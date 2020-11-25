17-летний пастух подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Одесской области

В Одесской области 24 ноября 17-летний юноша подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.



Инцидент произошел на окраине поселка Сарата.



"Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы", – говорится в сообщении.



По предварительной информации, когда юноша шел по полю, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.



После того, как полицейские установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации, отметили в полиции.





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