкою ЗМІ, Байден набрав необхідну для перемоги кількість голосів вибірників, обійшовши таким чином Трампа. Демократ уже проголосив себе обраним президентом США. Трамп зі свого боку заявив, що Байден поквапився назвати себе новим лідером країни.

7 листопада Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів у США американськими ЗМІ на підставі наявних даних - на той час уже було підраховано більшість голосів. Офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть оголошені в грудні. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня. Чинний президент США Дональд Трамп, як і раніше, офіційно не визнає свою поразку, стверджуючи, що результати президентських виборів були сфальсифіковані. Він ініціював низку судових позовів з метою домогтися перегляду результатів голосування в кількох штатах.