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На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Общество

На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус

Наблюдательная миссия ОБСЕ заметила пересечение российско-украинской границы микроавтобусом с надписью "Ритуальные услуги".

Об этом говорится в недельном отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 23 ноября в 14:10 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" видела белый микроавтобус с номерными знаками "ЛНР", который со стороны Российской Федерации прибыл на пограничный пункт и припарковался в таможенной зоне контроля. Микроавтобус имел надпись на русском языке "Ритуальные услуги".

Кроме водителя, наблюдатели увидели двух пассажиров в передней части транспортного средства. После прохождения пограничных процедур контроля, транспортное средство проследовало на оккупированную часть Украины в 15:15.

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Топ комментарии
+12
ну з приїздом) бажаю цілодобової невпинної праці!
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24.11.2020 16:52
+11
Микроавтобус "+ZOO+".
На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5608
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24.11.2020 16:55
+6
какой то почётный буряцкий шахтёр-тракторист приказал долго жить ))
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24.11.2020 16:53
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Правила форума Совет форумчан
ну з приїздом) бажаю цілодобової невпинної праці!
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24.11.2020 16:52 Ответить
какой то почётный буряцкий шахтёр-тракторист приказал долго жить ))
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24.11.2020 16:53 Ответить
Микроавтобус "+ZOO+".
На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5608
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24.11.2020 16:55 Ответить
Ветеринарка?))
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24.11.2020 17:01 Ответить
Перевозка крупного рогатого скота.
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24.11.2020 17:05 Ответить
Так это ещё при бариге было. Он на таком бартере "наживался". А тут какой-то микроавтобус!
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24.11.2020 17:31 Ответить
Эта надпись вовсе не значит, что там гробы и трупы. Вы забыли, из какой страны это пришло. Или вы свято верите в честность и непорочность России?
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24.11.2020 16:57 Ответить
Мікроґавтобус хоч інноваційний? Сколковський? Із підвищеною швидкістю утилізації?
(блендер плюс крематорій, щоб бавовна у вигляді фаршу швидше просмажувалася)
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24.11.2020 17:00 Ответить
Такий собі. З непередбачуваною траекторією. Гіперзвуковий. Нанотехнологічний. Імпортозаміщений. Аналогів немає На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4920
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24.11.2020 21:36 Ответить
Побольше ему работы. И пусть не ездит порожняком, только набитым до верха
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24.11.2020 17:02 Ответить
Мелочь какая-то. Вот если бы колона мобильных крематориев или состав с вагонами-рефрижераторами, тогда да
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24.11.2020 17:07 Ответить
Ранение украинского бойца они не заметили, а труповозку на рашу заметили. Своих им жалко.
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24.11.2020 17:08 Ответить
К сожалению - убитого.
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24.11.2020 17:33 Ответить
На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2701
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24.11.2020 17:10 Ответить
Это стоит не_дорого, а очень дорого. Денег может не хватить на поминки.
Но в любом случае - крепкого здоровья загнувшемуся.
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24.11.2020 17:11 Ответить
На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3871
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24.11.2020 17:16 Ответить
Поздравляю ОБСЕ... Вот это уровень....
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24.11.2020 17:27 Ответить
Видно в составе той группы ОБСЕ был потомок индейца. носившего прозвище "соколиный глаз".
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24.11.2020 17:37 Ответить
Дай Бог ему побольше работы!
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24.11.2020 18:42 Ответить
Нехай щастить!)))
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24.11.2020 19:31 Ответить
Нехай щастить!)))
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24.11.2020 19:33 Ответить
Передай своей невесте,
Что вернёшься "Грузом Двести"
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24.11.2020 20:31 Ответить
 
 