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Центральная больница Ивано-Франковска приостанавливает прием COVID-больных из-за больших затрат кислорода: нужно перевести дух, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Центральная больница Ивано-Франковска приостанавливает прием COVID-больных из-за больших затрат кислорода: нужно перевести дух, - горсовет

В Ивано-Франковске Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ), где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, временно приостанавливает госпитализацию больных из-за больших затрат кислорода.

Об этом в Ивано-Франковске на оперативном совещании сообщила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С сегодняшнего дня есть договоренность о временном приостановлении госпитализации больных в ЦГКБ. Вся госпитализация больных будет осуществляться в городскую больницу №1 и в больницы, которые есть вокруг Ивано-Франковска: Тисменицкая, Лисецкая, Богородчанская, Тлумацкая, Галицкая. Почему? Есть большое количество пациентов в ЦГКБ, которые находятся на кислороде, а это 28 пациентов в трех реанимациях и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках. Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, согласовано временное приостановление госпитализации пациентов", - сообщила Бойко.

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Чиновница просит жителей города с пониманием отнестись к ситуации. По ее словам, больнице необходимо "перевести дух".

Бойко также отметила, что в Ивано-Франковске количество больных коронавирусной болезнью резко растет. В двух больницах, которые принимают больных с подозрением на COVID-19 , находятся 454 пациента, из них 32 - в реанимационных отделениях и 124 - на кислородной терапии. Наполненность коек в ЦГКБ составляет 73%, в городской больнице №1 - 84%. Власть развернула дополнительные койко-места в городском перинатальном центре и в детской больнице.
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Топ комментарии
+11
главное что те кого повезут в другие больницы могли перевести дух
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24.11.2020 13:15
+10
Стапанов, срочно туда тр и самосвала асфальта с криворожским шлаком лично от Зеленского.
А людей жаль. Очень жаль. Зеленский, каждая смерть от коронавируса в Украине на твоей поганной душонке.
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24.11.2020 13:16
+7
И непременно по хорошей дороге с ЗЕлёным асфальтом.
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24.11.2020 13:17
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Караул устал
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24.11.2020 13:15 Ответить
В чому проблема розміщувати додаткових хворих! Кисневі концентратори це автономні прилади, вони працюють окремо від інших систем і ні від чого не залежать, тільки від живлення електричним струмом, яке нескладно організувати! Централізовані кисневі магістралі можна додати швидко, це не проблема, там немає нічого складного, потрібно лише розмотати мідні трубки по лікарні від додаткового шкафа з кисневими балонами! В мене таке враження що медики просто недостатньо кваліфіковані і потрібно посилити медичну установу технічними кадрами які налагодять ефективну роботу всіх технічних систем лікарні. Скорше за все навколо медицини на базі МОЗ та Облздравів потрібно створювати окрему структуру яка буде займатись всіма питаннями технічного забезпечення лікарень всіма приладами та системами.
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24.11.2020 13:19 Ответить
Концентратори стоять як правило надворі, або в неопалювальних спорудах і взимку замерзнуть.
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24.11.2020 13:22 Ответить
Ми говоримо про кисневі концентратори, які стоять в палаті і генерують кисень для пацієнта з повітря в палаті. А на дворі стоять кисневі шкафи з балонами кисню та система редукторів, які зменшують тиск з балонів і подають кисень по магістралям в палати лікарні.
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24.11.2020 13:29 Ответить
Скільки там того кисню в палаті. До того ж куди дівати відділений азот у якого температура мінус дофіга градусів.
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24.11.2020 13:35 Ответить
Госпаде, да в лужу ближайшую вылить.
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24.11.2020 13:40 Ответить
Палати мають приточну та витяжну вентиляцію яка має забезпечувати зміну 1,5-2 обсягів повітря на годину. Тому нестачі кисню в палаті не наблюдається навіть при роботі кількох концентраторів. Але потрібно контролювати роботу системи вентиляції яка часто не працює або працює невідповідно технічним вимогам. Для цього в медзакладах є технічний персонал, але він нефаховий та обмежений в своїх діях через відсутність необхідних розхідників та матеріалів а також грошей! Тому для обслуговування лікарень потрібна спеціалізована структура яка буде комплексно перевіряти роботу всіх систем лікарень та проводити поточні та аварійні ремонти! А технічних працівників лікарні потрібно скоротити бо вони в принципі не потрібні і малоефективні.
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24.11.2020 13:45 Ответить
Похоже в интервью смешали в одно и затраты кислорода и расход кислорода. А концентратору есть питание - он себе и молотит кислород. Для притока свежего воздуха есть и вентиляция да и проветрить можно, кругом стоят современные окна.
Похоже сбрехали неудачно о причине прекращения приёма больных.
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24.11.2020 14:02 Ответить
І тебе головним.
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24.11.2020 13:29 Ответить
главное что те кого повезут в другие больницы могли перевести дух
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24.11.2020 13:15 Ответить
И непременно по хорошей дороге с ЗЕлёным асфальтом.
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24.11.2020 13:17 Ответить
Стапанов, срочно туда тр и самосвала асфальта с криворожским шлаком лично от Зеленского.
А людей жаль. Очень жаль. Зеленский, каждая смерть от коронавируса в Украине на твоей поганной душонке.
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24.11.2020 13:16 Ответить
Не треба так, ібо нарід саме це обрав і пожинає плоди свого вибору, все було добровольно і за покликом серця.
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24.11.2020 13:20 Ответить
Чим відрізняється пєрєвєсті дух і іспустіть дух?
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24.11.2020 13:18 Ответить
Суб'єктами дії.
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24.11.2020 13:20 Ответить
Субъекты разные: пока одни переводят, другие испускают.
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24.11.2020 13:22 Ответить
Перевести дух это транспортная операция, а испустить -жжпная.А испостить дух это что?
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24.11.2020 16:36 Ответить
Місцеві хворі, місцеве самоврядування- на місцях хай і вирішують, як їм жити і як саме помирати.
Що не так?
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24.11.2020 13:20 Ответить
Не так. - те що гроші самоврядування попиляли папа беня з буратіною а як кисень забезпечити так самоврядування.
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24.11.2020 13:24 Ответить
Мечеть тоже они?

Ойфсьо)))
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24.11.2020 13:32 Ответить
Це зебіл
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24.11.2020 14:15 Ответить
Затраьы кислорода у них. А люди пусть мрут дома, да?
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24.11.2020 13:20 Ответить
І де саме в новині про це написано?
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24.11.2020 13:21 Ответить
Негайно ввести локдаун!!! Кожна смерть через зволікання на совісті Зеленського і його слуг уродів.
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24.11.2020 13:20 Ответить
значить всі інші помирайте бо у вас "большие затрати кіслорода"? і ви "пєреєводітє дух"?.....
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24.11.2020 13:20 Ответить
Ніт, інших везуть в інші лікарні, а не в ЦМКЛ
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24.11.2020 13:24 Ответить
хотілось би вірити.
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24.11.2020 13:25 Ответить
трохи напрягло, що під ковідних задіяли перинатальний, але ніби про якісь незручності для вагітних чи породіль не чути, та й добре
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24.11.2020 13:30 Ответить
В Черкассах женщина родила младенца на улице под закрытой дверью больницы, из-за положительного теста на коронавирус - загугли.
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24.11.2020 13:44 Ответить
Неужели новые депутаты не могут быстро решить вопрос с кислородом?
Кто там победил, "Свобода"?
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24.11.2020 13:22 Ответить
Решили передохнуть.
Ударение на букву "у".
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24.11.2020 13:27 Ответить
Тепер зрозуміло звідки пішов вислів про носіїв "блакитної крові"
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24.11.2020 13:33 Ответить
А COVID тоже перестанет заражать людей на время передышки?
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24.11.2020 13:36 Ответить
За такую херню необходимо кого-то повесить! Если нет кислорода(или концентраторов)-знаем кого Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада - Цензор.НЕТ 9402;если не хватает линий-найти кого Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада - Цензор.НЕТ 9402. 5-6 слесарей за один день обмотают трубками эту больницу вдоль и поперёк;мало слесарей-собрали всех слесарей Франика и решили проблему
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24.11.2020 13:50 Ответить
Скоро и местный крематорий прекратит прием из-за перерасхода природного газа...
И почему не слышно воплей ковидоотрицателей "Покажите мне переполненные больницы!"?
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24.11.2020 14:07 Ответить
во Франковске нет крематория...
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24.11.2020 14:51 Ответить
Ну, значит и волноваться нечего.
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24.11.2020 15:05 Ответить
Большой расход для выживания людей? Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада - Цензор.НЕТ 2809
Странно звучит.
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24.11.2020 14:20 Ответить
а они много дышат.Для начала нужно бы людей положить в мягкие теплые кроватки, попросить не двигаться, меньше жрать, и поднять температуру воздуха.Тогда расход кислорода в организме упадет, хотя бы для согрева того же организма
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24.11.2020 17:51 Ответить
 
 