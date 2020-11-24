ВАКС закрив справу про брехню в деклараціях ексміністра Насалика

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за звинуваченням у недостовірному декларуванні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Так, під час судового засідання прокурор САП вважав, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи, а в прокурора - для продовження підтримання державного обвинувачення в суді. Водночас обвинувачений заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду задля свого виправдання", - йдеться в повідомленні суду.

У ВАКС нагадали, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Це і стало причиною закриття справи ексміністра.

Зазначимо, що йдеться про Ігоря Насалика, який, за версією слідства, в 2014 році отримав позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. У порушення вимог закону "Про запобігання корупції" він не відобразив цю інформацію в щорічних деклараціях.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.