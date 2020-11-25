17-річний пастух підірвався на невідомому вибуховому пристрої в Одеській області
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24 листопада 17-річний юнак підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції області.
Інцидент стався на околиці селища Сарата.
"Увечері 17-річний хлопець зазнав осколкових поранень із частковою ампутацією руки на околиці селища, де випасав худобу. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, коли юнак йшов полем, під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області.
Після того, як поліцейські встановлять повні обставини події, буде вирішено питання про правову кваліфікацію, зазначили в поліції.
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Или что-то рукодельничал - или что-то разбирал
у сараті церква упц мп перейшла до київської митрополії однією із перших...і ворог вдається до помсти...карає пастирів...пастухів