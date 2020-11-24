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Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс

Австралийский национальный перевозчик Qantas, возможно, потребует от будущих международных путешественников доказать, что они были вакцинированы от COVID-19.

Поэтому справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для всех, кто хочет путешествовать этими авиалиниями. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, этот шаг будет "необходимостью", когда вакцины от коронавируса станут доступными.

"Мы рассматриваем изменения в наших правилах обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - сказал руководитель авиакомпании.

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Хотя Qantas является первой авиакомпанией, которая указала, что вакцинация от COVID-19 может быть обязательной перед поездкой, другие вскоре могут взять с нее пример.

"Думаю, что это будет общее требование - судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.

На этом этапе еще не ясно, станет ли вакцинация для путешествий международным стандартом.
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Топ комментарии
+7
О, почалося...А може відразу примусово чіп імплантувати в гіпоталамус?!
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24.11.2020 11:00
+6
Я так понял у компании отбоя нет от паксов, все рейсы перегруженные идут и даже откидные сиденья заняты. Ага?
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24.11.2020 11:00
+4
Красота. Руками багаточисельних корисних ідіотів ковідної психопатії, більшість людей примусять зробити щеплення. Може саме ці щеплення і не будуть заряжені якимись додатковими властивостями, дурники розслабляться. ВОни будуть спокійно робити наступні щеплення. І тут то прийде момент перетворення людської біомаси на те, що буде потрібно господарям дійсності.
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24.11.2020 11:35
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Я так понял у компании отбоя нет от паксов, все рейсы перегруженные идут и даже откидные сиденья заняты. Ага?
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24.11.2020 11:00 Ответить
Власники цих компаній, тобто світовий олігархат спокійно переживе цей спад. Вони привласнили світові ресурси, тепер потрібно людей повернути в рабство, одночасно скоротити кількість населення планети.
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24.11.2020 11:07 Ответить
Ужоссс...пролетарЬят негодує?)))
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24.11.2020 11:16 Ответить
А що ти, моська, тут забула, серед пролітаріату?
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24.11.2020 11:24 Ответить
О-лайно слона щось ляпнуло...)))
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24.11.2020 11:28 Ответить
Не-а, я не помню сколько работников Квонтас уже уволил, но много.
Понмю, что плакалось начаьство Квонтаса не так давно, слезно просили денег у федерального правительства Австралии, чтобы и Квонтасу перепало еще (им давали), когда кому-то там - Джетстар, что ли - собирались помогать из-за банкротства, кажись.

"This will be a 37% decline on FY19's result. Underlying net profit is expected to be around $25 million, a sharp drop from $912 million the year before. Goldman doesn't expect Qantas to pay shareholders a final dividend, which could potentially weigh on investor sentiment and send the Qantas share price lower." - любезно сообщает нам Гугль.
Хренассе, достижение у компании, 25 миллионов прибыли супротив 912 мильонов, это, на минуточку, падение прибыли в 36 (!) раз за год. Тут не только международный паспорт с пассажиров потребуешь, а и залаешь, и замяукаешь. И это, заметьте, после 800 миллионов денег от государства помощи.
Ну, хоть не убыточные (наверное, хотя я ХЗ).

P.S. Квонтас получил от федеалов 800 миллионов в этом году:
https://www.afr.com/politics/federal/qantas-feels-the-burn-despite-800m-in-funding-20200608-p550ju

Квонтасу 800 миллионов от федералов показалось мало, и еще хотели:
"Alan Joyce of Qantas wants federal government financial assistance to deal with the COVID-19 downturn. "
https://www.canberratimes.com.au/story/6899803/any-qantas-assistance-should-come-with-strings-attached/

А, может, Квонтасу машинку завести, губы закатывать?

А какая у их начальства зарплата, там сколько нулей, 9 или пока что 6?
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24.11.2020 11:22 Ответить
*Упс. Ошибка, следует читать "международный ветеринарный паспорт", он же ковид-пас
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24.11.2020 11:23 Ответить
О, почалося...А може відразу примусово чіп імплантувати в гіпоталамус?!
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24.11.2020 11:00 Ответить
только через задний проход
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24.11.2020 11:03 Ответить
Ага, из шприца Билла Гейтса.
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24.11.2020 11:09 Ответить
а справку можно будет купить вместе с билетом, или отдельно придётся покупать ?
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24.11.2020 11:01 Ответить
В Австралії? Разом з абонементом у в'язницю.
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24.11.2020 11:14 Ответить
Странно что это вообще обсуждается.. хочешь летать - выбирай..
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24.11.2020 11:02 Ответить
Золотые слова.
Когда то я отказалась от работы в одной корпорации, когда они меня стали завлекать тем, что "командировки в Лос-Анжелис".
В LA?
Командировки?
В туристическом классе (cattle class, то есть "скотовозка", так надо перевести, вероятно, чтобы сохранить значение).
Ночью, чтобы подешевле? Ага, да-да.
Сами летайте.
Конечно, я от той работы отказалась.
"Г*вна-пирога" (C)
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24.11.2020 11:30 Ответить
а потом и в магазин хрен зайдешь без "прививки"...
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24.11.2020 11:05 Ответить
З дому не вийдеш- бо двері не відчинять. Глобалізація...
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24.11.2020 11:12 Ответить
вийдеш... але там буже чекати дружньо "настроєний" натовп сусідів з бітами...
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24.11.2020 11:18 Ответить
Було б чудово.
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24.11.2020 11:23 Ответить
Да и пусть те магазины закрываются нахр*н, по интернету закажем (или купим с черного хода).
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24.11.2020 11:31 Ответить
Нове пакращення для турЬІстів вже сьогодні.
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24.11.2020 11:05 Ответить
А літаками лише вони користуються, точно?
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24.11.2020 11:13 Ответить
Вообще то в Австралию въезд закрыт, равно как и выезд (это самое важное, чтобы не разбежались наши коммуняки про-китайские).
Но Вы можете морем, наверное, пропустят, особенно на подводной лодке если.
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24.11.2020 11:26 Ответить
А ви можете і далі тут дурню писати- тут це не заборонено.)))
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24.11.2020 11:29 Ответить
А Вы что так обеспокоились о компании Квонтас, у нее нет рейсов в Украину, если мне не изменяет память?
Вы что, Австралию завоевывать собираетесь?
Или бежать в нее будете с "бубочкой"?
Так Австралия не берет.
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24.11.2020 11:35 Ответить
Та мені начхати і на них, і на ваші комплекси.
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24.11.2020 11:37 Ответить
И это правильно.
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24.11.2020 11:08 Ответить
І це тільки перший крок на шляху примусової вакцинації усіх від усього- далі буде...
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24.11.2020 11:11 Ответить
"Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс"

Нaср*ть.
Я не летаю, так что фиолетово абсолютно.
Но почему только от ковида, а не от триппера и сифилиса? Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс - Цензор.НЕТ 9104
В чем дело, почему такая избирательность с международным ветеринарным паспортом, то бишь ковид-пасом?
К слову, я не помню, а какие нынче у Квонтаса убытки?
И сколько работников они уже уволили?
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24.11.2020 11:12 Ответить
Від ковіда- то для початку.
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24.11.2020 11:15 Ответить
Раньше нужно было им начинать.
Глядишь, и обошлись бы без помощи государства в размере 800 миллионов баксов (столько получил Квонтас от Канберы в этом году, но Квонтасу мало, еще просили слезно, у менеджеров зарплаты маленькие, нулей в конце не хватает).
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24.11.2020 11:24 Ответить
"Крепок умом на лестнице"- це про вас?
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24.11.2020 11:30 Ответить
Я же написала выше, что мне наср*ть на их полеты?
Вы какую букву в слове "наср*ть" не понимаете?

Вакцинируйтесь на здоровье.
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24.11.2020 11:33 Ответить
не літаєш? Скоро в магазин без спеціального дозволу не сходиш.
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24.11.2020 11:37 Ответить
Вже.
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24.11.2020 11:39 Ответить
С чего вы решили, что я хожу?
Я не была в магазинах с начала августа (и не планирую).

P.S. Я нахожу примечательным, что именно та часть населения Австралии, которая выступает притив обязательной вакцинации, имеет на руках оружие. Забавно, не находите?
Увлекательная профессия - вакцинатор.
А какая "безопасная".
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24.11.2020 11:42 Ответить
У вас там тоже психопаты позакрывали все?
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24.11.2020 11:46 Ответить
Тобто про вас. )))
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24.11.2020 11:38 Ответить
Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс - Цензор.НЕТ 1783
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24.11.2020 11:40 Ответить
А ти в мене дозволу на використання цього хіба попросило? Це моя фішка, недолуге.)))
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24.11.2020 11:41 Ответить
Цивилизованные государства должны установить правило: принимаются борты только с вакцинированными пассажирами. Тогда у авиакомпаний не будет выбора. Ну а страны третьего мира пусть варятся в собственном соку со своими коронавирусами, лихорадками Эбола и прочим дерьмом.
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24.11.2020 11:13 Ответить
Світ має бути вакцінованим або мертвим, егеж?
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24.11.2020 11:15 Ответить
Да что там самолёты, начинать нужно с тапочек.
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24.11.2020 11:19 Ответить
Красота. Руками багаточисельних корисних ідіотів ковідної психопатії, більшість людей примусять зробити щеплення. Може саме ці щеплення і не будуть заряжені якимись додатковими властивостями, дурники розслабляться. ВОни будуть спокійно робити наступні щеплення. І тут то прийде момент перетворення людської біомаси на те, що буде потрібно господарям дійсності.
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24.11.2020 11:35 Ответить
"Австралийский национальный перевозчик Qantas возможно потребует от будущих международных путешественников доказать, что они были вакцинированы от COVID-19.
Поэтому справка о прививке от коронавируса может стать обязательным для всех, кто хочет путешествовать этими авиалиниямиИсточник: https://censor.net/ru/n3232848"

Напоминаю менеджменту конпании Квонтас - мозг то у них с горошину - что вакцинация проводится для защиты от заразы в месте прыбытия!
Делают прививку от желтой луихорадки тогда, когда летят в Латинскую Америку, а не когда летят из оной в европу (например)!
Руководство Квнтаса хочет сказать, что для Австралии ковид эндемичен (как чума для севера Китая)?
А на основании каких научных данных сделано заключение эндемичности ковида для Австралии?
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24.11.2020 11:39 Ответить
Це що має бути в голові, аби тут звертатися до менеджменту австралійської компанії...)))
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24.11.2020 11:47 Ответить
прививка от ковида
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24.11.2020 12:16 Ответить
Скорее опилки.)))
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24.11.2020 12:18 Ответить
Ну начинает наконец то появляться реальная цель вакцинации, скоро и в поезд не сядешь и за границу не выедешь без справки о том что ты вакцинирован.
Истерия таки достигла своей цели!
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24.11.2020 12:01 Ответить
а как же дерьмократия?Свобода передвижения?Скоро и в магазин за продуктами пускать не будут без вакцинации.
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24.11.2020 12:04 Ответить
Вы о чем? Рабы-гои должны знать свое место в загоне!
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24.11.2020 14:11 Ответить
Если такая инициатива будет глобальной - я представляю уже ее реализацию в украинских реалиях.
Турфирмы и другие продавцы авиабилетов включат в свой прайс "оформление справок о прохождении вакцинации для профилактики Covid-19". Естественно, в большинстве случаев реальной вакцинации не будет, но зато будет "бумага".
И все в плюсе. Власти говорят о небывалом охвате вакцинации среди населения. Авиакомпании не теряют деньги из-за "непривитых пассажиров". Антипрививочники получают мощный аргумент - когда такие "вакцинированные" на бумаге люди будут таки заражаться и умирать.
Только сами пассажиры проигрывают
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24.11.2020 14:13 Ответить
Недавно моя знаковая летала в Египет, так там обязателен отрицательный тест на ковид. В тур агенстве предложили вариант справки за тысячу гривен, а сам настоящий тест сдать 1800. То есть кто- то уже делает деньги за справки. То же самое будет и с вакцинацией. У нас детей от кори не вакцинируют, а тут какой- то ковид.
Будет хорошая безопасная вакцина из приличной страны- все нормальные люди будут прививаться.
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24.11.2020 14:17 Ответить
 
 