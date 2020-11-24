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Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", - отметил Лукашенко.

В то же время захвативший власть в стране "президент" добавил, что в диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.

Также читайте: Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
А от хрін тобі по всій морді - кругом всі вороги, ти ж сам сказав.
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24.11.2020 10:36
+4
с картохой и морефруктами в стране напряжёнка? опять в закрома вражеского запада по заглядывать решил ))
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24.11.2020 10:36
+2
спёкся таракан .... скоро в расее будет целый квартал бывших недодиктаторов.....
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24.11.2020 10:43
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А от хрін тобі по всій морді - кругом всі вороги, ти ж сам сказав.
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24.11.2020 10:36 Ответить
с картохой и морефруктами в стране напряжёнка? опять в закрома вражеского запада по заглядывать решил ))
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24.11.2020 10:36 Ответить
кракаділ не ловітся нє растьот какос, та й з крєвєтками бєда. Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9556
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24.11.2020 10:43 Ответить
Щось Лукавий заспівав сумну пісню))
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24.11.2020 10:42 Ответить
Одна и таже песня 26 лет.....только у песни паузы бывают на его виниловом хлебальном громофоне.
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24.11.2020 10:52 Ответить
спёкся таракан .... скоро в расее будет целый квартал бывших недодиктаторов.....
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24.11.2020 10:43 Ответить
Его туда на аркане не затянешь....Китай,Турция,Арабские Эмираты,как варианты.Но это не скоро,...только когда страна-тварюга копыта откинет.
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24.11.2020 10:56 Ответить
Так кто же с тобой, убийцей преданным анафеме, будет сотрудничать?
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24.11.2020 10:51 Ответить
сначала всех соседей обосрал, а теперь сотрудничать хочет.
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24.11.2020 11:28 Ответить
поздно всрался.....
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24.11.2020 11:41 Ответить
Nikto nebudet imet s nim dela,takze ES prekratit pokubki s nego elektricestvo,kazdaja daze pismo 5 gram budet oblozeno poslenimi posle novogo goda
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24.11.2020 11:52 Ответить
Лукашенко- ну отстань изверг!!!!! И псов своих к путину уводи!!!!! Демоны!!
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24.11.2020 11:53 Ответить
 
 