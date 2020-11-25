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Новости Происшествия
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взрыв (6111) Одесская область (3106)

17-летний пастух подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Одесской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

17-летний пастух подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Одесской области

В Одесской области 24 ноября 17-летний юноша подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Инцидент произошел на окраине поселка Сарата.

"Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, когда юноша шел по полю, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.

После того, как полицейские установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации, отметили в полиции.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Пастух почти наверняка гонит
Или что-то рукодельничал - или что-то разбирал
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25.11.2020 00:56
+6
Он что на четвереньках шел что руку а не ногу оторвало?
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25.11.2020 00:49
+5
взорвалось под ногами а оторвало руку?
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25.11.2020 00:51
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Он что на четвереньках шел что руку а не ногу оторвало?
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25.11.2020 00:49 Ответить
взорвалось под ногами а оторвало руку?
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25.11.2020 00:51 Ответить
версия не сошлась - решил умолчать, толку уже...
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25.11.2020 02:41 Ответить
« эхо войны»
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25.11.2020 00:55 Ответить
Пастух почти наверняка гонит
Или что-то рукодельничал - или что-то разбирал
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25.11.2020 00:56 Ответить
Мабудь щось знайшов та ніс у руках, а воно взяло та бумкнуло.
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25.11.2020 01:01 Ответить
Звичайно, "знайшов" щось (типу гранати) і ніс (здавати в поліцію), воно випало і вибухнуло під ногами, при цьому відірвало руку.
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25.11.2020 01:13 Ответить
Якщо "часткова ампутація", то мабуть хотів "олівець" розібрати... Він же пальцевідривач.
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25.11.2020 06:44 Ответить
ворог проводить вибіркове замінування буджаку - регіону багатонаціонального...ломаченко один із виразників поглядів там
у сараті церква упц мп перейшла до київської митрополії однією із перших...і ворог вдається до помсти...карає пастирів...пастухів
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25.11.2020 07:14 Ответить
 
 