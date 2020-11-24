Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Австралійський національний перевізник Qantas можливо зажадає від майбутніх міжнародних мандрівників довести, що вони були вакциновані проти COVID-19.
Тому довідка про щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим для всіх, хто хоче подорожувати цими авіалініями. Про це розповів генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За його словами, цей крок буде "необхідністю", коли вакцини проти коронавірусу стануть доступними.
"Ми розглядаємо зміни у наших правилах обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", - сказав керівник авіакомпанії.
Хоча Qantas є першою авіакомпанією, яка вказала, що вакцинація проти COVID-19 може бути обов'язковою перед поїздкою, інші незабаром можуть взяти з неї приклад.
"Думаю, що це буде загальна вимога - судячи з моїх розмов з колегами з різних країн", - додав він.
На цьому етапі ще не ясно, чи стане вакцинація для подорожей міжнародним стандартом.
Будь ласка, зачекайте...
Понмю, что плакалось начаьство Квонтаса не так давно, слезно просили денег у федерального правительства Австралии, чтобы и Квонтасу перепало еще (им давали), когда кому-то там - Джетстар, что ли - собирались помогать из-за банкротства, кажись.
"This will be a 37% decline on FY19's result. Underlying net profit is expected to be around $25 million, a sharp drop from $912 million the year before. Goldman doesn't expect Qantas to pay shareholders a final dividend, which could potentially weigh on investor sentiment and send the Qantas share price lower." - любезно сообщает нам Гугль.
Хренассе, достижение у компании, 25 миллионов прибыли супротив 912 мильонов, это, на минуточку, падение прибыли в 36 (!) раз за год. Тут не только международный паспорт с пассажиров потребуешь, а и залаешь, и замяукаешь. И это, заметьте, после 800 миллионов денег от государства помощи.
Ну, хоть не убыточные (наверное, хотя я ХЗ).
P.S. Квонтас получил от федеалов 800 миллионов в этом году:
https://www.afr.com/politics/federal/qantas-feels-the-burn-despite-800m-in-funding-20200608-p550ju
Квонтасу 800 миллионов от федералов показалось мало, и еще хотели:
"Alan Joyce of Qantas wants federal government financial assistance to deal with the COVID-19 downturn. "
https://www.canberratimes.com.au/story/6899803/any-qantas-assistance-should-come-with-strings-attached/
А, может, Квонтасу машинку завести, губы закатывать?
А какая у их начальства зарплата, там сколько нулей, 9 или пока что 6?
Когда то я отказалась от работы в одной корпорации, когда они меня стали завлекать тем, что "командировки в Лос-Анжелис".
В LA?
Командировки?
В туристическом классе (cattle class, то есть "скотовозка", так надо перевести, вероятно, чтобы сохранить значение).
Ночью, чтобы подешевле? Ага, да-да.
Сами летайте.
Конечно, я от той работы отказалась.
"Г*вна-пирога" (C)
Но Вы можете морем, наверное, пропустят, особенно на подводной лодке если.
Вы что, Австралию завоевывать собираетесь?
Или бежать в нее будете с "бубочкой"?
Так Австралия не берет.
Нaср*ть.
Я не летаю, так что фиолетово абсолютно.
Но почему только от ковида, а не от триппера и сифилиса?
В чем дело, почему такая избирательность с международным ветеринарным паспортом, то бишь ковид-пасом?
К слову, я не помню, а какие нынче у Квонтаса убытки?
И сколько работников они уже уволили?
Глядишь, и обошлись бы без помощи государства в размере 800 миллионов баксов (столько получил Квонтас от Канберы в этом году, но Квонтасу мало, еще просили слезно, у менеджеров зарплаты маленькие, нулей в конце не хватает).
Вы какую букву в слове "наср*ть" не понимаете?
Вакцинируйтесь на здоровье.
Я не была в магазинах с начала августа (и не планирую).
P.S. Я нахожу примечательным, что именно та часть населения Австралии, которая выступает притив обязательной вакцинации, имеет на руках оружие. Забавно, не находите?
Увлекательная профессия - вакцинатор.
А какая "безопасная".
Поэтому справка о прививке от коронавируса может стать обязательным для всех, кто хочет путешествовать этими авиалиниямиИсточник: https://censor.net/ru/n3232848"
Напоминаю менеджменту конпании Квонтас - мозг то у них с горошину - что вакцинация проводится для защиты от заразы в месте прыбытия!
Делают прививку от желтой луихорадки тогда, когда летят в Латинскую Америку, а не когда летят из оной в европу (например)!
Руководство Квнтаса хочет сказать, что для Австралии ковид эндемичен (как чума для севера Китая)?
А на основании каких научных данных сделано заключение эндемичности ковида для Австралии?
Истерия таки достигла своей цели!
Турфирмы и другие продавцы авиабилетов включат в свой прайс "оформление справок о прохождении вакцинации для профилактики Covid-19". Естественно, в большинстве случаев реальной вакцинации не будет, но зато будет "бумага".
И все в плюсе. Власти говорят о небывалом охвате вакцинации среди населения. Авиакомпании не теряют деньги из-за "непривитых пассажиров". Антипрививочники получают мощный аргумент - когда такие "вакцинированные" на бумаге люди будут таки заражаться и умирать.
Только сами пассажиры проигрывают
Будет хорошая безопасная вакцина из приличной страны- все нормальные люди будут прививаться.