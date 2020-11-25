РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14059 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 585 28
Байден (2385) Госдепартамент США (1626) США (23203) Помпео (335)

Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену, - Помпео

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Госдепартаменте начался процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сегодня мы начали процесс и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем делать так, чтобы это сработало", - отметил Помпео.

В Госдепе приняли соответствующее решение после того, как Управление общих служб Белого дома, которое отвечает за эти вопросы, сообщило Байдену о готовности администрации действующего президента Дональда Трампа начать процесс передачи власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Нарешті, до Трампа дійшло звернення американського народу: "Куме, не тратьте дарма сили... Ідіть на дно...".
показать весь комментарий
25.11.2020 09:43
+9
Ну вот и все) А рашики так мечтали увидеть гражданскую войну в США))) Откуда идиотам знать, что такое выборы)))
показать весь комментарий
25.11.2020 10:07
+7
Боже храни Америку и Байдена ! 🙏
показать весь комментарий
25.11.2020 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті, до Трампа дійшло звернення американського народу: "Куме, не тратьте дарма сили... Ідіть на дно...".
показать весь комментарий
25.11.2020 09:43 Ответить
Или бабло на адвокатов закончилось.
показать весь комментарий
25.11.2020 09:49 Ответить
Просто Трампу выложили ещё порцию того, что на него есть.
И сказали, что если упираться, то получится больнее.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:48 Ответить
теперь главное проконтролировать, чтоб цирк с клоуном трампаксом в Ростов на гастроли не здрыстнул!!!
показать весь комментарий
25.11.2020 09:43 Ответить
Боже храни Америку и Байдена ! 🙏
показать весь комментарий
25.11.2020 09:44 Ответить
Главное,чтобы потом украинцы не забыли как лапти про лэнд-лиз...А то вчера у ********** некий депутат Гордей Белов заявил,что вся помощь Америки Украине это штук 30 джевлингов и аптечки.А оружиеем помогла только Литува....и то старым списанным.Остальное все сами.Только про печеньки не вспомнил от Нуланд.Хорошо умные разберутся,а дураки ведь поверят.... как в мородера,что убил брата.(
показать весь комментарий
25.11.2020 10:06 Ответить
В США все буде добре.Там не президенти вирішують, а закон, якого притримуються всі. І не потрібно бруд кидати на Трампа, бо він дійсно не розумів, що таке Україна, він навіть думав, що то частина парашії, але там Конгрес, суди роблять дуже гарно свою справу і твою помилку виправлять. Постійно була від США підтримка. А в нас дивляться, що скаже Найсвітліший і потім все підправляють під його слова.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:00 Ответить
Це у який такий у вас найсвітліший? ***** чи що? Так його в методичках сказано "найтемнішим" величать
показать весь комментарий
25.11.2020 11:54 Ответить
У нас "насвітліший" і є найсвітлиший, який сам собі із ******* дав оцінку, і це слуга Бені, а ху@ло є територист № 1 у світі.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:01 Ответить
Певно я десь пропустив цей сеанс самовихваляння від бубиної адміністрації. От висловлювання Вовка "чистий лох" краще запам"яталися
показать весь комментарий
25.11.2020 12:07 Ответить
Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео - Цензор.НЕТ 2928
показать весь комментарий
25.11.2020 10:01 Ответить
...Деякі меседжі компанії проти Байдена явно не відповідають нормам американської політичної культури, але абсолютно органічні для російської передвиборчої боротьби. Спекуляції щодо фізичного стану, віку і здоров'я політика, образливі ярлики - типові для російського чорного піару. Згадайте, як телекілер Доренко демонстрував рентгенівські знімки хворого тазостегнового суглоба Примакова і лише не колупав у них пальцем. Для США, де одним з найбільш шанованих президентів був інвалід Франклін Рузвельт, - це нехарактерно.
Після виборів почалася нова інформаційна кампанія, спрямована на подальший розкол і дестабілізацію американського суспільства. Адвокати Трампа озвучили фантастичну історію про змову проти свого клієнта, серед учасників якої нібито були абсолютно не пов'язані один з одним люди від покійного Уго Чавеса до Сороса, від Мадуро до Клінтонів, власники якихось міфічних серверів у Німеччині та Іспанії, китайські та кубинські комуністи, канадські кампанії, шахрайські комп'ютерні програми і т.д. Вся ця маніакальна маячня дуже нагадує почерк російських майстрів чорного PR. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
показать весь комментарий
25.11.2020 10:17 Ответить
Бггг)запасаемся попкорном и слушаем поздравление пуйла
показать весь комментарий
25.11.2020 10:03 Ответить
Ну вот и все) А рашики так мечтали увидеть гражданскую войну в США))) Откуда идиотам знать, что такое выборы)))
показать весь комментарий
25.11.2020 10:07 Ответить
...Нинішня гібридна війна ведеться в новому інформаційному суспільстві і зовсім за іншими правилами. Тут все вирішують не танки, літаки, військові бази і навіть не економіка і технології, а ефективні інформаційно-політичні інструменти розкладання супротивника зсередини. Так деякі комахи відкладають личинки всередині інших організмів. Ці личинки продовжують розвиватися, харчуючись соками і рідиною своїх жертв, поки не пожирають їх повністю.
Замість економічного і військового домінування в гібридний війні застосовують інші методи підкорення противника:
- концентрація на ворожій території великого обсягу тіньових капіталів, які використовують для підкупу політиків і медій, інформаційних диверсій, провокацій і заворушень;
- дезінформаційна атака на основні цінності і інститути з метою їх дискредитації, розколу і конфлікту в суспільстві;
- просування у владу через втручання у вибори своїх агентів впливу.
Для вирішення цих завдань використовують набір інформаційних і силових інструментів: від фабрик-тролів, що сіють взаємну ненависть і паніку, до агентури спецслужб, що провокує терор; від хакерів, які зливають документи, що дискредитують неугодних політиків, до політтехнологів, які допомагають агентам впливу на виборах; від підтримки місцевих екстремістів до створення п'ятої колони з російськомовних і прихожан РПЦ. Результатом всього цього повинна стати дестабілізація противника, що позбавляє його волі до опору гібридній агресії. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
показать весь комментарий
25.11.2020 10:21 Ответить
свінособак так налаштували, що є куйло - є расєя, нема куйла - нема расєї і починається громадянська війна! у них генетичних жах від самої можливості вибора
показать весь комментарий
25.11.2020 12:02 Ответить
Напомнили мне одну историю из моего детства) В 82-м, когда Брежнев склеил ласты, одна наша медсестра устроила была истерику, слезы лились ручьем, что теперь начнется война с американцами)
показать весь комментарий
25.11.2020 12:07 Ответить
ТРАМПА В ПОМПЕО СДЕЛАЛИ !)
показать весь комментарий
25.11.2020 10:14 Ответить
***** сейчас пытается максимально задействовать всю свою агентуру в США и полезных идиотов, которым удалось промыть мозг российской пропагандой. Цель - дестабилизировать ситуацию в США. Все это дерьмо про фальсификации, все эти фейковые вбросы про Байдена, все это дело рук лживых кацапских пропагандистов. Все это кацапские технологии информационной войны и украинцам они до боли знакомы.
У всей кацапской 5-колонны в США истерика. Верещат как свиньи, вонь стоит на все США. Это беспрецедентное вмешательство кацапов в выборы Соединенных Штатов, но оно конечно же закончится пшиком, потому что никто устраивать гражданскую войну за Трампа не будет, даже упоротые кацапские эмиги.
***** все это вытворят, потому что понимает, что кремль просрал своего клоуна на должности президента США, просрал исторический шанс выйти сухим из воды по тем проблемам, которые создал, понимает, что такое беспрецедентное вмешательство в выборы так просто для ***** не оставят.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:33 Ответить
Какой же сабачий бред. Вы там, на другом континенте, все такие упоротые?
показать весь комментарий
25.11.2020 10:55 Ответить
Не совай ногами, кацапчег... Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео - Цензор.НЕТ 8918
показать весь комментарий
25.11.2020 10:58 Ответить
а ты знаешь.. это даже было бы и к лучшему, если б упоротые кацапские эмигранты подняли бы какой-то бунт в США... их бы тупо перестреляли и сгноили по тюрьмам, очистилась бы страна..
показать весь комментарий
25.11.2020 13:55 Ответить
Кацапам уже сказали, не, хто в курсе ??? Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео - Цензор.НЕТ 7082
показать весь комментарий
25.11.2020 10:53 Ответить
В рашкостане траур ! Жирик в госдуре ушел в запой и депресняк а ***** Владимирович в ужасе не понимает когда теперь со своим поздравлением нарисоваться ! Все пропало , клиент уезжает !
показать весь комментарий
25.11.2020 10:54 Ответить
Все пропало , клиент уезжает ! (с)

..................................
И шобы нет, так да... Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео - Цензор.НЕТ 1110
показать весь комментарий
25.11.2020 10:58 Ответить
Путин поручил Пескострую поздравить Президента Байдена,
тот перепоручает это Говорящей Лошади,
а та упирается и кивает длинной мордой обратно на кремль.
А поздравлять новоизбранного Президента США таки придётся.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:46 Ответить
точнее передачу власти camel харрис.
показать весь комментарий
26.11.2020 00:51 Ответить
 
 