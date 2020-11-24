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На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус

Спостережна місія ОБСЄ помітила перетин російсько-українського кордону мікроавтобусом з написом "Ритуальні послуги".

Про це йдеться в тижневому звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 23 листопада о 14:10 Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску "Донецьк" бачила білий мікроавтобус із номерними знаками "ЛНР", який з боку Російської Федерації прибув на прикордонний пункт і припаркувався в митній зоні контролю. Мікроавтобус мав напис російською мовою "Ритуальні послуги".

Крім водія, спостерігачі побачили двох пасажирів у передній частині транспортного засобу. Після проходження прикордонних процедур контролю, транспортний засіб попрямував на окуповану частину України о 15:15.

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Топ коментарі
+12
ну з приїздом) бажаю цілодобової невпинної праці!
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24.11.2020 16:52
+11
Микроавтобус "+ZOO+".
На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5608
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24.11.2020 16:55
+6
какой то почётный буряцкий шахтёр-тракторист приказал долго жить ))
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24.11.2020 16:53
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ну з приїздом) бажаю цілодобової невпинної праці!
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24.11.2020 16:52 Відповісти
какой то почётный буряцкий шахтёр-тракторист приказал долго жить ))
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24.11.2020 16:53 Відповісти
Микроавтобус "+ZOO+".
На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5608
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24.11.2020 16:55 Відповісти
Ветеринарка?))
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24.11.2020 17:01 Відповісти
Перевозка крупного рогатого скота.
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24.11.2020 17:05 Відповісти
Так это ещё при бариге было. Он на таком бартере "наживался". А тут какой-то микроавтобус!
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Эта надпись вовсе не значит, что там гробы и трупы. Вы забыли, из какой страны это пришло. Или вы свято верите в честность и непорочность России?
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24.11.2020 16:57 Відповісти
Мікроґавтобус хоч інноваційний? Сколковський? Із підвищеною швидкістю утилізації?
(блендер плюс крематорій, щоб бавовна у вигляді фаршу швидше просмажувалася)
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24.11.2020 17:00 Відповісти
Такий собі. З непередбачуваною траекторією. Гіперзвуковий. Нанотехнологічний. Імпортозаміщений. Аналогів немає На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4920
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24.11.2020 21:36 Відповісти
Побольше ему работы. И пусть не ездит порожняком, только набитым до верха
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24.11.2020 17:02 Відповісти
Мелочь какая-то. Вот если бы колона мобильных крематориев или состав с вагонами-рефрижераторами, тогда да
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24.11.2020 17:07 Відповісти
Ранение украинского бойца они не заметили, а труповозку на рашу заметили. Своих им жалко.
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24.11.2020 17:08 Відповісти
К сожалению - убитого.
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24.11.2020 17:33 Відповісти
На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2701
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24.11.2020 17:10 Відповісти
Это стоит не_дорого, а очень дорого. Денег может не хватить на поминки.
Но в любом случае - крепкого здоровья загнувшемуся.
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24.11.2020 17:11 Відповісти
На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3871
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24.11.2020 17:16 Відповісти
Поздравляю ОБСЕ... Вот это уровень....
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24.11.2020 17:27 Відповісти
Видно в составе той группы ОБСЕ был потомок индейца. носившего прозвище "соколиный глаз".
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24.11.2020 17:37 Відповісти
Дай Бог ему побольше работы!
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24.11.2020 18:42 Відповісти
Нехай щастить!)))
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24.11.2020 19:31 Відповісти
Нехай щастить!)))
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24.11.2020 19:33 Відповісти
Передай своей невесте,
Что вернёшься "Грузом Двести"
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24.11.2020 20:31 Відповісти
 
 