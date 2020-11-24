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ВАКС закрив справу про недостовірне декларування суддею Вищого адмінсуду Голяшкіним

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ВАКС закрив справу про недостовірне декларування суддею Вищого адмінсуду Голяшкіним

Кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації суддею Вищого адміністративного суду України Олегом Голяшкіним закрито.

"Сьогодні, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням судді Вищого адміністративного суду України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби суду.

Зазначається, що кримінальне провадження закрито "через те, що 27 жовтня 2020 Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)".

Агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС підтвердили, що йдеться про суддю Вищого адміністративного суду України Олега Голяшкіна.

Нагадаємо, в 2017 році Олег Голяшкін став фігурантом журналістського розслідування програми "Вісник державних закупівель. Досудилися". У сюжеті йшлося про те, що Голяшкін вимагає службову квартиру в Києві, хоча на його матір записано дві квартири в Печерському районі столиці. Замість цього в декларації він позначив оренду квартири, в якій фактично не жив.

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Лавина пааааакааатилася!!
Невинаватныя ани!!
🤣🤣
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24.11.2020 16:10 Відповісти
Три-чотири!
Оце такі реформи бариги! ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании судьей Высшего админсуда Голяшкиным - Цензор.НЕТ 3107
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24.11.2020 16:12 Відповісти
Семья ЗеДолбоДятлов счастлива за этого "судью"
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании судьей Высшего админсуда Голяшкиным - Цензор.НЕТ 5021
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24.11.2020 16:20 Відповісти
ПОРОХОЗЕДОЛБОДЯТЛОВ ,СУДІ ПОРОХА,,В ПЕРШОМУ БАРИГОРЯДУ..
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24.11.2020 18:57 Відповісти
Боже, вам Пеця в штанишки наклал? ВАКС закрив справу про недостовірне декларування суддею Вищого адмінсуду Голяшкіним - Цензор.НЕТ 4488
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24.11.2020 19:01 Відповісти
Судейскую мафию нужно ликвидировать.
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24.11.2020 16:52 Відповісти
Нах тепер потрібен той НАБУ з бвгатомільйонним бюджетом?
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24.11.2020 17:06 Відповісти
З цього року, кожен пересічний українець буде винен Ахметову з Порошенко,Пінчукам, Суркісам, Каломийському та їншим олігархам, а також суддям, пгокурорам, ментам, недобитим КГБшникам, почалась ера життя по понятіям, прийде пахан ДВІЧИНЕСУДИМИЙ і всім все розтлумачить, і лоху теж.
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24.11.2020 17:34 Відповісти
 
 