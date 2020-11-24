В Чехии хотят добровольно протестировать всех граждан на COVID-19 к Рождеству
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен предложить бесплатное тестирование граждан страны на антиген на COVID-19 к Рождеству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Эти быстрые тесты проще с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты, но не такие точные.
"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген", - сказал Бабиш.
По его словам, добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Зато каждых 4 из 5 тех (80+%), кто масочки носит всегда или почти всегда - согласно данных CDC - он таки настигает. Забавно, ага?
диванных, я про тех кто на акции ходил и ходит. Все те же. Живые. Здоровые.
И именно их винят остальные 3млн жителей Киева. Не смешно, не?
На всю Украину таких... ну пускай тысяча наберется. Именно антимасочников, грубо говоря, а не тех кто готов ее носить, но против того шоб закрывали его кафешку или вынуждали ставить кассовый аппарат. И эта самая тысяча заражает остальные 40млн. украинцев...
Ну не бред ли, а?
А вот нашим согражданам, к сожалению, свойственно искать виновных.
Сначала это были ребята, которых привезли в Санжары. Было? Было!!! И в Санжары их привезли, напоминаю, после того как ряд других населенных пунктов отказались их принимать. Патамушта страшно.
Потом это стали возвращенцы из ЕС (помню поезд из Польши), и просто туристы.
Потом детишки которые в школы ходят. Мол гады сами болеют легко...
А еще антимасочники. Ну и те кто их как попало носит, ладно.
Все виноваты. Вокруг. Но только не толпа ... эмм... сограждан, которая потребляет кол-во алкоголя, вызывающие необратимые генетические изменения. Вот смотрите:
https://censor.net/ru/news/3087770/45_ukraintsev_vozrastom_1519_let_upotreblyayut_alkogol_issledovanie_voz
При том, что уже после 6л. на рыло начинаются те самые изменения... которые иммунитету нихрена на пользу не идут.
Это я не привожу эту статистику более детально. Это я молчу о табаке. О всевозможных пищевых добавках. Это я молчу о ГМО. Это я молчу о выбросах... это я вообще о многом ином просто не буду упоминать. Ибо долго.
И после этого мы, *****, ищем крайних? После того как (говоря о всей стране) - позволили вот это?
В зеркале - крайние. В зеркале. А не группка пассионариев, пытающихся хоть что-то сделать.
А раз угробил его алкоголем / табаком / ГМО... прочей херней...
То нечего искать крайних.
Зеркало.
Исходные данные. Один человек съел картошку с куриным мясом, а другой - ГМО картофель, который производит куриный белок. Рисуйте стршные картины. Жду.
Это я о кол-ве смертей. Вам не страшно?
Страшно. Потому как масочку Вы все-таки носите))
То что ты видишь сейчас - всего лишь результат комплексного воздействия озвученных мной факторов. Ну и вакцинация дополнительно (у CDC есть интереснейшая статистика, показывающая охват и кол-во больных... я тебе так скажу - звиздежь это о "коллективном иммунитете если привить 95% населения" - ибо у США в истории такие периоды бывали... и там был как бы наоборот пик заболеваемости).
Это результат того... что ты, как и подавляющее большинство - доверяешь тем ребятам, факты лжи и ошибок которых ты же и признаешь. Признаешь, и продолжаешь, тем не менее, делать то что они тебе говорят. И в итоге - твой организм респираторку может и не вывезти. Хотя должен.
Да-да и мой тоже может не вынести, потому как я тоже вдыхаю то говно, которое в воздух выбрасывает к примеру одна только Запорожсталь. Ежедневно. Я поздно об этом начал задумываться... да только естественный отбор это мало волнует. Плевал (бездействием) - получи.
Что же... Jedem das seine, только и всего.
Там были периоды с 96%+.
Ну и вряд ли 5% непривитых (несколько миллионов человек) там собирали в одном месте. И вряд ли вспышки были исключительно в общинах ортодоксов (столько их банально не напасешься).
Тут все куда как проще на примере детского сада. И инфекционного заболевания типа той же кори или например ветрянки. Группы контактируют друг с другом. Бац. Один ребенок проявляет симптомы. Или не один. Шо характерно - зачастую привитый. Одна группа болеет... другая нет. Запросто.
Хотя учитывая инкубационный период - они все до выявления легко контактировали. И ладно бы болели только непривитые. Так нифига. Хотя ж... "прививка - наш надежный щит от многих болезней" (с). Щит, да только shit.
З.Ы.: Ты наверняка в курсе, что многие провоцируют ветрянку - сознательно. Потому как в детском возрасте она переносится проще. Дочка с 3его раза заразилась. 2 раза длительного и плотного контакта с симптоматичным носителем с явными симптомами и соотв. диагнозом... и нифига. Вообще. Хотя по логике проваксеров... с первого раза должно быть.
Ты говоришь по сути: ____ (вставить) нужно делать потому что это делаю я и еще миллионы людей. А потом наслушавшись таких как ты...
Правительство принимает законы. По принудиловке.
Как косвенный итог... сокращается кол-во инфекционных отделений / коек, кол-во специалистов, умеющих с инфекциями работать... и в итоге с любой новой инфекцией мы будем иметь то что с ковид а то и хуже. А что если инфекция будет не пустяшная типа ковида а что-то смертельное типа Эболы?
Я говорю по сути: Да делай шо хошь, но тока я сам хочу решать надо оно мне или нет.
Если серьезно - то Вы и вправду так говорили, а корь и ветрянка = инфекционные заболевания. Заразные. О них ВООз постоянно вопит мол нужны прививки.
Т.е. я показал Вам, что эксперимент сродни Вашему - не сработал. И не всегда работает.
Иммунитет... он-то и от родителей наследуется. Он у всех разный.
И от рака он не защитит. А от респираторки - должен. Как показывает практика... иногда от кори и ветрянки защищает даже. Но уж если угробил...
Вы сами привели пример таковой общины. Она ведь не только из непривитых детей состояла? А еще из таких же взрослых. И все эти люди проживая некоторое время в среде постоянного плотного контакта... получили 600+ случаев в выборке из "более 26000" (которая тоже не репрезентативна, потому как на деле она и взрослых включает, а там... ну тоже далеко не все привитые).
И то, в таких условиях... всего-то 600+ случаев. Это ничтожный процент.
В еврейских кварталах Нью-Йорка ввели ЧП из-за вспышки кори. Жителям делают прививки под угрозой штрафа
Напомним, что в результате последней вспышки, начавшейся в октябре 2018 года в еврейских районах Бруклина, в городе было зарегистрировано 654 случая заболевания корью, что является историческим максимумом за последние 30 лет. В результате городские власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации, в рамках которой под угрозой крупного штрафа проводилась принудительная вакцинация. В июне законодатели штата отменили освобождение от обязательных школьных прививок по религиозным причинам. По данным департамента здравоохранения штата, в связи с ними ранее не подвергались вакцинации более 26 000 детей в государственных и частных школах и детских садах.
Идея между тем ясна.
Но еврейский квартал есть далеко не везде.
А с иммунитетом жителей крупных городов... так-то везде проблемы.
Но опять же. Куча непривитого народу. 26к детей - не привиты гарантированно (а сколько еще не привито = хрен его знает, в самом тексте написано "более"). В постоянном контакте ибо нац. квартал... магазины, сады, школы... улицы и так далее...
Заразились... всего-то 654.
Ужас. Капец. Прям апокалипсис. 2,5%. Т.е. менее чем 3 из 100 (у симптоматического ковида же вроде где-то 5, так? а тяжких и того меньше?). "ААААА МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!! СРОЧНО ПРИВИВАТЬСЯ!!!" - в лучших традициях проваксеров.
Вопрос:
Не проще ли вылечить 654 чем обкалывать все 26к гарантированных + остальных, тех кого привили?
Проще.
Мне как-то приводили на досуге статистику. На примере столбняка в Украине. Брали кол-во случаев по факту (там мизер какой-то, десяток что ли... навскидку не помню - но показывали на основании официальной заверенной печатью справки Минздрава - а не того что ушлые журналисты могли написать в газетах), умножали на 100. И на стоимость дозы сыворотки. Которая стоит конечно больше чем доза вакцины АКДС. За одну штуку. Намного больше.
Но. Потом стоимость вакцины умножали на кол-во привитых детишек... соооовсем иные деньги выходили. Не в пользу прививок, разумеется, ибо детишек-то много.
Это опять же не задумываясь над косвенным эффектом: кроме снижения койко мест... снижения и уровня профессионализма тех кто инфекции - лечит. В силу уменьшения практики.
Если бы не привили тогда 26 тыс, то через пару месяцев было бы 26 тыс заболеваний и 20-30 покойников.
Вам самому не противно такой фигней заниматься?
Они гуляли, общались, посещали занятия в школах, ездили в транспорте и так далее. Т.е. активно контактировали. В условиях национального района и более сполченного общества лиц еврейской национальности - это еще более тесный контакт.
И ... в итоге было выявлено 600+ случаев на "более" (с) 26000 детей. Только детей, смею заметить. А в райончике-то куда как больше проживает, раз одних детей там 26к и то - только непривитых.
Ну так где же лавинообразное заражение в условиях непривитой, компактно проживающей группы? Не было его. Кол-во зараженных в рамках статистической погрешности - не в счет.
Невыгодную хрень в плане продаж... хрен бы кто продвигал. Продвигать используя лобби в политике - будут только то что выгодно. А фармкомпания - не благотворительная организация. И будут продвигать только то что им выгодно... а выгоду они получают от лечения болезней.
Путем сывороток. Т.е. лекарств.
И к мылу я более чем уважительно отношусь. Потому как мне известна технология производства и состав изделия.
А с вакцинами... нет.
Вы состав куриного мяса знаете? Но ведь используете...
Формулы красителей на Вашей одежде знаете? А формулы пищевых красителей?
Какще-то унылое у Вас объяснение антиваксерства.
2) Знаю. Многое, включая определенные нормы. Но именно поэтому его я покупаю... не в магазине.
3) Вот этого не знаю, но допускаю, что многие из них вообще не полезны.
4) Знаю. Ибо сталкиваюсь по работе и вообще я любопытный и часто общаюсь с лаборантами))
И Вы мне предлагаете ко всему этому говну, неизбежно попадающему в мой организм... ну да ладно - не всему, потому как кое-что я по этому поводу делаю... - добавить еще и неизвестную хрень, которая при РКИ даже сравнивается не с плацебо а с другой такой же хренью.
Вы мне, без шуток, мою маму напомнили. Все пытаюсь ее от курения отучить. К сожалению безуспешно. Так ее аргумент, когда она впервые приехала к нам в гости после переезда в другой город - мол "а чего мне низя курить в квартире? Дочке вредит? Ну так на улице к примеру же выхлопы... а вы туда ходите..."
На что я ответил в стиле: "Да, мам, ходим, но ее лицом в выхлопную трубу машины - не суем".
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/4733/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Что скажете?
Например вакцина даптацел (дифтерия, столбняк, коклюш). Смотрим вкладыш на соотв. ресурсе:
https://www.fda.gov/files/vaccines%2C%20blood%20%26%20biologics/published/Package-Insert---DAPTACEL.pdf
См. стр. 20 (внизу) и 21 (вверху).
И взято не из журнальчика а вполне себе из FDA. Опять же... федеральная контора)).
Обращаю внимание на:
or DT vaccine as placebo
Там что-то написано о деактивированном иммуногене? Неа. Там вроде как ссылочка на номер регистрации этой вакцины в Швеции...
Такими темпами мы "отыгрываем" по 220/4 = 55 смертей в день.
"Разрыв сейчас": 11 717 / 4 = 2 929 - это экстраполяция нашего уровня на Швецию.
У них 6555.
Разрыв аж в 3988 смерти.
При текущей тенденции сравняется где-то через 3988 / 55 = 72,5 дня. Всего-то два месяца с небольшим - а ведь эпид сезон респираторки заканчивается в мае, то есть через шесть...
Кстати, в Украине позавчера 188 смертей было. А вот вчера в Швеции 14 по этому сайту было.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
А общая смертность от ковида
Украина 11492
Швеция 6555
6555*4=26220. Когда там по-Вашему сравняется? Через 72,5 дня?
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0j69i61l3.1810j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Там наглядно и картинки и выбор есть.
Так вот жеж, за сегодня:
https://censor.net/ru/news/3233300/v_ukraine_vyyavlen_rekordnyyi_15_331_novyyi_sluchayi_covid19_umerli_225_chelovek_9_617_vyzdoroveli
225 чел.
Ладно, будь по-Вашему.
26220 - 11492 = 14 728 (разрыв)
14*4 = 96 смертей, будь по-Вашему.
У нас 225.
Т.е. сокращение разрыва = 225 - 96 = 129 чел. в день.
14 728 / 129 = 114 дней.
О да. Сильно большая разница. Чуть больше месяца, да... решающая разница. Учитывая что мы спорим в параметрах 2,5-3,5 месяца, а до конца эпидпериода - 6 (шесть).
Давайте спроецируем при текущем разрыве показатель на 6 месяцев?
Т.е. + 2 месяца по текущей тенденции в 129 чел. в день... это на более чем 7к в итоге.
Я - просто украинец, даже не медик. А там... профессионалы.
Низзя усидеть одной жопой на двух расходящихся стульях. Они либо профи и ты им доверяешь - раз выполняешь их требования. Или нет.
Исследование Таскиги нелеченного сифилиса у чернокожих мужчин [ править ]
В течение 15 лет CDC осуществлял непосредственный надзор за экспериментом по сифилису в Таскиги . [69] В исследовании, которое длилось с 1932 по 1972 год, изучалась группа чернокожих мужчин (почти 400 из которых были больны сифилисом), чтобы узнать больше об этой болезни. Заболевание не лечили у мужчин, которые не дали своего информированного согласия на участие в исследовании. Исследование Таскиги было инициировано в 1932 году Службой общественного здравоохранения, а в 1995 году Центр контроля заболеваний взял на себя Программу льгот для здоровья Таскиги [69].Кризис СПИДа [ править ]
Ответ CDC на кризис СПИДа в 1980-х годах подвергался критике за продвижение некоторых стратегий общественного здравоохранения, которые наносили ущерб ВИЧ-положительным людям, и за обеспечение неэффективного общественного просвещения.Атаки сибирской язвы 2001 г. [ править ]
Реакция агентства на теракты сибирской язвы в 2001 году также подверглась критике за неэффективное взаимодействие с другими учреждениями общественного здравоохранения и общественностью. [70]
То же CDC и ВООЗ сейчас настойчиво задвигают о масках, об ужасной болезни... а нет ли вероятности - я так обтекаемо выражаюсь именно для Вас - что они и сейчас... с этими "задвигами" - заслуживают критики вместо слепого подчинения? Ну учитывая хотя бы изложенные Вами факты, подтверждающие то что они в принципе могут ошибаться?
Я Вам больше скажу. Собственник нашей компании ... тоже проявил озабоченность пандемией. ПОтому что один из сотрудников с которым все виделись на своего рода корпоративе 2 недели назад - получил положительный результат теста + брат одной из сотрудниц получил его тоже. Оба 2 с лишним недели назад (помним про инкубационный период в как раз 2 недели, да?), т.е. симптомы бы уже проявились.
Заставил всех сдать тесты. Результат пришел вчера, негативный. У всех.
The outbreak that didn't happen: Masks credited with preventing coronavirus spread inside Missouri hair salon
Todd C. Frankel
Журналисту по направлениям "люди и политика", и никак не медику, по образованию вообще филологу.
Верите.
Но не профессионалам из профильной службы, имеющим и соотв. образование и опыт работы и доступ к куда как большему пулу данных, чем он.
Хмм... но когда я делаю то же самое. Только опровергающее Вашу точку зрения... Вы это не принимаете. Нелогично.
Повторюсь: так где же гарантия, что они НЕ ошибаются с масками?
Такой гарантией могли бы быть:
а) горы трупов в Швеции. Прям на улицах.
б) горы трупов в Беларуси. Прям на улицах вместо протестов.
в) горы трупов на стройке метро Виноградарь в Киеве
Не наблюдаю.
А наблюдаю... типичную картину с респираторкой. Сильно раскрученную в СМИ.
Överdödlighet Det första halvåret i år dog 51 405 personer i Sverige. Det är det högsta antalet dödsfall för årets sex första månader sedan 1869, då 55 431 personer dog. Det är även 4 633 dödsfall fler än genomsnittet för åren 2015-2019.
Беларусь
В Беларуси смертность в июне 2020 года стала рекордной за последние годы. Об этом свидетельствуют статистические данные ООН за первое полугодие этого года. Так, в июне по стране было зарегистрировано 13 016 случаев смертей, что на 3 753 случая больше, чем в июне 2019 года (9 023). В стране смертность в июне не превышает 9 тысяч случаев с 2012 года. Показатель в 13 тысяч смертей - максимальный месячный показатель в Беларуси с 2011 года (данные о смертности в Беларуси на сайте ООН указываются ежемесячно с 2011 года). Данные по первому полугодию также указывают на рост смертности. Так, если за первое полугодие этого года насчитывается 66 905 смертей, то за предыдущие пять лет таких показателей никогда не было. С 2015 года показатель смертности за полгода не превышал 62,5 тысячи человек. Нацстатком Беларуси, как пишет TUT.BY, обещал опубликовать данные по смертности еще в июле, но в открытом доступе их до сих пор нет. В Министерстве здравоохранения и Нацстаткоме страны пока не объяснили причины роста смертности.
Помню, делал такое для Украины. Результаты... ну в общем были еще одним опровежением.
Ладно. Раз ты в курсе данных всевозможных... то тебе ведь не составит труда найти данные по смертности у нас в Украине, в условиях ужасающей пандемии и тысяч скончавшихся от ковид. Сравнение за этот год и за прошлый.
https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-go
Кроме того, Вы на ходу меняете условия
"Такой гарантией могли бы быть:
а) горы трупов в Швеции. Прям на улицах.
б) горы трупов в Беларуси. Прям на улицах вместо протестов.
в) горы трупов на стройке метро Виноградарь в Киеве"
ПС Шутка про трупы на стройке мне понравилась.
В виде фото?))
Стройка с начала пандемии работает круглосуточно и без выходных.
Что какбы и хорошо, но возникает вопрос сфига ли в условиях антисанитарии там ни 1 зараженного и стройка не закрыта - как закрывают школы при наличии зараженных?
ПС у стройки и школы специфика разная и разные механизмы закрытия на карантин. Много на стройке работает людей на расстоянии менее 1,5 метра? Как по мне, они так больше мешать будут, чем работать.
Ок. Давайте без шуток.
На сегодня зарегистрированы рекорды смертности в РФ, Польше и Германии. В странах, в которых соблюдают режим и штрафы есть и так далее...
674 - Польша
410 - Германия
500+ - РФ
Украина - 229
Швеция - 7.
Это к вопросу о том, какой подход генерирует горы трупов. Вы же не будете спорить, что в сравнении 7 и 674 определить гору очень просто (пусть даже с проекцией на кол-во населения)?
Сравнительно Швеция - Украина такая проекция составляет 1 к 4 (усредненно)
Т.е....
49 против 229
А все потому что люди дышат воздухом... а не отработанными отходами предыдущего вдоха.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
В Украине рекорд дневной смертности 19.11 - 263. Так что Швеция пока продувает. И дневная заболеваемость там за последний месяц подскочила. За последние четыре дня там суммарно 17,265 заболело. У нас такой дневной заболеваемости еще не было.
Sweden 642
Poland 396
Ukraine 263
Russia 257
Germany 179
Вообще люблю конструктивные дискуссии.
Соглашусь с тем, что на 1млн. в Швеции смертей больше.
Пока что. Больше. Пока что.)) Хотя тенденция, должен признать не в пользу прочих.
Хотя стоп:
https://www.google.com/search?q=sweden+covid+total+deaths&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=sweden+covid+total+deaths&aqs=chrome.0.0i19j0i19i22i30l2.4689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
На 18.11 у них 23 смерти в день. Что за.... расхождение в цифрах?
96 и 23 ??
И у нас болеет сейчас 12-15к в день. За 4 дня это... 48-60к. Чуточку меньше если применить коэффициент населения. Чуточку. Меньше. При масках. Чуточку. Хотя... послушать чуть более истеричных последователей ковид-апокалипсиса... так они чуть ли не все подохнуть должны были уже давно.
Нет-нет. Я о рекордном не спорю. Но рекорд был в апреле. А сейчас... сравнение не в пользу.
Берем 15.11 и видим 1,5к, в пересчете на нас - около 6ти к. ну 7 округлим, ладно.
Но у нас 15.11 было почти 10.
Я считал за 4 дня у них было порядка 16тыс. в среднем, в пересчете на нас около 65, ну пусть 70.
Т.е. плюс-минус... увидим в тенденции. Которая пока не в нашу пользу, как по мне.
Украина 19.11 - 600,2 тыс. 24.11 - 665,9 65,7 тыс за 5 дней
Швеция 10.11 - 162,24 тыс 24.11 - 225,56 63,32 тыс за 14 дней
У Швеции тенденция хуже.
https://thepage.ua/news/statistika-zabolevaemosti-koronavirusom-za-10-noyabrya-2020-goda
489 808, т.е. прирост за 14 дней: +35,95%
У Швеции прирост за 14 дней: +39%
Разница едва превышает 3%. Извиняюсь... но это чуть ли не статистическая погрешность.
Это именно "Чуточка".
Ну и ... через недельку посмотрим...
За 14 дней
Украина 10.11 - 172,4 тыс. 24.11 - 665,9 172,4 тыс
Швеция 10.11 - 162,24 тыс 24.11 - 225,56 63,32 тыс
172,4/63,32=2,72 а чтобы была Ваша "чуточка" должно было бы быть 4. Ферштейн? (подмигивайте).
А делить как Вы - прирост за 2 недели на общее число случаев - это что? За 3 недели люди уже выздоравливают, те цифры за март и апрель отношение к нынешней ситуации имеют весьма отдаленное.
Ведь по логике вещей... в Швеции вирус должен распространяться быстрее в силу отсутствия животворящих масок, штрафов и т.п.
Ну это... как экстраполировать ваше сборище невакцинированных и внесение туда инфекции. Раз они пренебрегают средствами защиты / вакцинами, то болезнь должна распространяться среди них в разы быстрее, чем среди тех кто исз пользуется и имеет прививки.
По Украине (665900-489808)*100%/489808=35,95% Но на 10.11 в Украине было 255787 болеющих. А Вы соотносите к 489808 общих случаев (где включена статистика за март и апрель и те люди давно выздоровели или умерли). В чем смысл такого соотнесения?
Я же ясно написал - там либо за одинаковый промежуток времени (лучше не более 2 последних недель, чтоб выздоровление не искажало картину) разница новых должна быть в 4 раза при одинаковых темпах развития. Либо одинаковый прирост должен в Швеции быть за в 4 раза больший период времени. А Вы какое-то фиглярство подсовываете.
Я Вам как раз и показал прирост новых случаев в один и тот же промежуток времени как в плане кол-ва дней, так и дат. И использовал для этого одинаковые параметры для каждой из стран.
К слову, я вот и предлагаю пока... делать каждому то что он делает. А через 2,5мес. поглядеть... я там Вам приблизительный расчет сделал, на примере смертей... вот и поглядим))