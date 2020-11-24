Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів
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Кабінет Міністрів вирішив ще на рік перенести реалізацію прийнятої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову уряду №1149 від 23 листопада.
"Зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 №822", - йдеться в постанові.
10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімума, в 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімума і з січня 2023 році - 4 прожиткові мінімуми. Пізніше в зв'язку з відсутністю коштів на реалізацію реформи в державному і місцевих бюджетах, зазначена постанова була призупинена до 31 грудня 2020 року.
У свою чергу Міносвіти заявило, що на реалізацію раніше прийнятої постанови № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти і науки", яким передбачається поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу зазначених категорій працівників до рівня 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в 2021 році необхідно 50 млрд грн.
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Но - зась! в зомбоящике такая красотень.. видосики и красивые школьники с учителями на феррари поют песенки о счастливой жизни - пока презЕдент едет на лисапеде в ОП(У)..
надо еще медикам и шахтерам пообещать по 5ооо, ну очень Зеленых американских прэзыдентов
если взять того же Януковича, все знали что он зек, трижды сидевший и т.д. и т.п. поэтому никто ничего от него сверхестественного не ждал
зеленский же пришол к власти на громких обещаниях, что было по сути обычным популизмом и враньём. Поэтому все те 73% которые за него голосовали будут люто его ненавидеть и презирать
Ибо никогда еще расеяне не жили так плохо,как при Порошенко!
в голубом вєртольотєна велісопєдє!
Бо дешевої ковбаси/комуналки як не було,так і нема (тільки дорожче стало!) І Пороха саджати нема за що!
Та щож це таке?!!! За що кров прол.. голоси віддавали?!!!!
И дать героя..
Ты бредишь, болезный, сходи проспись.
Подождут!
В ОПУ вже є блогери, які пишуть тільки про позитивні тренди у внутрішній політиці, але «штат» буде збільшено.
Про це повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Бабель».
На запитання журналістів щодо імен цих блогерів, Подоляк спершу не хотів відповідати, проте відомо, що деякі з них вже почали співпрацювати з ОПУ. Потім він сказав, що поки немає списку з їхніми прізвищами. При цьому ухильно відповів на питання, чи входять у цей пул блогери Сергій Іванов, Сергій Наумович, Сергій Гришин і політолог Кость Бондаренко.
«Припустимо, Іванов працює з нами, чому він не може цього робити?
Він може, але якщо так, чому ви не хочете про це сказати? Якщо ви провели контент-аналіз і зʼясували, що Іванов працює з нами, у чому тоді питання? Ну, працює», - відповів радник керівника ОПУ.
Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
*
- Президент, какие меры?
- Ну, ээ, надо закрыть границы ггг, ну метро закрыть и... это.. ну...
- И что?
- И ***тесь…
А папередня барижна влада за рік обов,язково добавляла освітянам по 300-500 грн.
Ну так а чого очікувать від членограїв, вони всі двійочники і дико ненавиділи і ненавидять школу, бо крім як анекдоти розповідати вони ні на що серйозне не здатні!!!!
Тварі зелебенські!!!
Ну че? Как вам эпоха бидности закончилась? А? Безграмотные идиоты.
Жрите, зебилы, теперь те самые полвареника молча.
2. Шото Юли не слышно про зубожиння и геноцид.