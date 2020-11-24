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заробітна плата (1019) Кабмін (6265) вчитель (319)

Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів

Кабінет Міністрів вирішив ще на рік перенести реалізацію прийнятої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову уряду №1149 від 23 листопада.

"Зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 №822", - йдеться в постанові.

10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімума, в 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімума і з січня 2023 році - 4 прожиткові мінімуми. Пізніше в зв'язку з відсутністю коштів на реалізацію реформи в державному і місцевих бюджетах, зазначена постанова була призупинена до 31 грудня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень

У свою чергу Міносвіти заявило, що на реалізацію раніше прийнятої постанови № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти і науки", яким передбачається поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу зазначених категорій працівників до рівня 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в 2021 році необхідно 50 млрд грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
И пусть сидят на своих $4000!!!
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24.11.2020 09:45
+41
учителя получают 4000 баксов!. куда этим учителям еще добавлять?!.. хватит!
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24.11.2020 09:46
+34
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 3780
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24.11.2020 09:57
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Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 4871 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 4871 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 4871

Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2030
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24.11.2020 09:43 Відповісти
Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2068 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2068 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 2068
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24.11.2020 09:44 Відповісти
Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе ....Кто там волновался по поводу ЗНО?Девочка на дистанц. с 11го с магазина выходит во время занятий...МОН,вы долго будете бредить?В условиях роста заболевших-все на дистанционке и не морочьте голову!Или ждете,когда учителя выйдут с протестами?
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24.11.2020 09:52 Відповісти
А можно просто відмінити шкільну освіту, а гроші на зарплати вчителів тупо роздати батькам за те, що вони вчать своїх дітей самостійно.
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24.11.2020 10:11 Відповісти
А ще відмінити зарплатні медикам, поліції, депутатам тощо
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24.11.2020 11:35 Відповісти
Зарплати педагогам потрібно піднімати, але тільки тим хто успішно пройшов оцінювання знань, як це зробили в Азербайджані. Здав тести успішно - підняли зарплату на 70%! Так ми почнемо підвищення зарплат і не потрібно буде великих коштів на перші місяці підвищення.
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24.11.2020 10:16 Відповісти
дурнів думки не питали
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24.11.2020 11:26 Відповісти
Зато не Порох!
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24.11.2020 11:08 Відповісти
Действительно. При нем зп учителей была гораздо выше. Или нет?
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24.11.2020 11:51 Відповісти
Зарплаты были такие же. Просто мне смешно от людей, голосовавших за патологического лгуна и бездельника.
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24.11.2020 14:15 Відповісти
"голосовавших за патологического лгуна и бездельника" - так других в современной истории Украины не было....
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24.11.2020 16:13 Відповісти
Та ладно, вспомните Шварца. Он точно первый.
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25.11.2020 01:18 Відповісти
что тут сказать.. только вспомнить как 90+ % педагогов с пеной у рта (агрессия у учителей тогда зашкаливала) весной 2019 доказывала что "бубОчко нас не обидитЬ.. он нам 4000 баксов зп пообещал!"... и голо-совала за клоуна, вместо того чтобы ПОДУМАТЬ - оторвавшись от зомбоящика!
Но - зась! в зомбоящике такая красотень.. видосики и красивые школьники с учителями на феррари поют песенки о счастливой жизни - пока презЕдент едет на лисапеде в ОП(У)..
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24.11.2020 11:47 Відповісти
🤢🤡💩🎪👃🏻🎹🐏🐑 , а вам «нелох « зуб давал , хуже не будет ?🧐😂
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24.11.2020 09:47 Відповісти
та байка, бо він позитивний... та можливо, їх у нього 36 і шист?
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24.11.2020 10:33 Відповісти
вместо зарплаты могут поглядеть, как надо членом на рояле играть
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24.11.2020 09:43 Відповісти
"Хоть поржут".
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24.11.2020 10:27 Відповісти
зато мусора смогут развлекаться, быдло шокерами глушить ...
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24.11.2020 09:45 Відповісти
И пусть сидят на своих $4000!!!
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24.11.2020 09:45 Відповісти
....как я вас, лохов, развел...
надо еще медикам и шахтерам пообещать по 5ооо, ну очень Зеленых американских прэзыдентов Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 9754
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24.11.2020 09:56 Відповісти
Это к след. През. Выборам))
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24.11.2020 10:57 Відповісти
умоляю, не нужно им подсказывать!!!
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24.11.2020 11:09 Відповісти
Там же профи, они знают!
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24.11.2020 11:51 Відповісти
Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 6886
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24.11.2020 09:45 Відповісти
учителя получают 4000 баксов!. куда этим учителям еще добавлять?!.. хватит!
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24.11.2020 09:46 Відповісти
Тим більше, що зараз на один долар припадає більше гривень ніж в 2019році. А можливо від цього і така дірка в Бюджеті?
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24.11.2020 10:07 Відповісти
прылессссна!
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24.11.2020 09:47 Відповісти
Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей - Цензор.НЕТ 5887
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24.11.2020 09:50 Відповісти
Почему-то снова дико смеюсь🤔🤔🤔
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24.11.2020 09:50 Відповісти
Так все же ушло врачам. У нас или врачам или учителям. Ментам - всегда.
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24.11.2020 09:54 Відповісти
підвищення зарплатні не на часі..треба вчителям затягнути паски..
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24.11.2020 09:55 Відповісти
зеленский войдёт в историю, как самый брехливый и слабый президент Украины
если взять того же Януковича, все знали что он зек, трижды сидевший и т.д. и т.п. поэтому никто ничего от него сверхестественного не ждал
зеленский же пришол к власти на громких обещаниях, что было по сути обычным популизмом и враньём. Поэтому все те 73% которые за него голосовали будут люто его ненавидеть и презирать
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24.11.2020 09:55 Відповісти
Особенно разочарованы и злы на него те,кто голосовали под расейским лозунгом "лишбы не Порох!".
Ибо никогда еще расеяне не жили так плохо,как при Порошенко!
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24.11.2020 10:04 Відповісти
Та ці якраз і нє разочаровани!!! Розачаровани любітєлі халяви, які, не вдаривши палець об палець хотіли цибулю по 3 грн., зарплати як у Європі, а срать і жрать - як в Україні! І щоб їм це все приніс волшебгік в голубом вєртольотє на велісопєдє!
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24.11.2020 10:47 Відповісти
І ці також. Але найбільше ті,хто "аби не Порох".
Бо дешевої ковбаси/комуналки як не було,так і нема (тільки дорожче стало!) І Пороха саджати нема за що!
Та щож це таке?!!! За що кров прол.. голоси віддавали?!!!!
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24.11.2020 11:06 Відповісти
Росуяне должны памятник Порошенко поставить. За поднятие экономики в связи с санкциями.
И дать героя..
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24.11.2020 10:59 Відповісти
А украинцы ху&лу за европейский курс,и разрыв с рашкой,который позволил поднять сооношение МРОТ на РФ/в Укр. От ~4/1 в 2013г до ~1/1 в 2019.
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24.11.2020 11:15 Відповісти
поднятие экономики на обосРахе? после 2014 года? серьёзно?)
Ты бредишь, болезный, сходи проспись.
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24.11.2020 23:08 Відповісти
73% войдут в историю, как пример больного этноса
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24.11.2020 11:10 Відповісти
а что такое? что случилось?
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24.11.2020 09:57 Відповісти
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 3780
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24.11.2020 09:57 Відповісти
Ага. Від зе!
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24.11.2020 10:00 Відповісти
Це бонус довбодятлам.
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24.11.2020 10:06 Відповісти
А що у Ольги Іванівни ще збереглася можливість думати, вона ж її втратила більше 1,5 року назад?
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24.11.2020 10:12 Відповісти
Ну конечно! У них же минимум 4.000$ в месяц зарплата! Кгда у пенсионеров 40$ в месяц!
Подождут!
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24.11.2020 09:59 Відповісти
Верещавшие 5 лет про "платных порохоботов" сережи ивановы объяснят учителям какое это благо для них.

В ОПУ вже є блогери, які пишуть тільки про позитивні тренди у внутрішній політиці, але «штат» буде збільшено.

Про це повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Бабель».

На запитання журналістів щодо імен цих блогерів, Подоляк спершу не хотів відповідати, проте відомо, що деякі з них вже почали співпрацювати з ОПУ. Потім він сказав, що поки немає списку з їхніми прізвищами. При цьому ухильно відповів на питання, чи входять у цей пул блогери Сергій Іванов, Сергій Наумович, Сергій Гришин і політолог Кость Бондаренко.

«Припустимо, Іванов працює з нами, чому він не може цього робити?
Він може, але якщо так, чому ви не хочете про це сказати? Якщо ви провели контент-аналіз і зʼясували, що Іванов працює з нами, у чому тоді питання? Ну, працює», - відповів радник керівника ОПУ.
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24.11.2020 10:00 Відповісти
Класна посада "радник" - ні за що не відповідає, тільки радить... Ну не вийшло, хто ж знав - я просто порадив!!!
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24.11.2020 10:49 Відповісти
Знову клятий Порох краде з бюджету, заберіть нарешті в нього ключі та віддайте бубочці
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24.11.2020 10:01 Відповісти
Знайома вчителька тому і голосувала за ЗЕ щоб мати 4 тищі долярів, а тепер каже шо зелень потібно растрілять. ЇжТЕ що наголосували. Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 5879
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 3938
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24.11.2020 10:04 Відповісти
Саме цікаве, що основна маса вчителів голосували саме за "зелене недорозуміння", яке привело Україну до усіх можливих криз, що існують у світі...

Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
*
- Президент, какие меры?
- Ну, ээ, надо закрыть границы ггг, ну метро закрыть и... это.. ну...
- И что?
- И ***тесь…
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24.11.2020 10:09 Відповісти
От суки зесранські!
А папередня барижна влада за рік обов,язково добавляла освітянам по 300-500 грн.
Ну так а чого очікувать від членограїв, вони всі двійочники і дико ненавиділи і ненавидять школу, бо крім як анекдоти розповідати вони ні на що серйозне не здатні!!!!
Тварі зелебенські!!!
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24.11.2020 10:10 Відповісти
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 4133
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24.11.2020 10:12 Відповісти
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 9028
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24.11.2020 11:30 Відповісти
В СССР дети мечтали быть космонавтами и летчиками. В девяностые - рекетирами, в наше время мечтают быть вечными КВНщиками, чтобы прикалываться безнаказанно и еще за это и нехилые деньги отгребать. Учителей современные дети считают неудачниками, которые никак не могут быть для них авторитетами. Разумеется, есть исключения, которые правила лишь подтверждают.
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24.11.2020 10:12 Відповісти
эх зебилы каждый день хорошие новости! зажили наконецто! ну хоть не порох....
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24.11.2020 10:21 Відповісти
Цибуля, *****, цибуля! Уууу барига!!!
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24.11.2020 10:22 Відповісти
Да сколько можно повышать ? Имейте совесть ,4000$ это уже мало ? Козна уже пуста из-за вас 😡
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24.11.2020 10:24 Відповісти
куда уже повышать 4к и так мажорня
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24.11.2020 10:26 Відповісти
парашенка астанавись ты уже праклятый што ты тваришь!
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24.11.2020 10:32 Відповісти
о как, а где же обещанные 4 тыс баксов или какая разница, среди овец, работает эффективно.
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24.11.2020 10:50 Відповісти
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 680
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24.11.2020 10:54 Відповісти
Образование должно быть соответствующее зелёному статусу. 3 класса и на плантации.
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24.11.2020 11:04 Відповісти
Зеледрочери, допоможить, ніяк не можу вирішити куди треба віднести цю гарну новину, це зрада чи перемога?
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24.11.2020 11:19 Відповісти
Молодец, зеленский! Всё правильно делаешь! Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 4501
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24.11.2020 11:29 Відповісти
Статейка огонь. Учителя голосовавшие за новые лица - нервно курят бамбук.
Ну че? Как вам эпоха бидности закончилась? А? Безграмотные идиоты.
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24.11.2020 11:40 Відповісти
Т.е. выше 3000$ поднимать не будут?
Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів - Цензор.НЕТ 7368
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24.11.2020 11:42 Відповісти
1. Буду краток.
Жрите, зебилы, теперь те самые полвареника молча.

2. Шото Юли не слышно про зубожиння и геноцид.
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24.11.2020 11:46 Відповісти
Куй вам, а не чотири тисячі "ує", "зеленые творцы выборов" срані.
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24.11.2020 12:10 Відповісти
А ограничения на зарплаты чиновникам и депутатам снял сразу, не моргнув.
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24.11.2020 12:18 Відповісти
Там ще багато таких, які верещать, що ми з Росією посварилися. Жеріть, с.ки
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24.11.2020 14:28 Відповісти
 
 