РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13609 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
6 368 39
карантин (16730) увольнение (2508) врачи (1453) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Около 34 тысяч, - Степанов назвал количество уволившихся с начала пандемии медработников

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Около 34 тысяч, - Степанов назвал количество уволившихся с начала пандемии медработников

На данный момент точно посчитать количество медицинских работников, которые уволились с начала эпидемии коронавируса сложно, но их около 34 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в ток-шоу "Страна" ("Країна") на "5 канале".

"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на данный момент точной информации по количеству уволившихся, но это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество работников полностью ушли из системы здравоохранения", – рассказал министр.

Он добавил, что необходимо посмотреть, в связи с чем медработники увольняются, на основные причины увольнения.

"У нас работа медицинских работников недооценена. Наша задача наконец действительно сделать работу медработников оцененной так, как она в том нуждается", – подытожил Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По стране у нас 12 тысяч коек с кислородом, но в разных регионах - разная эпидемиологическая ситуация, где-то их не хватает, - Степанов

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что если количество новых больных коронавирусом будет расти и в дальнейшем, Украине может не хватить медработников.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Уроды зелёные , вы украли деньги у врачей , позорные копейки не выплачиваете ! А ваша прокурорша Венедиктова с муженьком аферу провернула на 750 000
показать весь комментарий
25.11.2020 07:54
+11
Шмыгаль заявил, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Как в этой ситуации поступит врач, которому до пенсии 15-20 лет осталось, а во многих странах ЕС для пенсии достаточно 10-15 лет стажа и они приглашают на работу наших врачей?
показать весь комментарий
25.11.2020 07:56
+6
тем выше я ценю подвиг тех, кто остался Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії - Цензор.НЕТ 7711 святые люди. И я это серьезно говорю.
показать весь комментарий
25.11.2020 08:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уроды зелёные , вы украли деньги у врачей , позорные копейки не выплачиваете ! А ваша прокурорша Венедиктова с муженьком аферу провернула на 750 000
показать весь комментарий
25.11.2020 07:54 Ответить
Шмыгаль заявил, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Как в этой ситуации поступит врач, которому до пенсии 15-20 лет осталось, а во многих странах ЕС для пенсии достаточно 10-15 лет стажа и они приглашают на работу наших врачей?
показать весь комментарий
25.11.2020 07:56 Ответить
наших врачей на работу никто не приглашает. Разве что санитарами.
показать весь комментарий
25.11.2020 09:27 Ответить
Ваших, pl, может и не берут, а украинских, с удовольствием берут!
Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії - Цензор.НЕТ 2155
показать весь комментарий
25.11.2020 09:57 Ответить
Карго-культ. В Европе профсоюзы врачей наставили ограничений, хрен устроишься без подтверждения диплома, а на подтверждение очень ограниченные квоты.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:39 Ответить
цифры? Без цифр это ниочем.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:00 Ответить
Кто ж виноват, что Вы пишете ни о чем? Могли бы сообразить, что если сейчас иностранных врачей в 7 раз больше, чем 10 лет назад, то 10 лет назад их было около 460. Если даже предположить, что миграция врачей шла равномерно все 10 лет, то каждый год Чехия принимала около 270 врачей. Это весьма сильно отличается от Вашего утвеждения "Давай цифры, разлодим их по годам и увидим что максимум 50-60 врачей может принять Чехия в год.".
показать весь комментарий
25.11.2020 11:10 Ответить
270 иностранных врачей, ок, а сколько среди них украинских?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:34 Ответить
После введения безвиза, думаю, что около 150-200 в год.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:43 Ответить
2 проблемы в твоих рассуждениях.
1. Ты берешь инфу с сайта конторы, которая занимается переводами, подготовкой документов - т.е. живет от количества обратившихся к ним. Соответственно они заинтересованы набрать побольше клиентов, навешать красивой лапши про то как там ждут врачей - "только платите денежки и мы вам подготовим документы", а вот про количество реально устроенных - молчок.
2. Берем 270 чел. в год, это по твоей цитате "в основном из Словакии, Украины и России". Большинство - это скажем 60%, разделим поровнуц на 3 указанные страны - получим по 20%.
Итак, украинских врачей 270 х 20% = 54 человека за год.
Это конечно грубая оценка, но примерно совпадает с моей цифрой.
Вывод: МАССОВОГО оттока врачей за границу нет.
В Польше например тоже квоты на иностранных врачей, экзамен на подтверждение квалификации 1 раз в год и на нем примерно по 6 человек на воеводство, т.е. 6*16 = 96 врачей из-вне ЕС. Опять таки, там много беларусов, соответственно украинцев скажем до 60 человек. Опять никакой массовости.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:53 Ответить
проблемы в Ваших рассуждениях:
Самая большая группа врачей-иностранцев в Чехии - словаки. Они приехали давно и сейчас практически не едут (там уровень зарплат практически выровнялся). Едут в основном из Украины и России. Итого укаинцев из 270 укранцев будет порядка 136-150. Кроме того статистика показывает сколько официально работает. Дело в том, что врачи могут на год-два приехать в Чехию на стажировку до сдачи экзамена. Де-факто, это та же работа, но в эту статистику не попадает. Кроме того мы не учли тех, кто сдва экзамены, едет в другие страны.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:16 Ответить
ты не можешь сдать экзамен в Чехии и ехать в Германию. В Германии придется сдавать все по-новой.
Зарплаты в Словакии не выровгялись. Чехия самая богатая восточноевропейская страна. Словаки ехали туда потому что знают чешский (особенно старые врачи), а экзамен на подтверждение диплома идет на языке страны которая тебе подтверждает диплом, т.е. на чешском в данном случае. И кстати поэтому байка о том что "подтвердил диплом в одной стране - едешь в другую" не работает.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:41 Ответить
врешь тут ты. Куча цитат, а всего-то надо назвать цифру.
И расскажи зачем подтверждают диплом словаки, если и Словаки и Чехия давно в ЕС и по твоей логике им можно просто приехать и работать, со словацким дипломом
показать весь комментарий
25.11.2020 13:21 Ответить
Я привел цитаты из чешских СМИ. Вы пишете какие-то фантазии. Ни одного подтверждения своим словам Вы не дали. Отдыхайте.
показать весь комментарий
25.11.2020 14:12 Ответить
я задал 2 вопроса, повторюсь:
- зачем словаки сдают экзамены на врача в Чехии, если они тоже в ЕС и по твоей "логике" имеют право работать в любой стране ЕС?
- назови цифру - сколько украинских врачей устраивается работать в Чехии в год?
Видишь, я ничего не утверждаю. Просто задал вопросы.
показать весь комментарий
25.11.2020 14:17 Ответить
И сколько там украинских врачей? И за сколько лет? В Европе есть квоты на врачей из вне ЕС, на подтверждение диплома. Давай цифры, разлодим их по годам и увидим что максимум 50-60 врачей может принять Чехия в год. Поэтому "берут с удовольствием" - мизерное количество, в пересчете на то количество врачей которые хотели бы.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:36 Ответить
Никто Вам диссертаций писать не будет. Просто включите мозг. Основная масса иностранных врачей попала в Чехию после безвиза. Это только из Украины по 200-300 врачей в год (не считая интернов, студентов и медсестер). И это те, кто там остался, а часть, получив сертификаты, рвонули в другие страны.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:55 Ответить
мразные 🤢🤡💩🎪👿👹 ГИПЕРБЫРЫГИ НА КРОВИ !
показать весь комментарий
25.11.2020 07:57 Ответить
Уволься,стебанов,сам,статист поганый,изыди...
показать весь комментарий
25.11.2020 07:58 Ответить
тем выше я ценю подвиг тех, кто остался Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії - Цензор.НЕТ 7711 святые люди. И я это серьезно говорю.
показать весь комментарий
25.11.2020 08:24 Ответить
Медицина від Зільонського недоумка.
показать весь комментарий
25.11.2020 08:26 Ответить
ты Степаныч подумай как-нибудь на досуге...чего это они поувольнялись у такого хорошего министра....чего им не хватает...каких реформ
показать весь комментарий
25.11.2020 08:31 Ответить
А может 25-30 т.грн зарплаты этим людям спасут положение?И очередь из желающих будет стоять.Не думали об этом?
показать весь комментарий
25.11.2020 08:37 Ответить
Им об этом думать некогда, они думают о том, как бы еще украсть. И побольше побольше, побольше.
показать весь комментарий
25.11.2020 08:51 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показать весь комментарий
25.11.2020 08:39 Ответить
И не удивительно. Они пашут рискуя своей жизнью за гроши, а ты и твой президент воруете. Ты миллионами он миллиардами.
показать весь комментарий
25.11.2020 08:50 Ответить
Зараз нормальна зарплата лише в сімейних лікарів. Сенс хірургам, психіатрам, генікологам працювати за копійки і наражатися на небезпеки від короновірусу? Треба всім лікарям піднімати зарплату. Включно з медсестрами і санітарками!
показать весь комментарий
25.11.2020 08:53 Ответить
Взагалі то це дуже схоже на дезертирство з поля бою.
Про зелених клоунів і низькі зп я все розумію, але не треба. Бо те саме кримські силовики в 14 році розказували.
Поки напружуватись не треба було- були довольні і зп і хабарчиками. А коли потрібно попрацювати, нехай добровольці і волонтери воюють (тобто лікують)
показать весь комментарий
25.11.2020 09:06 Ответить
А чи це не ті,що вступали за 6,5 тис.дол.А потім здавали іспити за 20 дол.Років 15 тому мені інститутська подружка пропонувала шукати бажаючих вчитися на лікаря.6,5 тис--і ти студент.6 тис.працівникам вузу,500 дол нам.
показать весь комментарий
25.11.2020 09:47 Ответить
В период пендемии создали невыносимые условия работы!
И хотят их заменить сапожниками и киоскерами.
показать весь комментарий
25.11.2020 09:20 Ответить
шо такое, привыкли "благодарность" в конверте от пациентов получать, а тут вдруг пришлось работать за одну зарплату?
показать весь комментарий
25.11.2020 09:29 Ответить
Это результат "неустанной заботы" партий&правительстве о медицине и здравоохранении и занятых в ней людей все 30-ть лет после распада СССР, при котором медицина тоже была... по остаточному принципу...
показать весь комментарий
25.11.2020 09:56 Ответить
"Для нас ценен каждый медработник" - тысяч на 5, не более.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:32 Ответить
Лишь бы только не уволился такой ценный спец, как Степанов. Кто же тогда победит ковид?
показать весь комментарий
25.11.2020 17:49 Ответить
 
 