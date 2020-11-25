В Нидерландах сегодня продолжатся слушания по делу МН17

В Нидерландах сегодня, 25 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу об уничтожении самолета рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на заседании суд должен огласить решение относительно запросов защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова.

Заседание назначено на 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву - ред.). Слушания по делам против трех других обвиняемых (Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко) будут продолжены 1 февраля 2021 года.

Как сообщалось, сторона защиты Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства

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