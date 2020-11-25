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Нидерланды (1384) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Пулатов (23)

В Нидерландах сегодня продолжатся слушания по делу МН17

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Нидерландах сегодня продолжатся слушания по делу МН17

В Нидерландах сегодня, 25 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу об уничтожении самолета рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на заседании суд должен огласить решение относительно запросов защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова.

Заседание назначено на 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву - ред.). Слушания по делам против трех других обвиняемых (Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко) будут продолжены 1 февраля 2021 года.

Как сообщалось, сторона защиты Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства

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25.11.2020 09:51 Ответить
Цікаво як Гіркін міг наказати екіпажу БУКа з Курська приїхати до ДиРи і шмальнути по МН-17? Мабуть він без вказівки МО РФ не міг такі команди надавати, а крім того це явний казус беллі для української влади, коли з чужої країни приїзжають на окуповану нею ж територію і бахають по літакам. А крім цього і у Кремля рило в пуху. Тому сідушка в Гаазі не буде пустувати. Путін (Шаломов) сяде, якщо не здохне чи допомуожуть йому здохнути.
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25.11.2020 09:52 Ответить
Судят тех, чью вину могут доказать....
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25.11.2020 09:56 Ответить
Гиркин был незначительной фигурой и не был посвящен в план всей операции. Поэтому он и разразился радостными воплями по поводу сбитого, как он думал Ан-26. А вся задумка заключалась в уничтожении "укрофашистами" российского пассажирского самолета (якобы они поверили, что им летит Путин), что давало предлог для начала широкомасштабного вторжения в Украину. Все уже было готово, вдоль границы были сконцентрированы войска, и тут вдруг расчет бука перепутал цели. Представляю себе истерику Путина, когда все сорвалось
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25.11.2020 10:25 Ответить
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
На годовщину этой трагедии 17 июля шестой президент Украины сказал, что самолет погиб в результате «катастрофы», и не называет при этом, какая конкретно страна виновна в этой «катастрофе» и кто конкретно отдал приказ на транспортировку российского «Бука» из Курска на украинский Донбасс.

Шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
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25.11.2020 11:30 Ответить
"сторона защиты Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательстваИсточник: https://censor.net/ru/n3233065"

Что о мне не попадалось сообщений о том, что суд допрашивал экспертов, что значит "заново"? Если кто то допрошен следствием, то это не значит, что адвокатам не о чем его спросить в суде.
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25.11.2020 09:52 Ответить
А ПО ПОВОДУ КАТАСТРОФЫ САМОЛЕТА КАЧИНСЬКОГО КОГДА БУДУТ СЛУШАТЬ !!!???
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25.11.2020 10:16 Ответить
КОГДА СКИФСКОЕ ЗОЛОТО ВЕРНУТ !!!???
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25.11.2020 10:38 Ответить
 
 