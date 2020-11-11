"Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Майк Помпео у вівторок висловив упевненість у тому, що після підрахунку кожного "законно" поданого голосу, адміністрація Дональда Трампа залишиться при владі на другий термін, а демократ Джо Байден, найімовірніше, зазнає поразки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
Помпео зробив цю заяву після того, як практично всі лідери західних країн, включно з найближчими союзниками Вашингтона – Великою Британією і Францію, вже привітали з перемогою на виборах обраного президента Байдена. Трамп досі відмовляється визнавати поразку, заявляючи про "фальсифікації" під час виборів, завдяки яким, за словами чинного президента, всі провідні ЗМІ проголосили Джо Байдена обраним президентом США.
"Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - заявив Помпео, виступаючи на пресконференції в Держдепартаменті. Держсекретар запевнив світову спільноту в тому, що поствиборчий період в Америці проходитиме без ексцесів. "Ми збираємося підрахувати всі голоси", - заявив Помпео.
Байден, який має вступити на посаду 20 січня 2021 року зіткнувся з ризиками, що загрожують затримати передачу йому влади, оскільки Трамп збирається оскаржити свою поразку на виборах у судовому порядку. Конгресмени-республіканці підтримали президента, заявляючи, що у Трампа є право на подібні дії.
Сам Джо Байден, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати заяву Помпео, посміхнувся і запевнив, що ніщо не зупинить передачу влади в США.
Держсекретар не відповів прямо на питання репортера про те, чи завдає шкоди відмова Трампа визнати свою поразку тим зусиллям, які Держдепартамент докладає для проведення вільних і справедливих виборів за кордоном. Держсекретар підкреслив, що Держдепартамент робить усе можливе "для проведення безпечних і надійних, вільних і справедливих виборів у всьому світі".
Лідер республіканської більшості в Конгресі Мітч Макконнелл повністю підтримує Трампа. На думку сенатора, у чинного президента "є право розслідувати твердження про порушення", які, за словами Трампа, були допущені під час проведення виборів. Переконливі докази фальсифікацій, про які говорить Трамп, поки не були ним представлені.
Генеральний прокурор Вільям Барр, призначений Трампом на пост глави Міністерства юстиції, в понеділок віддав розпорядження федеральній прокуратурі "розслідувати суттєві твердження" про порушення, допущені під час голосування й підрахунку бюлетенів.
Річард Баучер, дипломат у відставці, який тривалий час служив на посаді офіційного представника Держдепартаменту, припускає, що слова Помпео про "другий термін адміністрації Трампа" можна розцінювати як жарт, додаючи, що так держсекретар, імовірно, вирішив убезпечити себе від критики з боку Білого дому.
Демократ Еліот Енгел, голова Комітету закордонних справ Палати представників, заявив, що Державний департамент має почати підготовку до передачі справ новій адміністрації Джо Байдена просто зараз. "Держсекретар Помпео не має підігравати безпідставним і небезпечним нападкам на легітимність виборів, що відбулися минулого тижня", - йдеться в заяві Енгела.
У середині цього тижня Помпео вирушить у першу після президентських виборів зарубіжну поїздку і з 13 по 23 листопада відвідає Францію, Туреччину, Грузію, Ізраїль, Катар, ОАЕ і Саудівську Аравію. Лідери деяких з цих держав уже привітали Джо Байдена з перемогою.
Будь ласка, зачекайте...
- вибори напевно сфальсифіковані (що погано за будь-якого президента)
- для України Байден не вигідний ні в минулому ні в майбутньому, як посібник глобалістів
Якщо вас це влаштовує - я радий. Як ні - можете аргументувати. А "нудний" - це бабський лексикон взагалі.
а чим власне тебе не влаштовують глобалісти? Люди мають право на власну думку, позицію. І на фоні деяких "націоналістичних" рухів, які ну дуже вже нагадуть нацистські (як в ***** наприклад), то і не найгірша в них позиція.
Ну а щодо "бабський лексикон", то ти ж і спілкуєшся з жінкою. Ну не матюками ж мені тебе на землю повертати)). Але нудного нудним називають не тільки "баби" , як тобі здається.
В США вони називаються лівими та марксистами. Це вони носять серп і молот, бузять на вулиці проти Трампа, палять прапори Америки, скидають памятники. Вони ударне крило нових "демократів", тому це не просто чергові вибори.
Здається я не тільки з "шоколадк-ою" говорю але й з "школяркою", яка не знає про Радянський Союз, там до речі теж переслідували "націоналістичні" рухі.
Кажеться мне что Б и Зе - пара, оба использовали медиа-ресурс на всю катушку в своих целях.
А потом вы в Украине удивляетесь когда ваша пресса гонит тезисы медведчуков и прочей мрази, подавляя другие мнения...
Я вгадала, Швондєр?
Хоча, особисто мене, в моїй країні, влаштовував і амерівський Трамп.
Там санкцій тих і окрім СП2 вистачає.. Принаймні, засрахі вистачає, щоб навіть москвичи скавуліли. А те, що скавулять, можеш повірити, в мене знайомі там, які не можуть кінці з кінцями звести вже сьомий рік. У 2014-му погрожували та ображали, а зараз такі лагідні та ручні ))), і скаржаться весь час.
У згаданій операції через волю виборців "поліцейський" залишив тих, кого він захищав, на поругу бандиту. Через протистоння з совєтами після другої світової, успіхи США були обмеженими і їх не можливо вважати загальносвітовими. Лише з 80х, коли держава в москві почала розсипатись, американські операції стали більш-менш послідовними, розгалуженими і переможними.Тому ваша хронологія 200 років претензій є дещо перебільшеною.
Що ж до закиду на адресу американських платників податків, то буде чесним віддати належне зробленому їх коштом, але також буде коректним не заглядати до їх карману в той час, коли не менш спроможна Європа уникає своєї участі в контролі за світовим порядком. Від міцності якого вона отримує свої дивіденди. Я вже не кажу про те, що українці вже не докладають тих зусиль з яких починали. А, відповідно, і морального права очікувати на допомогу мають менше.
Я не знаю чем вас там облучают или что добавляют в воду. Но вдруг значительная часть публики просто потеряла адекватность. Я даже не говорю о том, что страна вдруг начала дружно поддерживать Байдена, который в самое трудное для страны время шантажировал Украну отказом перевезти финансовую помощь если ему не откатят. Этот поц должен сидеть в тюрьме, и давно. Но удивительнее другое: на таких форумах стала напрочь отсутствовать дискуссия, обсуждения и обмены мнениями. Преобрадают нахрапистые выкрики и полное отсутствие обоснования своих высказываний. Переход на личности, хамство и прочая мерзость.
В Украине должны понять, что по каким-то причинам ваша публика перестала отличаться от пригожинских троллей. Полное копирование ольгинских упырей - концентрированное хамство против оппонентов и НОЛЬ обсуждений по существу.
Трудно поверить что в Украине все скатились до скотства кацапов. Так что остаётся одно: технологии массовой манипуляции общественным сознанием.
Вони такі є. Без маніпуляцій. За рідкісними винятками.
Коли писав, навіть не подивився на дату.
Помню Альберта Гора тоже все поздравили и что вышло известно.
Надеюсь, у Джо хватит ммужества и терпения привлечь афериста к суду за ложные обвинения.