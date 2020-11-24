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Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр

Во вторник, 24 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля. В результате работы снайпера был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 ноября, российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.

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Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр 01
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Топ комментарии
+12
Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 5011
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24.11.2020 16:12
+8
Выздоровления бойцу. Лядям , запретившим антиснайпереские группы- свидания с бузиной на концерте кобзона.
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24.11.2020 16:13
+7
Разведут так хочет. В глаза ***** оно посмотрело.
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24.11.2020 16:21
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Вместо отдыха в Феофании

Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 5702
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24.11.2020 16:10 Ответить
Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 5011
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24.11.2020 16:12 Ответить
т.е. как бы...все еще не прицельно и хаотично?
почему в договоре не прописаны наказания за...провокации (чтоб не сказать вслух - срыв перемирия)...ибо не наказанное зло борзеет...
почему б после выстрелов не закрывать КПВВ (я знаю что половина сейчас не работает и наши упорно требуют их открыть...на фига???)
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24.11.2020 16:13 Ответить
Разведут так хочет. В глаза ***** оно посмотрело.
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24.11.2020 16:21 Ответить
Выздоровления бойцу. Лядям , запретившим антиснайпереские группы- свидания с бузиной на концерте кобзона.
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24.11.2020 16:13 Ответить
Желательно, но проблемно и может даже безнадежно, как это не прискорбно.
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24.11.2020 17:24 Ответить
До Феофанії не дострілять.
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24.11.2020 16:15 Ответить
Не удивлюсь если и там зеленый сцикун в бронике ходил.
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24.11.2020 16:22 Ответить
До папи Римського в броніку ходив так точно.
Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр - Цензор.НЕТ 3301
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24.11.2020 16:31 Ответить
А немцы в 41 году тоже "работали"?Работящие вы наши.
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24.11.2020 16:16 Ответить
"О дерзких и коварных действиях" какой дебил вам тексты пишет? хватит этих тупых слов "дерзких и коварных". Зепозорище
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24.11.2020 16:16 Ответить
Нужно написать и донести радость и настроение в этот не легкий час что снайпер здох под Авдеевкой: И странно то что из ануса торчал прицел .Вот что должно быть на первых страницах .
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24.11.2020 16:18 Ответить
Не при этой власти разведунов.
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24.11.2020 16:23 Ответить
Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 3105
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24.11.2020 16:24 Ответить
От последнего абзаца 😡😡😡

Раненному воину - сил........
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24.11.2020 16:29 Ответить
А кравчук, фокін і сивохо з Найсвітлішим не бажають надіти військовий однострій і постояти в окопах?
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24.11.2020 16:35 Ответить
зеЛя мразь и подонок!
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24.11.2020 16:43 Ответить
Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр - Цензор.НЕТ 7303
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24.11.2020 16:54 Ответить
Зебилы, хотите на сафари?
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24.11.2020 17:05 Ответить
Не «работал», а намагався вбити українців! Працювати може хто завгодно , тільки не кацапо-загарбники...
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24.11.2020 18:36 Ответить
Довбні , коли навчитеся писати? Снайпер вбиває , а не працює. Тільки для дебілів нема різниці.
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25.11.2020 02:22 Ответить
Если уже случилось такое, пишите нормальным языком, а не на жаргоне.

Снайпер действует, а не работает.
Нужно каждый такой раз выгонять зелёную шоблу на передовую в качестве профилактической меры.
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25.11.2020 13:03 Ответить
 
 