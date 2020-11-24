Евроконтроль утвердил присоединение Украины к системе маршрутных сборов, - Мининфраструктуры

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) приняла окончательное решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Техническая интеграция Украины в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля окончательно одобрена сегодня в Брюсселе во время заседания расширенного комитета Евроконтроля по вопросам маршрутных сборов (CRCO)", - говорится в сообщении.

Также для Украины установлен размер маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание на 2021 год - в воздушном пространстве над территорией страны и отдельно - в части международного воздушного пространства над открытым морем (Green Zone), где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международным сообществом.

Таким образом, в очередной раз подтверждено полное соответствие базы расходов и ставок платы за аэронавигационные услуги "Украэроруха" принципам Евроконтроля.

В Мининфраструктуры отметили, что среди преимуществ завершения технической интеграции для "Украэроруха" - ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установка актуальных ставок 1 января каждого года с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг. Утверждение двух отдельных ставок маршрутных сборов - для воздушного пространства над суверенной территорией Украины и в международном воздушном пространстве над открытым морем - дает новые потенциальные возможности привлекать дополнительный транзитный трафик над Черным морем. Этому будет способствовать установление отдельной зоны с уменьшенной ставкой вместе с принятыми положительными решениями мировых регуляторов по безопасности авиации EASA и FAA относительно пересмотра запрещенных зон для выполнения полетов в украинском воздушном пространстве. Евроконтроль подтвердил техническую готовность к дифференциальному взиманию платы за аэронавигационное обслуживание уже с апреля-июня 2021 года.

Кроме того, полная техническая интеграция Украины в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля предусматривает также повышение эффективности прозрачных и содержательных консультаций с авиакомпаниями относительно национальной базы расходов и инвестиционных проектов. А обработка выставленных Евроконтролем счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100% их оплату авиакомпаниями.

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