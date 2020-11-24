У Чехії хочуть добровільно протестувати всіх громадян на COVID-19 до Різдва

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш намір запропонувати безкоштовне тестування громадян країни на антиген на COVID-19 до Різдва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Чехія вже почала використовувати цільове тестування на антиген у будинках для осіб похилого віку. Ці швидкі тести простіші з точки зору логістики, ніж стандартні ПЛР-тести, але не такі точні.

"Я б дуже хотів, щоб ми впоралися з цим завданням, щоб дозволити всім громадянам хоча б за тиждень або за 10 днів до Різдва мати можливість добровільно і безкоштовно пройти тести на антиген", - сказав Бабіш.

За його словами, добровільне масове тестування може бути частиною стратегічного плану, який готує Міністерство охорони здоров'я.

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