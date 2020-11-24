На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ

Спостережна місія ОБСЄ помітила перетин російсько-українського кордону мікроавтобусом з написом "Ритуальні послуги".

Про це йдеться в тижневому звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 23 листопада о 14:10 Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску "Донецьк" бачила білий мікроавтобус із номерними знаками "ЛНР", який з боку Російської Федерації прибув на прикордонний пункт і припаркувався в митній зоні контролю. Мікроавтобус мав напис російською мовою "Ритуальні послуги".

Крім водія, спостерігачі побачили двох пасажирів у передній частині транспортного засобу. Після проходження прикордонних процедур контролю, транспортний засіб попрямував на окуповану частину України о 15:15.

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