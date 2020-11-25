2 585 28
Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену, - Помпео
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Госдепартаменте начался процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Сегодня мы начали процесс и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем делать так, чтобы это сработало", - отметил Помпео.
В Госдепе приняли соответствующее решение после того, как Управление общих служб Белого дома, которое отвечает за эти вопросы, сообщило Байдену о готовности администрации действующего президента Дональда Трампа начать процесс передачи власти.
Топ комментарии
+10 Яр Холодний
показать весь комментарий25.11.2020 09:43
+9 Павел Стрембовский
показать весь комментарий25.11.2020 10:07
+7 Danis Nielsen
показать весь комментарий25.11.2020 09:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И сказали, что если упираться, то получится больнее.
Після виборів почалася нова інформаційна кампанія, спрямована на подальший розкол і дестабілізацію американського суспільства. Адвокати Трампа озвучили фантастичну історію про змову проти свого клієнта, серед учасників якої нібито були абсолютно не пов'язані один з одним люди від покійного Уго Чавеса до Сороса, від Мадуро до Клінтонів, власники якихось міфічних серверів у Німеччині та Іспанії, китайські та кубинські комуністи, канадські кампанії, шахрайські комп'ютерні програми і т.д. Вся ця маніакальна маячня дуже нагадує почерк російських майстрів чорного PR. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
Замість економічного і військового домінування в гібридний війні застосовують інші методи підкорення противника:
- концентрація на ворожій території великого обсягу тіньових капіталів, які використовують для підкупу політиків і медій, інформаційних диверсій, провокацій і заворушень;
- дезінформаційна атака на основні цінності і інститути з метою їх дискредитації, розколу і конфлікту в суспільстві;
- просування у владу через втручання у вибори своїх агентів впливу.
Для вирішення цих завдань використовують набір інформаційних і силових інструментів: від фабрик-тролів, що сіють взаємну ненависть і паніку, до агентури спецслужб, що провокує терор; від хакерів, які зливають документи, що дискредитують неугодних політиків, до політтехнологів, які допомагають агентам впливу на виборах; від підтримки місцевих екстремістів до створення п'ятої колони з російськомовних і прихожан РПЦ. Результатом всього цього повинна стати дестабілізація противника, що позбавляє його волі до опору гібридній агресії. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
У всей кацапской 5-колонны в США истерика. Верещат как свиньи, вонь стоит на все США. Это беспрецедентное вмешательство кацапов в выборы Соединенных Штатов, но оно конечно же закончится пшиком, потому что никто устраивать гражданскую войну за Трампа не будет, даже упоротые кацапские эмиги.
***** все это вытворят, потому что понимает, что кремль просрал своего клоуна на должности президента США, просрал исторический шанс выйти сухим из воды по тем проблемам, которые создал, понимает, что такое беспрецедентное вмешательство в выборы так просто для ***** не оставят.
..................................
И шобы нет, так да...
тот перепоручает это Говорящей Лошади,
а та упирается и кивает длинной мордой обратно на кремль.
А поздравлять новоизбранного Президента США таки придётся.