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Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що в Держдепартаменті розпочався процес передачі влади обраному президенту Джо Байдену.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Сьогодні ми почали процес і зробимо все, що потрібно за законом. Ми будемо робити так, щоб це спрацювало", - зазначив Помпео.
У Держдепі ухвалили відповідне рішення після того, як Управління загальних служб Білого дому, яке відповідає за ці питання, повідомило Байдену про готовність адміністрації чинного президента Дональда Трампа почати процес передачі влади.
Топ коментарі
+10 Яр Холодний
показати весь коментар25.11.2020 09:43
+9 Павел Стрембовский
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+7 Danis Nielsen
показати весь коментар25.11.2020 09:44
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И сказали, что если упираться, то получится больнее.
Після виборів почалася нова інформаційна кампанія, спрямована на подальший розкол і дестабілізацію американського суспільства. Адвокати Трампа озвучили фантастичну історію про змову проти свого клієнта, серед учасників якої нібито були абсолютно не пов'язані один з одним люди від покійного Уго Чавеса до Сороса, від Мадуро до Клінтонів, власники якихось міфічних серверів у Німеччині та Іспанії, китайські та кубинські комуністи, канадські кампанії, шахрайські комп'ютерні програми і т.д. Вся ця маніакальна маячня дуже нагадує почерк російських майстрів чорного PR. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
Замість економічного і військового домінування в гібридний війні застосовують інші методи підкорення противника:
- концентрація на ворожій території великого обсягу тіньових капіталів, які використовують для підкупу політиків і медій, інформаційних диверсій, провокацій і заворушень;
- дезінформаційна атака на основні цінності і інститути з метою їх дискредитації, розколу і конфлікту в суспільстві;
- просування у владу через втручання у вибори своїх агентів впливу.
Для вирішення цих завдань використовують набір інформаційних і силових інструментів: від фабрик-тролів, що сіють взаємну ненависть і паніку, до агентури спецслужб, що провокує терор; від хакерів, які зливають документи, що дискредитують неугодних політиків, до політтехнологів, які допомагають агентам впливу на виборах; від підтримки місцевих екстремістів до створення п'ятої колони з російськомовних і прихожан РПЦ. Результатом всього цього повинна стати дестабілізація противника, що позбавляє його волі до опору гібридній агресії. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
У всей кацапской 5-колонны в США истерика. Верещат как свиньи, вонь стоит на все США. Это беспрецедентное вмешательство кацапов в выборы Соединенных Штатов, но оно конечно же закончится пшиком, потому что никто устраивать гражданскую войну за Трампа не будет, даже упоротые кацапские эмиги.
***** все это вытворят, потому что понимает, что кремль просрал своего клоуна на должности президента США, просрал исторический шанс выйти сухим из воды по тем проблемам, которые создал, понимает, что такое беспрецедентное вмешательство в выборы так просто для ***** не оставят.
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И шобы нет, так да...
тот перепоручает это Говорящей Лошади,
а та упирается и кивает длинной мордой обратно на кремль.
А поздравлять новоизбранного Президента США таки придётся.