УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5111 відвідувач онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 827 52
авіація (1664) вакцина (3528) карантин (16095) подорож (77) туризм (782) авіасполучення (599) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс

Австралійський національний перевізник Qantas можливо зажадає від майбутніх міжнародних мандрівників довести, що вони були вакциновані проти COVID-19.

Тому довідка про щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим для всіх, хто хоче подорожувати цими авіалініями. Про це розповів генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, цей крок буде "необхідністю", коли вакцини проти коронавірусу стануть доступними.

"Ми розглядаємо зміни у наших правилах обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", - сказав керівник авіакомпанії.

Також читайте: Ефект від вакцини проти коронавірусу зберігатиметься щонайменше один рік, - директор Інституту біохімії НАН України Комісаренко

Хоча Qantas є першою авіакомпанією, яка вказала, що вакцинація проти COVID-19 може бути обов'язковою перед поїздкою, інші незабаром можуть взяти з неї приклад.

"Думаю, що це буде загальна вимога - судячи з моїх розмов з колегами з різних країн", - додав він.

На цьому етапі ще не ясно, чи стане вакцинація для подорожей міжнародним стандартом.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
О, почалося...А може відразу примусово чіп імплантувати в гіпоталамус?!
показати весь коментар
24.11.2020 11:00
+6
Я так понял у компании отбоя нет от паксов, все рейсы перегруженные идут и даже откидные сиденья заняты. Ага?
показати весь коментар
24.11.2020 11:00
+4
Красота. Руками багаточисельних корисних ідіотів ковідної психопатії, більшість людей примусять зробити щеплення. Може саме ці щеплення і не будуть заряжені якимись додатковими властивостями, дурники розслабляться. ВОни будуть спокійно робити наступні щеплення. І тут то прийде момент перетворення людської біомаси на те, що буде потрібно господарям дійсності.
показати весь коментар
24.11.2020 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понял у компании отбоя нет от паксов, все рейсы перегруженные идут и даже откидные сиденья заняты. Ага?
показати весь коментар
24.11.2020 11:00 Відповісти
Власники цих компаній, тобто світовий олігархат спокійно переживе цей спад. Вони привласнили світові ресурси, тепер потрібно людей повернути в рабство, одночасно скоротити кількість населення планети.
показати весь коментар
24.11.2020 11:07 Відповісти
Ужоссс...пролетарЬят негодує?)))
показати весь коментар
24.11.2020 11:16 Відповісти
А що ти, моська, тут забула, серед пролітаріату?
показати весь коментар
24.11.2020 11:24 Відповісти
О-лайно слона щось ляпнуло...)))
показати весь коментар
24.11.2020 11:28 Відповісти
Не-а, я не помню сколько работников Квонтас уже уволил, но много.
Понмю, что плакалось начаьство Квонтаса не так давно, слезно просили денег у федерального правительства Австралии, чтобы и Квонтасу перепало еще (им давали), когда кому-то там - Джетстар, что ли - собирались помогать из-за банкротства, кажись.

"This will be a 37% decline on FY19's result. Underlying net profit is expected to be around $25 million, a sharp drop from $912 million the year before. Goldman doesn't expect Qantas to pay shareholders a final dividend, which could potentially weigh on investor sentiment and send the Qantas share price lower." - любезно сообщает нам Гугль.
Хренассе, достижение у компании, 25 миллионов прибыли супротив 912 мильонов, это, на минуточку, падение прибыли в 36 (!) раз за год. Тут не только международный паспорт с пассажиров потребуешь, а и залаешь, и замяукаешь. И это, заметьте, после 800 миллионов денег от государства помощи.
Ну, хоть не убыточные (наверное, хотя я ХЗ).

P.S. Квонтас получил от федеалов 800 миллионов в этом году:
https://www.afr.com/politics/federal/qantas-feels-the-burn-despite-800m-in-funding-20200608-p550ju

Квонтасу 800 миллионов от федералов показалось мало, и еще хотели:
"Alan Joyce of Qantas wants federal government financial assistance to deal with the COVID-19 downturn. "
https://www.canberratimes.com.au/story/6899803/any-qantas-assistance-should-come-with-strings-attached/

А, может, Квонтасу машинку завести, губы закатывать?

А какая у их начальства зарплата, там сколько нулей, 9 или пока что 6?
показати весь коментар
24.11.2020 11:22 Відповісти
*Упс. Ошибка, следует читать "международный ветеринарный паспорт", он же ковид-пас
показати весь коментар
24.11.2020 11:23 Відповісти
О, почалося...А може відразу примусово чіп імплантувати в гіпоталамус?!
показати весь коментар
24.11.2020 11:00 Відповісти
только через задний проход
показати весь коментар
24.11.2020 11:03 Відповісти
Ага, из шприца Билла Гейтса.
показати весь коментар
24.11.2020 11:09 Відповісти
а справку можно будет купить вместе с билетом, или отдельно придётся покупать ?
показати весь коментар
24.11.2020 11:01 Відповісти
В Австралії? Разом з абонементом у в'язницю.
показати весь коментар
24.11.2020 11:14 Відповісти
Странно что это вообще обсуждается.. хочешь летать - выбирай..
показати весь коментар
24.11.2020 11:02 Відповісти
Золотые слова.
Когда то я отказалась от работы в одной корпорации, когда они меня стали завлекать тем, что "командировки в Лос-Анжелис".
В LA?
Командировки?
В туристическом классе (cattle class, то есть "скотовозка", так надо перевести, вероятно, чтобы сохранить значение).
Ночью, чтобы подешевле? Ага, да-да.
Сами летайте.
Конечно, я от той работы отказалась.
"Г*вна-пирога" (C)
показати весь коментар
24.11.2020 11:30 Відповісти
а потом и в магазин хрен зайдешь без "прививки"...
показати весь коментар
24.11.2020 11:05 Відповісти
З дому не вийдеш- бо двері не відчинять. Глобалізація...
показати весь коментар
24.11.2020 11:12 Відповісти
вийдеш... але там буже чекати дружньо "настроєний" натовп сусідів з бітами...
показати весь коментар
24.11.2020 11:18 Відповісти
Було б чудово.
показати весь коментар
24.11.2020 11:23 Відповісти
Да и пусть те магазины закрываются нахр*н, по интернету закажем (или купим с черного хода).
показати весь коментар
24.11.2020 11:31 Відповісти
Нове пакращення для турЬІстів вже сьогодні.
показати весь коментар
24.11.2020 11:05 Відповісти
А літаками лише вони користуються, точно?
показати весь коментар
24.11.2020 11:13 Відповісти
Вообще то в Австралию въезд закрыт, равно как и выезд (это самое важное, чтобы не разбежались наши коммуняки про-китайские).
Но Вы можете морем, наверное, пропустят, особенно на подводной лодке если.
показати весь коментар
24.11.2020 11:26 Відповісти
А ви можете і далі тут дурню писати- тут це не заборонено.)))
показати весь коментар
24.11.2020 11:29 Відповісти
А Вы что так обеспокоились о компании Квонтас, у нее нет рейсов в Украину, если мне не изменяет память?
Вы что, Австралию завоевывать собираетесь?
Или бежать в нее будете с "бубочкой"?
Так Австралия не берет.
показати весь коментар
24.11.2020 11:35 Відповісти
Та мені начхати і на них, і на ваші комплекси.
показати весь коментар
24.11.2020 11:37 Відповісти
И это правильно.
показати весь коментар
24.11.2020 11:08 Відповісти
І це тільки перший крок на шляху примусової вакцинації усіх від усього- далі буде...
показати весь коментар
24.11.2020 11:11 Відповісти
"Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс"

Нaср*ть.
Я не летаю, так что фиолетово абсолютно.
Но почему только от ковида, а не от триппера и сифилиса? Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс - Цензор.НЕТ 9104
В чем дело, почему такая избирательность с международным ветеринарным паспортом, то бишь ковид-пасом?
К слову, я не помню, а какие нынче у Квонтаса убытки?
И сколько работников они уже уволили?
показати весь коментар
24.11.2020 11:12 Відповісти
Від ковіда- то для початку.
показати весь коментар
24.11.2020 11:15 Відповісти
Раньше нужно было им начинать.
Глядишь, и обошлись бы без помощи государства в размере 800 миллионов баксов (столько получил Квонтас от Канберы в этом году, но Квонтасу мало, еще просили слезно, у менеджеров зарплаты маленькие, нулей в конце не хватает).
показати весь коментар
24.11.2020 11:24 Відповісти
"Крепок умом на лестнице"- це про вас?
показати весь коментар
24.11.2020 11:30 Відповісти
Я же написала выше, что мне наср*ть на их полеты?
Вы какую букву в слове "наср*ть" не понимаете?

Вакцинируйтесь на здоровье.
показати весь коментар
24.11.2020 11:33 Відповісти
не літаєш? Скоро в магазин без спеціального дозволу не сходиш.
показати весь коментар
24.11.2020 11:37 Відповісти
Вже.
показати весь коментар
24.11.2020 11:39 Відповісти
С чего вы решили, что я хожу?
Я не была в магазинах с начала августа (и не планирую).

P.S. Я нахожу примечательным, что именно та часть населения Австралии, которая выступает притив обязательной вакцинации, имеет на руках оружие. Забавно, не находите?
Увлекательная профессия - вакцинатор.
А какая "безопасная".
показати весь коментар
24.11.2020 11:42 Відповісти
У вас там тоже психопаты позакрывали все?
показати весь коментар
24.11.2020 11:46 Відповісти
Тобто про вас. )))
показати весь коментар
24.11.2020 11:38 Відповісти
Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс - Цензор.НЕТ 1783
показати весь коментар
24.11.2020 11:40 Відповісти
А ти в мене дозволу на використання цього хіба попросило? Це моя фішка, недолуге.)))
показати весь коментар
24.11.2020 11:41 Відповісти
Цивилизованные государства должны установить правило: принимаются борты только с вакцинированными пассажирами. Тогда у авиакомпаний не будет выбора. Ну а страны третьего мира пусть варятся в собственном соку со своими коронавирусами, лихорадками Эбола и прочим дерьмом.
показати весь коментар
24.11.2020 11:13 Відповісти
Світ має бути вакцінованим або мертвим, егеж?
показати весь коментар
24.11.2020 11:15 Відповісти
Да что там самолёты, начинать нужно с тапочек.
показати весь коментар
24.11.2020 11:19 Відповісти
Красота. Руками багаточисельних корисних ідіотів ковідної психопатії, більшість людей примусять зробити щеплення. Може саме ці щеплення і не будуть заряжені якимись додатковими властивостями, дурники розслабляться. ВОни будуть спокійно робити наступні щеплення. І тут то прийде момент перетворення людської біомаси на те, що буде потрібно господарям дійсності.
показати весь коментар
24.11.2020 11:35 Відповісти
"Австралийский национальный перевозчик Qantas возможно потребует от будущих международных путешественников доказать, что они были вакцинированы от COVID-19.
Поэтому справка о прививке от коронавируса может стать обязательным для всех, кто хочет путешествовать этими авиалиниямиИсточник: https://censor.net/ru/n3232848"

Напоминаю менеджменту конпании Квонтас - мозг то у них с горошину - что вакцинация проводится для защиты от заразы в месте прыбытия!
Делают прививку от желтой луихорадки тогда, когда летят в Латинскую Америку, а не когда летят из оной в европу (например)!
Руководство Квнтаса хочет сказать, что для Австралии ковид эндемичен (как чума для севера Китая)?
А на основании каких научных данных сделано заключение эндемичности ковида для Австралии?
показати весь коментар
24.11.2020 11:39 Відповісти
Це що має бути в голові, аби тут звертатися до менеджменту австралійської компанії...)))
показати весь коментар
24.11.2020 11:47 Відповісти
прививка от ковида
показати весь коментар
24.11.2020 12:16 Відповісти
Скорее опилки.)))
показати весь коментар
24.11.2020 12:18 Відповісти
Ну начинает наконец то появляться реальная цель вакцинации, скоро и в поезд не сядешь и за границу не выедешь без справки о том что ты вакцинирован.
Истерия таки достигла своей цели!
показати весь коментар
24.11.2020 12:01 Відповісти
а как же дерьмократия?Свобода передвижения?Скоро и в магазин за продуктами пускать не будут без вакцинации.
показати весь коментар
24.11.2020 12:04 Відповісти
Вы о чем? Рабы-гои должны знать свое место в загоне!
показати весь коментар
24.11.2020 14:11 Відповісти
Если такая инициатива будет глобальной - я представляю уже ее реализацию в украинских реалиях.
Турфирмы и другие продавцы авиабилетов включат в свой прайс "оформление справок о прохождении вакцинации для профилактики Covid-19". Естественно, в большинстве случаев реальной вакцинации не будет, но зато будет "бумага".
И все в плюсе. Власти говорят о небывалом охвате вакцинации среди населения. Авиакомпании не теряют деньги из-за "непривитых пассажиров". Антипрививочники получают мощный аргумент - когда такие "вакцинированные" на бумаге люди будут таки заражаться и умирать.
Только сами пассажиры проигрывают
показати весь коментар
24.11.2020 14:13 Відповісти
Недавно моя знаковая летала в Египет, так там обязателен отрицательный тест на ковид. В тур агенстве предложили вариант справки за тысячу гривен, а сам настоящий тест сдать 1800. То есть кто- то уже делает деньги за справки. То же самое будет и с вакцинацией. У нас детей от кори не вакцинируют, а тут какой- то ковид.
Будет хорошая безопасная вакцина из приличной страны- все нормальные люди будут прививаться.
показати весь коментар
24.11.2020 14:17 Відповісти
 
 