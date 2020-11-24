Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр
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Во вторник, 24 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля. В результате работы снайпера был ранен украинский военный.
Об этом сообщает пресс-служба 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 24 ноября, российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.
Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.
Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.
О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
почему в договоре не прописаны наказания за...провокации (чтоб не сказать вслух - срыв перемирия)...ибо не наказанное зло борзеет...
почему б после выстрелов не закрывать КПВВ (я знаю что половина сейчас не работает и наши упорно требуют их открыть...на фига???)
Раненному воину - сил........
Снайпер действует, а не работает.
Нужно каждый такой раз выгонять зелёную шоблу на передовую в качестве профилактической меры.