В Чехии хотят добровольно протестировать всех граждан на COVID-19 к Рождеству

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен предложить бесплатное тестирование граждан страны на антиген на COVID-19 к Рождеству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Эти быстрые тесты проще с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты, но не такие точные.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген", - сказал Бабиш.

По его словам, добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.

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