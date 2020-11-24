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Насалик (170) електронне декларування (1016) Антикорупційний суд (1105)

ВАКС закрив справу про брехню в деклараціях ексміністра Насалика

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС закрив справу про брехню в деклараціях ексміністра Насалика

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за звинуваченням у недостовірному декларуванні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Так, під час судового засідання прокурор САП вважав, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи, а в прокурора - для продовження підтримання державного обвинувачення в суді. Водночас обвинувачений заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду задля свого виправдання", - йдеться в повідомленні суду.

У ВАКС нагадали, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Це і стало причиною закриття справи ексміністра.

Зазначимо, що йдеться про Ігоря Насалика, який, за версією слідства, в 2014 році отримав позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. У порушення вимог закону "Про запобігання корупції" він не відобразив цю інформацію в щорічних деклараціях.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Наталя Джума
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24.11.2020 12:41 Відповісти
что-то все люди Порошенко прикрытыми оказались, благодаря решению КС. Совпадение? ВАКС закрив справу про брехню в деклараціях ексміністра Насалика - Цензор.НЕТ 757
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24.11.2020 12:53 Відповісти
Простая последовательность: при Порошенко отменили статью УК за незаконне збагачення, Зеленский якобы востановил её, но отменил проверку деклараций. И как грозно не кричит на кс, а закрытый реестр деклараций приказал открыть и теперь вноси что хочешь ответственности не будет, уже ясно что это решение кс отменять не будут. То о чем мечтали все жулики о легализации украденного сбылось наконец и сделали они это вместе Порошенко и Зеленский. Так что какаяразница рулит не смотря на стенания зеботов и порохоботов.
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24.11.2020 13:07 Відповісти
тут неувязочка: проверку деклараций отменил не Зеленский, в КС.
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24.11.2020 13:12 Відповісти
Ну да и тогда кс а Порошенко не причем, но что интересно что это тот кс который при разгоне рады заявлял сокращённо: нельзя законно разогнать раду, но пусть будет так как хочет президент Зеленский. А уж синхронизация их действий и тогда и сейчас не вызывает сомнений в их сговоре: после обьявления решения кс назк закрывает доступ в реестр деклараций и никто ничего не может в них изменить, но грозно покрикивая на суд Зеленский приказывает открыть доступ к декларациям (ну конечно и тут неувязочка не Зеленский, а рнбо) и вноси что хочешь ответственности никакой.
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24.11.2020 13:24 Відповісти
У подобных столько денег, что закрыть можно любэ и купить "бриллиантового" адвоката с "золотым" судьёй ВАКС закрив справу про брехню в деклараціях ексміністра Насалика - Цензор.НЕТ 7548
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24.11.2020 12:57 Відповісти
слава зеленскому!!! это лучший президент!!! и не говорите ничего!!! ВАКС закрив справу про брехню в деклараціях ексміністра Насалика - Цензор.НЕТ 3179
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24.11.2020 19:43 Відповісти
 
 