Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей
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Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства №1149 от 23 ноября.
"Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 №822", - говорится в постановлении.
10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов. Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.
В свою очередь Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2021 году необходимо 50 млрд грн.
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Но - зась! в зомбоящике такая красотень.. видосики и красивые школьники с учителями на феррари поют песенки о счастливой жизни - пока презЕдент едет на лисапеде в ОП(У)..
надо еще медикам и шахтерам пообещать по 5ооо, ну очень Зеленых американских прэзыдентов
если взять того же Януковича, все знали что он зек, трижды сидевший и т.д. и т.п. поэтому никто ничего от него сверхестественного не ждал
зеленский же пришол к власти на громких обещаниях, что было по сути обычным популизмом и враньём. Поэтому все те 73% которые за него голосовали будут люто его ненавидеть и презирать
Ибо никогда еще расеяне не жили так плохо,как при Порошенко!
в голубом вєртольотєна велісопєдє!
Бо дешевої ковбаси/комуналки як не було,так і нема (тільки дорожче стало!) І Пороха саджати нема за що!
Та щож це таке?!!! За що кров прол.. голоси віддавали?!!!!
И дать героя..
Ты бредишь, болезный, сходи проспись.
Подождут!
В ОПУ вже є блогери, які пишуть тільки про позитивні тренди у внутрішній політиці, але «штат» буде збільшено.
Про це повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Бабель».
На запитання журналістів щодо імен цих блогерів, Подоляк спершу не хотів відповідати, проте відомо, що деякі з них вже почали співпрацювати з ОПУ. Потім він сказав, що поки немає списку з їхніми прізвищами. При цьому ухильно відповів на питання, чи входять у цей пул блогери Сергій Іванов, Сергій Наумович, Сергій Гришин і політолог Кость Бондаренко.
«Припустимо, Іванов працює з нами, чому він не може цього робити?
Він може, але якщо так, чому ви не хочете про це сказати? Якщо ви провели контент-аналіз і зʼясували, що Іванов працює з нами, у чому тоді питання? Ну, працює», - відповів радник керівника ОПУ.
Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
*
- Президент, какие меры?
- Ну, ээ, надо закрыть границы ггг, ну метро закрыть и... это.. ну...
- И что?
- И ***тесь…
А папередня барижна влада за рік обов,язково добавляла освітянам по 300-500 грн.
Ну так а чого очікувать від членограїв, вони всі двійочники і дико ненавиділи і ненавидять школу, бо крім як анекдоти розповідати вони ні на що серйозне не здатні!!!!
Тварі зелебенські!!!
Ну че? Как вам эпоха бидности закончилась? А? Безграмотные идиоты.
Жрите, зебилы, теперь те самые полвареника молча.
2. Шото Юли не слышно про зубожиння и геноцид.