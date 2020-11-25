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Днепропетровщина поднялась на первое место по суточной заболеваемости COVID-19 - 1255 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская область и Киев

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Днепропетровщина поднялась на первое место по суточной заболеваемости COVID-19 - 1255 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская область и Киев

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях и г. Киев (980).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 25 ноября в Днепропетровской области коронавирусом заболели 1 255 человек.

Общее количество инфицированных составляет 31 861 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 787 человек, за прошедшие сутки - 24. С начала эпидемии выздоровели 13 092 пациента.

По состоянию на 25 ноября количество активных больных на Днепропетровщине составляет 17 982 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Днепропетровской области было зафиксировано 21 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 342 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская область и г. Киев.

Так, в Запорожской области коронавирусом заболели 1086 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 26 328 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 267 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 4 374 пациента. Количество активных больных в Запорожской области составляет 21 687 человек.

В Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 980 человек. Общее количество инфицированных - 62 620. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 196 человек, за минувшие сутки - 23. С начала эпидемии выздоровели 21 437 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 39 987.
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Ну ось як правильно написати: Дніпровщина, Дніпрянщина... Які будуть варіанти?
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25.11.2020 09:06 Ответить
Коломойщина
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25.11.2020 11:50 Ответить
есть хорошее лекарство без побочек пейте вместо антибиотика при тяжелых случаях от 8 до 12 таблеток в день сам принимаю ни разу не болел (на работе уже многие переболели) советую всем но понятно все "умные" никто не покупает и советую хорошее лекарство от кашля пневмонии затемнений легких и прочих последствий ковида стоят они копейки а "врачи" сейчас вытягивают из пациентов десятки тысяч.
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25.11.2020 09:07 Ответить
Бла-бла ні про що.
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25.11.2020 09:12 Ответить
іншої реакції я й не очікував,хворійте далі Днепропетровщина поднялась на первое место по суточной заболеваемости COVID-19 - 1255 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская область и Киев - Цензор.НЕТ 9401
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25.11.2020 09:15 Ответить
А конопля есть? Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ - Цензор.НЕТ 8318
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25.11.2020 09:26 Ответить
Ура! Ми перші!
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25.11.2020 09:28 Ответить
Тлму що дуже треба щоб працювали кінотеатри і ресторани. Просто життево необхідно. І театри також дуже потрібні під час масщтабної епідемії. Як жеж без кіна лікуватись?
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25.11.2020 10:01 Ответить
10 днів після першого карантину вихідного дня і ось результат - в Києві добова захворюваність впала на 30% і він з першого місця скотився на третє
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25.11.2020 10:46 Ответить
Из них в самом Днепре - 313.
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25.11.2020 12:33 Ответить
 
 