Анонсированный Зеленским пакет помощи бизнесу предлагается профинансировать из COVID-фонда, - советник Устенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Анонсированный президентом Владимиром Зеленским новый пакет помощи бизнесу предлагается профинансировать из Фонда по борьбе с COVID-19, сообщил советник главы государства Олег Устенко.
"Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с COVID-19, там есть деньги", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.
При этом Устенко добавил, что президент обсудил с Министерством финансов озвученные им предложения, так что в случае принятия эта программа будет профинансирована.
"Минфин знает и Минфин уверен, что в состоянии выполнить то, о чем говорит президент в своем влоге", - сказал советник Зеленского.
Комментируя ситуацию с финансированием расходов Госказначейством, Устенко отметил: "Абсолютно очевидно, что это нехорошая ситуация. Но также правда и то, что традиционно такая ситуация возникала и раньше, хотя не в середине ноября, а в декабре. Все-таки стоит помнить, что 2020-й - необычный, это год глобальной пандемии. Так что хорошо, что эта ситуация не возникла раньше".
При этом он добавил: "Но это решаемая проблема. Насколько мне известно, Минфин более чем активно работает в этом направлении".
По словам советника главы государства, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает также дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.
"Что касается временного пространства, то оно захватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касаются компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун", - прокомментировал Устенко, уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который наибольше страдает от карантина.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.
Пожалуйста, подождите...
черпают из него черпают...а он все равно... как Марианская впадина... почти бесконечен...
Несомненно так будет.
Несомненно что потом всё съедят мыши.
Радіо Свобода
Родини медиків, які померли від COVID-19, не можуть отримати компенсації.
За офіційними даними, всього за час пандемії в Україні, від коронавірусу померли 309 медиків. Але компенсацію від держави отримали лише 35 сімей.
Лікарі вмирають майже щодня, їхні родичі намагаються отримати компенсації. Багато медиків звільняються, бо бояться, що залишаться без допомоги і захисту.
https://www.radiosvoboda.org/a/video-covid-19-rodyny-medykiv-ne-orymuyut-kompensatsiy/30966502.html
распад и неуважение
14 600 000 боливаров необходимо для покупки двухкилограммовой курицы у наших братишек в Венесуэле.
Встанай на новые грабли
Мы ещё перегоним Америку
Если догоним Зимбабве. В.Маяковский.
3 ч. ·
Ознакомился с потоками речи пиарщиков ОП, которые заполонили СМИ, словно они великие государственные деятели, и подумалось.
Как-то Юлия Мостовая очень метко сказала, что президенту Порошенко во власти не нужны самостоятельные думающие люди - а нужны «удлинители рук».
Президенту Зеленскому тоже не нужны во власти самостоятельные думающие люди - но отличие в том, что ему нужны «удлинители языка».
Он приближает тех, кто способен озвучивать тексты, но не потому, что не может сказать сам - а чтобы не нести ответственность за поступки и за слова. Потому и нужны ермаки, подоляки, арестовичи, легко заменяемые фигуры, которые должны говорить то, о чем президент в любой момент может сказать: «это не я». Отрекаясь от ответственности в пользу говорливых симулякров, которых ОП небескорыстно раскручивает в СМИ, президент девальвирует власть. Свою власть, которая должна строиться на достижении целей. А не на бесконечном петлянии между вызовами и угрозами, от которых президент прячется за словами «удлинителей языка».
2 ч. ·
Помните, я говорил, что Зеленский - Янукович на спидах?
Ну так вот, в Нацбанке уже завелся свой маленький Арбузов. Я походил по рынку и на 99% уверен в той инфе, которую мне сказали эксперты. Все началось с моего четкого подозрения, что молодой-зеленый глава НБУ Кирилл Шевченко ведет довольно дорогую черную пиар-кампанию против последних могикан прошлой команды в НБУ, Катерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
Спойлер: у меня не только подозрения оправдались, а я еще много нового интересного узнал гггг.
Сначала факт, который я узнал от журналистов уже давно: во многих украинских медиа Шевченко ведет политику взаимодействия со СМИ, которая не допускает появления о нем плохих новостей. Это достигается обещанием спецпроектов, манипуляцией доступом к информации, кое-где откровенной и прямой покупкой блоков (обычно это продается за нал). И это, в общем-то, обычная практика украинских коррупционеров для помоечных украинских СМИ.
Но с иностранными СМИ так не выходит. Они задают Кириллу неудобные вопросы, а материалы предпочитают писать не на основании пресс-релизов НБУ и заявлений Шевченко, а с описанием реальной ситуации в НБУ. Тем не менее, Кириллу Шевченко очень хочется, чтобы в иностранных СМИ ругали тех, кого он назначил своими врагами. Ну и хвалили его самого, конечно.
Для достижения такого результата Кирилл Шевченко начал размещать негативные статьи про неугодных ему сотрудников НБУ на англоязычных (и не только) иностранных площадках которые откровенно торгуют размещением у себя. То есть это сайты с платными разделами.
Особенно, это заметно стало тогда, когда Шевченко поехал в США договариваться с МВФ. Собственно статьи из этого периода я и приведу.
Причем, зачем Шевченко размещает эти статьи совершенно непонятно. Я не представляю, что Кристалине Георгиевой или Люнгману Йосте можно показать англоязычную заметку на говносайте про Сологуба или Рожкову и они такие - ну хорошо Кирилл, рули там в НБУ сам, сам за всем надзирай, ты хороший, они плохие. Вот тебе транш МВФ. Скорее их реакция будет обратной.
И тем не менее, Кирилл это делает.
Вот смотрите пример. Кирилл Шевченко поехал в США 9 ноября. Уже 10 ноября на сайте econotimes.com в разделе Business выходит статья с названием «In Ukraine, the old guard comes with skeletons in the closet». В статье рассказывается, что кредит нам МВФ не дает из-за коррупции, а коррупционеры у нас в стране Рожкова и Сологуб, а дальше идет вольный пересказ Дубинского и Шапрана про коррупционный банкопад.
https://www.econotimes.com/In-Ukraine-the-old-guard-comes...
Сайт econotimes не имеет, как вы понимаете, никакого отношения к Economic Times или вообще любым Таймс. Хотя и мимикрирует под них. Хостится он предположительно в Сеуле, принадлежит каким-то мутным индусам через фирму Elmin Media Private Limited в Бангалоре, штат Карнатака. Работников нанимают в Филиппинах. Владельцы бывшие журналисты и серийные лохчейн предприниматели, но с опытом работы в Ньюсвик (если не врут).
Размещают за денежку на английском то, что надо всяким мутным типам. Им пофиг. Про НБУ от Шевченко, так про НБУ. Про Штайнмайера, от россиян (или Медведчука) так про Штайнмайера. Вообще не парятся.
Статьи в разделе Бизнес на сайте Эконотаймс прямо продаются на различных биржах статей, можете пойти проверить. Я проверил. Скрин такой биржи в картинке к посту.
То есть эта вот конкретно размещенная за бабло статья, сайт даже не скрывает этого, потому как с этого Эконотаймс и живет.
Перевод этой статьи (в никому не известном до сего дня издании) тут же 10-11 ноября веером расходится по соответствующим СМИ в Украине. Ну как СМИ. Обоз, UBR, Апостроф, и помойки поменьше - вы поняли короче. Явно ноги торчат из Украины и синхронизация с поездкой Шевченко очень точная. Чтобы выпустить статью в тот же день когда он прилетел, нужно было начать подготовку очень заранее. Статью сначала надо написать, перевести, подать, оплатить, разместить.
Подождите, скажете вы, мало ли у старой команды Смолия врагов? Коломойский же есть. Почему ты, Антон, решил, что это Шевченко?
Согласен, врагов хватает.
Но так как раки работающие на Шевченко, обладают ручками из жопы, они на том же самом сайте, спустя всего недельку, разместили хвалебную статью про выдающуюся личность самого Кирилла Шевченко.
Вот эта статья, тем, кто знает английский, я очень советую прочитать
https://www.econotimes.com/Kyrylo-Shevchenko-brings-a...
Для остальных же приведу самые сочные части.
Mr. Shevchenko is a professional of the highest class, a self made person, for whom only something on the scale of the financial system of the entire country can be considered a professional challenge.
Тут нам сообщают, что Шевченко профессионал высочайшего класса. Что он человек, добившийся успеха самостоятельно. И для него профессиональным вызовом может считаться только что-то в масштабе финансовой системы всей страны. Хорошо хоть не всей планеты.
Или вот еще, мне это особо понравилось - Kharkiv National University of Economics, where Kyrylo studied, always had the superb foundation for grooming specialists in the area of economics. База для подготовки выдающихся специалистов - Харьковский экономический. Практически Кембридж с Оксфордом, ага. Прям вот вообще. Суперб. МБА тебе под хвост.
И там вся статья такая. «This was the first such event in the history» - впервые в истории Украины. «Нe another face of his character that always tries to reach the peak in everything» - характер помогающий достигать вершин во всем.
Халва, халва, селфейдмен, патока, вершины, первый, успешный успех.
Подождите, скажете вы. Не могут же они быть такими дураками, чтобы так глупо себя хвалить. Может, это какая-то провокация Коломойского? Вот же, Дубинский ругал Шевченко четыре месяца назад (правда, сразу после назначения перестал).
Хороший вопрос. Но после поста Мендель про шесть медвежат брауни, я уже ни в какие провокации и тонкие игры не верю..
Дело в том, что статья в Эконотаймс - это практически сокращенный рерайт биографии Кирилла Шевченко С ЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА. Да! У него есть официальный сайт. Вся биография Шевченко на личном сайте Шевченко написана в таком же точно тошнотворно приторном гордоновском стиле. Именно в таком стиле Шевченко любит о себе читать походу. Начнем с того, что биография от третьего лица и ней Шевченко периодически называют Кириллом Евгеньевичем. Я не шучу.
«Именно во время работы Кирилла Евгеньевича и по его инициативе» или «Кирилл Евгеньевич становится председателем Правления» или «Позднее Кирилл Евгеньевич вернулся в спасенный его командой «Укргазбанк». Иже еси, спаситель вернулся.
Напрашивается вывод, что просто на Кирилла работают рукожопы (зато верные), которые тупо копипастнули его био и тиснули на Эконотаймс. С сохранением стиля, чтобы начальнику понравилось.
Желающие могут сравнить статьи сами -