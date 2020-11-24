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зарплата (2303) Кабмин (13803) учитель (482)

Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей

Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства №1149 от 23 ноября.

"Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 №822", - говорится в постановлении.

10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов. Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

В свою очередь Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2021 году необходимо 50 млрд грн.

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Топ комментарии
+45
И пусть сидят на своих $4000!!!
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24.11.2020 09:45
+41
учителя получают 4000 баксов!. куда этим учителям еще добавлять?!.. хватит!
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24.11.2020 09:46
+34
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 3780
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24.11.2020 09:57
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Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 4871 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 4871 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 4871

Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2030
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24.11.2020 09:43 Ответить
Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2068 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2068 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2068
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24.11.2020 09:44 Ответить
Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе ....Кто там волновался по поводу ЗНО?Девочка на дистанц. с 11го с магазина выходит во время занятий...МОН,вы долго будете бредить?В условиях роста заболевших-все на дистанционке и не морочьте голову!Или ждете,когда учителя выйдут с протестами?
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24.11.2020 09:52 Ответить
А можно просто відмінити шкільну освіту, а гроші на зарплати вчителів тупо роздати батькам за те, що вони вчать своїх дітей самостійно.
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24.11.2020 10:11 Ответить
А ще відмінити зарплатні медикам, поліції, депутатам тощо
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24.11.2020 11:35 Ответить
Зарплати педагогам потрібно піднімати, але тільки тим хто успішно пройшов оцінювання знань, як це зробили в Азербайджані. Здав тести успішно - підняли зарплату на 70%! Так ми почнемо підвищення зарплат і не потрібно буде великих коштів на перші місяці підвищення.
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24.11.2020 10:16 Ответить
дурнів думки не питали
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24.11.2020 11:26 Ответить
Зато не Порох!
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24.11.2020 11:08 Ответить
Действительно. При нем зп учителей была гораздо выше. Или нет?
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24.11.2020 11:51 Ответить
Зарплаты были такие же. Просто мне смешно от людей, голосовавших за патологического лгуна и бездельника.
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24.11.2020 14:15 Ответить
"голосовавших за патологического лгуна и бездельника" - так других в современной истории Украины не было....
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24.11.2020 16:13 Ответить
Та ладно, вспомните Шварца. Он точно первый.
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25.11.2020 01:18 Ответить
что тут сказать.. только вспомнить как 90+ % педагогов с пеной у рта (агрессия у учителей тогда зашкаливала) весной 2019 доказывала что "бубОчко нас не обидитЬ.. он нам 4000 баксов зп пообещал!"... и голо-совала за клоуна, вместо того чтобы ПОДУМАТЬ - оторвавшись от зомбоящика!
Но - зась! в зомбоящике такая красотень.. видосики и красивые школьники с учителями на феррари поют песенки о счастливой жизни - пока презЕдент едет на лисапеде в ОП(У)..
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24.11.2020 11:47 Ответить
🤢🤡💩🎪👃🏻🎹🐏🐑 , а вам «нелох « зуб давал , хуже не будет ?🧐😂
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24.11.2020 09:47 Ответить
та байка, бо він позитивний... та можливо, їх у нього 36 і шист?
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24.11.2020 10:33 Ответить
вместо зарплаты могут поглядеть, как надо членом на рояле играть
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24.11.2020 09:43 Ответить
"Хоть поржут".
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24.11.2020 10:27 Ответить
зато мусора смогут развлекаться, быдло шокерами глушить ...
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24.11.2020 09:45 Ответить
И пусть сидят на своих $4000!!!
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24.11.2020 09:45 Ответить
....как я вас, лохов, развел...
надо еще медикам и шахтерам пообещать по 5ооо, ну очень Зеленых американских прэзыдентов Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 9754
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24.11.2020 09:56 Ответить
Это к след. През. Выборам))
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24.11.2020 10:57 Ответить
умоляю, не нужно им подсказывать!!!
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24.11.2020 11:09 Ответить
Там же профи, они знают!
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24.11.2020 11:51 Ответить
Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 6886
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24.11.2020 09:45 Ответить
учителя получают 4000 баксов!. куда этим учителям еще добавлять?!.. хватит!
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24.11.2020 09:46 Ответить
Тим більше, що зараз на один долар припадає більше гривень ніж в 2019році. А можливо від цього і така дірка в Бюджеті?
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24.11.2020 10:07 Ответить
прылессссна!
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24.11.2020 09:47 Ответить
Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 5887
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24.11.2020 09:50 Ответить
Почему-то снова дико смеюсь🤔🤔🤔
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24.11.2020 09:50 Ответить
Так все же ушло врачам. У нас или врачам или учителям. Ментам - всегда.
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24.11.2020 09:54 Ответить
підвищення зарплатні не на часі..треба вчителям затягнути паски..
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24.11.2020 09:55 Ответить
зеленский войдёт в историю, как самый брехливый и слабый президент Украины
если взять того же Януковича, все знали что он зек, трижды сидевший и т.д. и т.п. поэтому никто ничего от него сверхестественного не ждал
зеленский же пришол к власти на громких обещаниях, что было по сути обычным популизмом и враньём. Поэтому все те 73% которые за него голосовали будут люто его ненавидеть и презирать
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24.11.2020 09:55 Ответить
Особенно разочарованы и злы на него те,кто голосовали под расейским лозунгом "лишбы не Порох!".
Ибо никогда еще расеяне не жили так плохо,как при Порошенко!
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24.11.2020 10:04 Ответить
Та ці якраз і нє разочаровани!!! Розачаровани любітєлі халяви, які, не вдаривши палець об палець хотіли цибулю по 3 грн., зарплати як у Європі, а срать і жрать - як в Україні! І щоб їм це все приніс волшебгік в голубом вєртольотє на велісопєдє!
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24.11.2020 10:47 Ответить
І ці також. Але найбільше ті,хто "аби не Порох".
Бо дешевої ковбаси/комуналки як не було,так і нема (тільки дорожче стало!) І Пороха саджати нема за що!
Та щож це таке?!!! За що кров прол.. голоси віддавали?!!!!
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24.11.2020 11:06 Ответить
Росуяне должны памятник Порошенко поставить. За поднятие экономики в связи с санкциями.
И дать героя..
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24.11.2020 10:59 Ответить
А украинцы ху&лу за европейский курс,и разрыв с рашкой,который позволил поднять сооношение МРОТ на РФ/в Укр. От ~4/1 в 2013г до ~1/1 в 2019.
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24.11.2020 11:15 Ответить
поднятие экономики на обосРахе? после 2014 года? серьёзно?)
Ты бредишь, болезный, сходи проспись.
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24.11.2020 23:08 Ответить
73% войдут в историю, как пример больного этноса
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24.11.2020 11:10 Ответить
а что такое? что случилось?
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24.11.2020 09:57 Ответить
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 3780
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24.11.2020 09:57 Ответить
Ага. Від зе!
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24.11.2020 10:00 Ответить
Це бонус довбодятлам.
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24.11.2020 10:06 Ответить
А що у Ольги Іванівни ще збереглася можливість думати, вона ж її втратила більше 1,5 року назад?
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24.11.2020 10:12 Ответить
Ну конечно! У них же минимум 4.000$ в месяц зарплата! Кгда у пенсионеров 40$ в месяц!
Подождут!
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24.11.2020 09:59 Ответить
Верещавшие 5 лет про "платных порохоботов" сережи ивановы объяснят учителям какое это благо для них.

В ОПУ вже є блогери, які пишуть тільки про позитивні тренди у внутрішній політиці, але «штат» буде збільшено.

Про це повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Бабель».

На запитання журналістів щодо імен цих блогерів, Подоляк спершу не хотів відповідати, проте відомо, що деякі з них вже почали співпрацювати з ОПУ. Потім він сказав, що поки немає списку з їхніми прізвищами. При цьому ухильно відповів на питання, чи входять у цей пул блогери Сергій Іванов, Сергій Наумович, Сергій Гришин і політолог Кость Бондаренко.

«Припустимо, Іванов працює з нами, чому він не може цього робити?
Він може, але якщо так, чому ви не хочете про це сказати? Якщо ви провели контент-аналіз і зʼясували, що Іванов працює з нами, у чому тоді питання? Ну, працює», - відповів радник керівника ОПУ.
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24.11.2020 10:00 Ответить
Класна посада "радник" - ні за що не відповідає, тільки радить... Ну не вийшло, хто ж знав - я просто порадив!!!
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24.11.2020 10:49 Ответить
Знову клятий Порох краде з бюджету, заберіть нарешті в нього ключі та віддайте бубочці
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24.11.2020 10:01 Ответить
Знайома вчителька тому і голосувала за ЗЕ щоб мати 4 тищі долярів, а тепер каже шо зелень потібно растрілять. ЇжТЕ що наголосували. Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 5879
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 3938
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24.11.2020 10:04 Ответить
Саме цікаве, що основна маса вчителів голосували саме за "зелене недорозуміння", яке привело Україну до усіх можливих криз, що існують у світі...

Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
*
- Президент, какие меры?
- Ну, ээ, надо закрыть границы ггг, ну метро закрыть и... это.. ну...
- И что?
- И ***тесь…
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24.11.2020 10:09 Ответить
От суки зесранські!
А папередня барижна влада за рік обов,язково добавляла освітянам по 300-500 грн.
Ну так а чого очікувать від членограїв, вони всі двійочники і дико ненавиділи і ненавидять школу, бо крім як анекдоти розповідати вони ні на що серйозне не здатні!!!!
Тварі зелебенські!!!
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24.11.2020 10:10 Ответить
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 4133
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24.11.2020 10:12 Ответить
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 9028
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24.11.2020 11:30 Ответить
В СССР дети мечтали быть космонавтами и летчиками. В девяностые - рекетирами, в наше время мечтают быть вечными КВНщиками, чтобы прикалываться безнаказанно и еще за это и нехилые деньги отгребать. Учителей современные дети считают неудачниками, которые никак не могут быть для них авторитетами. Разумеется, есть исключения, которые правила лишь подтверждают.
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24.11.2020 10:12 Ответить
эх зебилы каждый день хорошие новости! зажили наконецто! ну хоть не порох....
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24.11.2020 10:21 Ответить
Цибуля, *****, цибуля! Уууу барига!!!
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24.11.2020 10:22 Ответить
Да сколько можно повышать ? Имейте совесть ,4000$ это уже мало ? Козна уже пуста из-за вас 😡
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24.11.2020 10:24 Ответить
куда уже повышать 4к и так мажорня
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24.11.2020 10:26 Ответить
парашенка астанавись ты уже праклятый што ты тваришь!
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24.11.2020 10:32 Ответить
о как, а где же обещанные 4 тыс баксов или какая разница, среди овец, работает эффективно.
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24.11.2020 10:50 Ответить
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 680
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24.11.2020 10:54 Ответить
Образование должно быть соответствующее зелёному статусу. 3 класса и на плантации.
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24.11.2020 11:04 Ответить
Зеледрочери, допоможить, ніяк не можу вирішити куди треба віднести цю гарну новину, це зрада чи перемога?
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24.11.2020 11:19 Ответить
Молодец, зеленский! Всё правильно делаешь! Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 4501
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24.11.2020 11:29 Ответить
Статейка огонь. Учителя голосовавшие за новые лица - нервно курят бамбук.
Ну че? Как вам эпоха бидности закончилась? А? Безграмотные идиоты.
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24.11.2020 11:40 Ответить
Т.е. выше 3000$ поднимать не будут?
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 7368
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24.11.2020 11:42 Ответить
1. Буду краток.
Жрите, зебилы, теперь те самые полвареника молча.

2. Шото Юли не слышно про зубожиння и геноцид.
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24.11.2020 11:46 Ответить
Куй вам, а не чотири тисячі "ує", "зеленые творцы выборов" срані.
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24.11.2020 12:10 Ответить
А ограничения на зарплаты чиновникам и депутатам снял сразу, не моргнув.
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24.11.2020 12:18 Ответить
Там ще багато таких, які верещать, що ми з Росією посварилися. Жеріть, с.ки
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24.11.2020 14:28 Ответить
 
 