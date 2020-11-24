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На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Спостережна місія ОБСЄ помітила перетин російсько-українського кордону мікроавтобусом з написом "Ритуальні послуги".
Про це йдеться в тижневому звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, 23 листопада о 14:10 Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску "Донецьк" бачила білий мікроавтобус із номерними знаками "ЛНР", який з боку Російської Федерації прибув на прикордонний пункт і припаркувався в митній зоні контролю. Мікроавтобус мав напис російською мовою "Ритуальні послуги".
Крім водія, спостерігачі побачили двох пасажирів у передній частині транспортного засобу. Після проходження прикордонних процедур контролю, транспортний засіб попрямував на окуповану частину України о 15:15.
Топ коментарі
+12 Палиця Василь
показати весь коментар24.11.2020 16:52
+11 Филипп Филиппович Преображенск
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+6 Fjall_Raven
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(блендер плюс крематорій, щоб бавовна у вигляді фаршу швидше просмажувалася)
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