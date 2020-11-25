У Нідерландах сьогодні продовжаться слухання у справі МН17
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У Нідерландах сьогодні, 25 листопада, відбудеться чергове судове засідання у справі збиття літака рейсу МН17 над Донбасом.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на засіданні суд повинен оголосити рішення щодо запитів захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова.
Засідання призначене на 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом - ред.). Слухання у справах проти трьох інших обвинувачених (Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка) будуть продовжені 1 лютого 2021 року.
Як повідомлялося, сторона захисту Пулатова вимагає заново допитати експертів і свідків у справі MH17, а також заново дослідити всі докази.
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На годовщину этой трагедии 17 июля шестой президент Украины сказал, что самолет погиб в результате «катастрофы», и не называет при этом, какая конкретно страна виновна в этой «катастрофе» и кто конкретно отдал приказ на транспортировку российского «Бука» из Курска на украинский Донбасс.
Шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
Что о мне не попадалось сообщений о том, что суд допрашивал экспертов, что значит "заново"? Если кто то допрошен следствием, то это не значит, что адвокатам не о чем его спросить в суде.