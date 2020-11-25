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вибух (3757) Одеська область (2493)

17-річний пастух підірвався на невідомому вибуховому пристрої в Одеській області

Новини Цензор.НЕТ Події

17-річний пастух підірвався на невідомому вибуховому пристрої в Одеській області

24 листопада 17-річний юнак підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції області.

Інцидент стався на околиці селища Сарата.

"Увечері 17-річний хлопець зазнав осколкових поранень із частковою ампутацією руки на околиці селища, де випасав худобу. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, коли юнак йшов полем, під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області.

Після того, як поліцейські встановлять повні обставини події, буде вирішено питання про правову кваліфікацію, зазначили в поліції.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Пастух почти наверняка гонит
Или что-то рукодельничал - или что-то разбирал
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25.11.2020 00:56
+6
Он что на четвереньках шел что руку а не ногу оторвало?
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25.11.2020 00:49
+5
взорвалось под ногами а оторвало руку?
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25.11.2020 00:51
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Он что на четвереньках шел что руку а не ногу оторвало?
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25.11.2020 00:49 Відповісти
взорвалось под ногами а оторвало руку?
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25.11.2020 00:51 Відповісти
версия не сошлась - решил умолчать, толку уже...
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25.11.2020 02:41 Відповісти
« эхо войны»
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25.11.2020 00:55 Відповісти
Пастух почти наверняка гонит
Или что-то рукодельничал - или что-то разбирал
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25.11.2020 00:56 Відповісти
Мабудь щось знайшов та ніс у руках, а воно взяло та бумкнуло.
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25.11.2020 01:01 Відповісти
Звичайно, "знайшов" щось (типу гранати) і ніс (здавати в поліцію), воно випало і вибухнуло під ногами, при цьому відірвало руку.
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25.11.2020 01:13 Відповісти
Якщо "часткова ампутація", то мабуть хотів "олівець" розібрати... Він же пальцевідривач.
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25.11.2020 06:44 Відповісти
ворог проводить вибіркове замінування буджаку - регіону багатонаціонального...ломаченко один із виразників поглядів там
у сараті церква упц мп перейшла до київської митрополії однією із перших...і ворог вдається до помсти...карає пастирів...пастухів
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25.11.2020 07:14 Відповісти
 
 