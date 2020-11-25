Около 34 тысяч, - Степанов назвал количество уволившихся с начала пандемии медработников

На данный момент точно посчитать количество медицинских работников, которые уволились с начала эпидемии коронавируса сложно, но их около 34 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в ток-шоу "Страна" ("Країна") на "5 канале".

"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на данный момент точной информации по количеству уволившихся, но это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество работников полностью ушли из системы здравоохранения", – рассказал министр.

Он добавил, что необходимо посмотреть, в связи с чем медработники увольняются, на основные причины увольнения.

"У нас работа медицинских работников недооценена. Наша задача наконец действительно сделать работу медработников оцененной так, как она в том нуждается", – подытожил Максим Степанов.

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Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что если количество новых больных коронавирусом будет расти и в дальнейшем, Украине может не хватить медработников.