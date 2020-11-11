"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - Помпео
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выразил уверенность в том, что после подсчета каждого "законно" поданного голоса, администрация Дональда Трампа останется у власти на второй срок, а демократ Джо Байден, по всей видимости, потерпит поражение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
Помпео сделал это заявление после того, как практически все лидеры западных стран, включая ближайших союзников Вашингтона - Великобританию и Францию, уже поздравили с победой на выборах избранного президента Байдена. Трамп до сих пор отказывается признавать поражение, заявляя о "фальсификациях" во время выборов, благодаря которым, по словам действующего президента, все ведущие СМИ провозгласили Джо Байдена избранным президентом США.
"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - заявил Помпео, выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте. Госсекретарь заверил мировое сообщество в том, что поствыборный период в Америке будет проходить без эксцессов. "Мы собираемся подсчитать все голоса", - заявил Помпео.
Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, столкнулся с рисками, угрожающими задержать передачу ему власти, так как Трамп собирается оспорить свое поражение на выборах в судебном порядке. Конгресссмены-республиканцы поддержали президента, заявляя, что у Трампа есть право на подобные действия.
Сам Джо Байден, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление Помпео, улыбнулся и заверил, что ничто не остановит передачу власти в США.
Госсекретарь не ответил прямо на вопрос репортера о том, наносит ли ущерб отказ Трампа признать свое поражение тем усилиям, которые Госдепартамент прикладывает для проведения свободных и справедливых выборов за рубежом. Госсекретарь подчеркнул, что Госдепартамент делает все возможное "для проведения безопасных и надежных, свободных и справедливых выборов во всем мире".
Лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл полностью поддерживает Трампа. По мнению сенатора, у действующего президента "есть право расследовать утверждения о нарушениях", которые, по словам Трампа, были допущены во время проведения выборов. Убедительные доказательства фальсификаций, о которых говорит Трамп, пока не были им представлены.
Генеральный прокурор Уильям Барр, назначенный Трампом на пост главы Министерства юстиции, в понедельник отдал распоряжение федеральной прокуратуре "расследовать существенные утверждения" о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете бюллетеней.
Ричард Баучер, дипломат в отставке, который долгое время служил на посту официального представителя Госдепартамента, предполагает, что слова Помпео о "втором сроке администрации Трампа" можно расценивать как шутку, добавляя, что таким образом госсекретарь вероятно решил обезопасить себя от критики со стороны Белого дома.
Демократ Элиот Энгел, председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей, заявил, что Государственный департамент должен начать подготовку к передаче дел новой администрации Джо Байдена прямо сейчас. "Госсекретарь Помпео не должен подыгрывать безосновательным и опасным нападкам на легитимность выборов, состоявшихся на прошлой неделе", - говорится в заявлении Энгела.
В середине этой недели Помпео отправится в первую после президентских выборов зарубежную поездку и с 13 по 23 ноября посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Лидеры некоторых из этих государств уже поздравили Джо Байдена с победой.
Пожалуйста, подождите...
- вибори напевно сфальсифіковані (що погано за будь-якого президента)
- для України Байден не вигідний ні в минулому ні в майбутньому, як посібник глобалістів
Якщо вас це влаштовує - я радий. Як ні - можете аргументувати. А "нудний" - це бабський лексикон взагалі.
а чим власне тебе не влаштовують глобалісти? Люди мають право на власну думку, позицію. І на фоні деяких "націоналістичних" рухів, які ну дуже вже нагадуть нацистські (як в ***** наприклад), то і не найгірша в них позиція.
Ну а щодо "бабський лексикон", то ти ж і спілкуєшся з жінкою. Ну не матюками ж мені тебе на землю повертати)). Але нудного нудним називають не тільки "баби" , як тобі здається.
В США вони називаються лівими та марксистами. Це вони носять серп і молот, бузять на вулиці проти Трампа, палять прапори Америки, скидають памятники. Вони ударне крило нових "демократів", тому це не просто чергові вибори.
Здається я не тільки з "шоколадк-ою" говорю але й з "школяркою", яка не знає про Радянський Союз, там до речі теж переслідували "націоналістичні" рухі.
Кажеться мне что Б и Зе - пара, оба использовали медиа-ресурс на всю катушку в своих целях.
А потом вы в Украине удивляетесь когда ваша пресса гонит тезисы медведчуков и прочей мрази, подавляя другие мнения...
Я вгадала, Швондєр?
Хоча, особисто мене, в моїй країні, влаштовував і амерівський Трамп.
Там санкцій тих і окрім СП2 вистачає.. Принаймні, засрахі вистачає, щоб навіть москвичи скавуліли. А те, що скавулять, можеш повірити, в мене знайомі там, які не можуть кінці з кінцями звести вже сьомий рік. У 2014-му погрожували та ображали, а зараз такі лагідні та ручні ))), і скаржаться весь час.
У згаданій операції через волю виборців "поліцейський" залишив тих, кого він захищав, на поругу бандиту. Через протистоння з совєтами після другої світової, успіхи США були обмеженими і їх не можливо вважати загальносвітовими. Лише з 80х, коли держава в москві почала розсипатись, американські операції стали більш-менш послідовними, розгалуженими і переможними.Тому ваша хронологія 200 років претензій є дещо перебільшеною.
Що ж до закиду на адресу американських платників податків, то буде чесним віддати належне зробленому їх коштом, але також буде коректним не заглядати до їх карману в той час, коли не менш спроможна Європа уникає своєї участі в контролі за світовим порядком. Від міцності якого вона отримує свої дивіденди. Я вже не кажу про те, що українці вже не докладають тих зусиль з яких починали. А, відповідно, і морального права очікувати на допомогу мають менше.
Я не знаю чем вас там облучают или что добавляют в воду. Но вдруг значительная часть публики просто потеряла адекватность. Я даже не говорю о том, что страна вдруг начала дружно поддерживать Байдена, который в самое трудное для страны время шантажировал Украну отказом перевезти финансовую помощь если ему не откатят. Этот поц должен сидеть в тюрьме, и давно. Но удивительнее другое: на таких форумах стала напрочь отсутствовать дискуссия, обсуждения и обмены мнениями. Преобрадают нахрапистые выкрики и полное отсутствие обоснования своих высказываний. Переход на личности, хамство и прочая мерзость.
В Украине должны понять, что по каким-то причинам ваша публика перестала отличаться от пригожинских троллей. Полное копирование ольгинских упырей - концентрированное хамство против оппонентов и НОЛЬ обсуждений по существу.
Трудно поверить что в Украине все скатились до скотства кацапов. Так что остаётся одно: технологии массовой манипуляции общественным сознанием.
Вони такі є. Без маніпуляцій. За рідкісними винятками.
Коли писав, навіть не подивився на дату.
Помню Альберта Гора тоже все поздравили и что вышло известно.
Надеюсь, у Джо хватит ммужества и терпения привлечь афериста к суду за ложные обвинения.