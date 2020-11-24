ВАКС закрыл дело о лжи в декларациях экс-министра Насалика

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению в недостоверном декларировании бывшего министра энергетики и угольной промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"Так, во время судебного заседания прокурор САП считал, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора - для продолжения поддержания государственного обвинения в суде. Вместе с тем, обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания", - говорится в сообщении суда.

В ВАКС напомнили, что 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Это и стало причиной закрытия дела экс-министра.

Отметим, что речь идет об Игоре Насалике, который, по версии следствия, в 2014 году получил займ 1,249 млн долларов от физического лица. В нарушение требований закона "О предотвращении коррупции" он не отразил эту информацию в ежегодных декларациях.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.