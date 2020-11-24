ВАКС закрив справу про недостовірне декларування суддею Вищого адмінсуду Голяшкіним

Кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації суддею Вищого адміністративного суду України Олегом Голяшкіним закрито.

"Сьогодні, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням судді Вищого адміністративного суду України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби суду.

Зазначається, що кримінальне провадження закрито "через те, що 27 жовтня 2020 Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)".

Агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС підтвердили, що йдеться про суддю Вищого адміністративного суду України Олега Голяшкіна.

Нагадаємо, в 2017 році Олег Голяшкін став фігурантом журналістського розслідування програми "Вісник державних закупівель. Досудилися". У сюжеті йшлося про те, що Голяшкін вимагає службову квартиру в Києві, хоча на його матір записано дві квартири в Печерському районі столиці. Замість цього в декларації він позначив оренду квартири, в якій фактично не жив.

Читайте також: ВАКС закрив справу про брехню в деклараціях ексміністра Насалика