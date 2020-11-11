"Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок висловив упевненість у тому, що після підрахунку кожного "законно" поданого голосу, адміністрація Дональда Трампа залишиться при владі на другий термін, а демократ Джо Байден, найімовірніше, зазнає поразки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Помпео зробив цю заяву після того, як практично всі лідери західних країн, включно з найближчими союзниками Вашингтона – Великою Британією і Францію, вже привітали з перемогою на виборах обраного президента Байдена. Трамп досі відмовляється визнавати поразку, заявляючи про "фальсифікації" під час виборів, завдяки яким, за словами чинного президента, всі провідні ЗМІ проголосили Джо Байдена обраним президентом США.

"Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - заявив Помпео, виступаючи на пресконференції в Держдепартаменті. Держсекретар запевнив світову спільноту в тому, що поствиборчий період в Америці проходитиме без ексцесів. "Ми збираємося підрахувати всі голоси", - заявив Помпео.

Байден, який має вступити на посаду 20 січня 2021 року зіткнувся з ризиками, що загрожують затримати передачу йому влади, оскільки Трамп збирається оскаржити свою поразку на виборах у судовому порядку. Конгресмени-республіканці підтримали президента, заявляючи, що у Трампа є право на подібні дії.

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Сам Джо Байден, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати заяву Помпео, посміхнувся і запевнив, що ніщо не зупинить передачу влади в США.

Держсекретар не відповів прямо на питання репортера про те, чи завдає шкоди відмова Трампа визнати свою поразку тим зусиллям, які Держдепартамент докладає для проведення вільних і справедливих виборів за кордоном. Держсекретар підкреслив, що Держдепартамент робить усе можливе "для проведення безпечних і надійних, вільних і справедливих виборів у всьому світі".

Лідер республіканської більшості в Конгресі Мітч Макконнелл повністю підтримує Трампа. На думку сенатора, у чинного президента "є право розслідувати твердження про порушення", які, за словами Трампа, були допущені під час проведення виборів. Переконливі докази фальсифікацій, про які говорить Трамп, поки не були ним представлені.

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Генеральний прокурор Вільям Барр, призначений Трампом на пост глави Міністерства юстиції, в понеділок віддав розпорядження федеральній прокуратурі "розслідувати суттєві твердження" про порушення, допущені під час голосування й підрахунку бюлетенів.

Річард Баучер, дипломат у відставці, який тривалий час служив на посаді офіційного представника Держдепартаменту, припускає, що слова Помпео про "другий термін адміністрації Трампа" можна розцінювати як жарт, додаючи, що так держсекретар, імовірно, вирішив убезпечити себе від критики з боку Білого дому.

Демократ Еліот Енгел, голова Комітету закордонних справ Палати представників, заявив, що Державний департамент має почати підготовку до передачі справ новій адміністрації Джо Байдена просто зараз. "Держсекретар Помпео не має підігравати безпідставним і небезпечним нападкам на легітимність виборів, що відбулися минулого тижня", - йдеться в заяві Енгела.

У середині цього тижня Помпео вирушить у першу після президентських виборів зарубіжну поїздку і з 13 по 23 листопада відвідає Францію, Туреччину, Грузію, Ізраїль, Катар, ОАЕ і Саудівську Аравію. Лідери деяких з цих держав уже привітали Джо Байдена з перемогою.