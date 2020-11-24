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ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании судьей Высшего админсуда Голяшкиным

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании судьей Высшего админсуда Голяшкиным

Уголовное производство в отношении декларирования недостоверной информации судьей Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина закрыто.

"Сегодня, 24 ноября, коллегия судья Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что уголовное производство закрыто "из-за того, что 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)".

Агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС подтвердили, что речь идет о судье Высшего административного суда Украины Олеге Голяшкине.

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Напомним, в 2017 году Олег Голяшкин стал фигурантом журналистского расследования программы "Наші Гроші. Досудилися". В сюжете говорилось, что Голяшкин требует служебную квартиру в Киеве, хотя на его мать записано две квартиры в Печерском районе столицы. Вместо этого в декларации он обозначил аренду квартиры, в которой фактически не жил.

Автор: Анна Судак
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Лавина пааааакааатилася!!
Невинаватныя ани!!
🤣🤣
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24.11.2020 16:10 Ответить
Три-чотири!
Оце такі реформи бариги! ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании судьей Высшего админсуда Голяшкиным - Цензор.НЕТ 3107
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24.11.2020 16:12 Ответить
Семья ЗеДолбоДятлов счастлива за этого "судью"
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании судьей Высшего админсуда Голяшкиным - Цензор.НЕТ 5021
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24.11.2020 16:20 Ответить
ПОРОХОЗЕДОЛБОДЯТЛОВ ,СУДІ ПОРОХА,,В ПЕРШОМУ БАРИГОРЯДУ..
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24.11.2020 18:57 Ответить
Боже, вам Пеця в штанишки наклал? ВАКС закрив справу про недостовірне декларування суддею Вищого адмінсуду Голяшкіним - Цензор.НЕТ 4488
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24.11.2020 19:01 Ответить
Судейскую мафию нужно ликвидировать.
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24.11.2020 16:52 Ответить
Нах тепер потрібен той НАБУ з бвгатомільйонним бюджетом?
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24.11.2020 17:06 Ответить
З цього року, кожен пересічний українець буде винен Ахметову з Порошенко,Пінчукам, Суркісам, Каломийському та їншим олігархам, а також суддям, пгокурорам, ментам, недобитим КГБшникам, почалась ера життя по понятіям, прийде пахан ДВІЧИНЕСУДИМИЙ і всім все розтлумачить, і лоху теж.
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24.11.2020 17:34 Ответить
 
 