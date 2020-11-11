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Новости За рубежом
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выборы (24317) США (23185) Помпео (335)

"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - Помпео

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выразил уверенность в том, что после подсчета каждого "законно" поданного голоса, администрация Дональда Трампа останется у власти на второй срок, а демократ Джо Байден, по всей видимости, потерпит поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Помпео сделал это заявление после того, как практически все лидеры западных стран, включая ближайших союзников Вашингтона - Великобританию и Францию, уже поздравили с победой на выборах избранного президента Байдена. Трамп до сих пор отказывается признавать поражение, заявляя о "фальсификациях" во время выборов, благодаря которым, по словам действующего президента, все ведущие СМИ провозгласили Джо Байдена избранным президентом США.

"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - заявил Помпео, выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте. Госсекретарь заверил мировое сообщество в том, что поствыборный период в Америке будет проходить без эксцессов. "Мы собираемся подсчитать все голоса", - заявил Помпео.

Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, столкнулся с рисками, угрожающими задержать передачу ему власти, так как Трамп собирается оспорить свое поражение на выборах в судебном порядке. Конгресссмены-республиканцы поддержали президента, заявляя, что у Трампа есть право на подобные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов"

Сам Джо Байден, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление Помпео, улыбнулся и заверил, что ничто не остановит передачу власти в США.

Госсекретарь не ответил прямо на вопрос репортера о том, наносит ли ущерб отказ Трампа признать свое поражение тем усилиям, которые Госдепартамент прикладывает для проведения свободных и справедливых выборов за рубежом. Госсекретарь подчеркнул, что Госдепартамент делает все возможное "для проведения безопасных и надежных, свободных и справедливых выборов во всем мире".

Лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл полностью поддерживает Трампа. По мнению сенатора, у действующего президента "есть право расследовать утверждения о нарушениях", которые, по словам Трампа, были допущены во время проведения выборов. Убедительные доказательства фальсификаций, о которых говорит Трамп, пока не были им представлены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"

Генеральный прокурор Уильям Барр, назначенный Трампом на пост главы Министерства юстиции, в понедельник отдал распоряжение федеральной прокуратуре "расследовать существенные утверждения" о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете бюллетеней.

Ричард Баучер, дипломат в отставке, который долгое время служил на посту официального представителя Госдепартамента, предполагает, что слова Помпео о "втором сроке администрации Трампа" можно расценивать как шутку, добавляя, что таким образом госсекретарь вероятно решил обезопасить себя от критики со стороны Белого дома.

Демократ Элиот Энгел, председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей, заявил, что Государственный департамент должен начать подготовку к передаче дел новой администрации Джо Байдена прямо сейчас. "Госсекретарь Помпео не должен подыгрывать безосновательным и опасным нападкам на легитимность выборов, состоявшихся на прошлой неделе", - говорится в заявлении Энгела.

В середине этой недели Помпео отправится в первую после президентских выборов зарубежную поездку и с 13 по 23 ноября посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Лидеры некоторых из этих государств уже поздравили Джо Байдена с победой.
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Топ комментарии
+24
Пролетел Трамп уже с четырьмя судами -отказали,а Джулиани еще тот аферюга,которого тюрьма ждет -его слушать себя не уважать
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11.11.2020 09:20
+14
Революционный момент? Только в пустой голове твоего *****
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11.11.2020 08:07
+13
Да, Мордовия ваша совсем небольшая
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11.11.2020 08:06
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Страница 3 из 3
Я тему не відкривав. Так собі, зазначив, що:
- вибори напевно сфальсифіковані (що погано за будь-якого президента)
- для України Байден не вигідний ні в минулому ні в майбутньому, як посібник глобалістів
Якщо вас це влаштовує - я радий. Як ні - можете аргументувати. А "нудний" - це бабський лексикон взагалі.
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25.11.2020 20:31 Ответить
та ти вже майже тиждень намагаєшся мене переконати що Трамп то гарно для всієї планети, а Байден - суцільна катастрофа вселенського масштабу )).
а чим власне тебе не влаштовують глобалісти? Люди мають право на власну думку, позицію. І на фоні деяких "націоналістичних" рухів, які ну дуже вже нагадуть нацистські (як в ***** наприклад), то і не найгірша в них позиція.
Ну а щодо "бабський лексикон", то ти ж і спілкуєшся з жінкою. Ну не матюками ж мені тебе на землю повертати)). Але нудного нудним називають не тільки "баби" "Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео - Цензор.НЕТ 509 , як тобі здається.
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25.11.2020 21:27 Ответить
"а чим власне тебе не влаштовують глобалісти" - а чим тебе тоді не влаштовують комуністи на чолі з тов. Пукіним? Це ті самі глобалісти з "світовою революцією".
В США вони називаються лівими та марксистами. Це вони носять серп і молот, бузять на вулиці проти Трампа, палять прапори Америки, скидають памятники. Вони ударне крило нових "демократів", тому це не просто чергові вибори.
Здається я не тільки з "шоколадк-ою" говорю але й з "школяркою", яка не знає про Радянський Союз, там до речі теж переслідували "націоналістичні" рухі.
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25.11.2020 22:45 Ответить
"Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео - Цензор.НЕТ 1608
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11.11.2020 10:23 Ответить
Ну это будет так же как и с доказательствами в обвинении Байдена в коррупции через сына.От которых ни слуху ни духу.Де там той Джулик по по фамилии Джулиани обещавший нарыть доказательства?Де там те Фурман с Парнасом та Деркачом?Де их доказательства? "Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео - Цензор.НЕТ 3422
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11.11.2020 10:39 Ответить
Ось свіжий звіт Джуліані https://youtu.be/AXdikoRK-tw
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15.11.2020 22:17 Ответить
Защищать рыжего могут только такие трампобараны, как у нас зебараны защищают до сих пор зеленого. Рыжий и зеленый - два сапога пара.
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11.11.2020 10:40 Ответить
Трампобарани гірші за зебаранів. Вони співають в унісон з кацапами.
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11.11.2020 16:08 Ответить
Простите, а защиать конституцию можно? Или отныне нам слушаться говорящую голову из телевизора - она решит за нас все?
Кажеться мне что Б и Зе - пара, оба использовали медиа-ресурс на всю катушку в своих целях.
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11.11.2020 22:15 Ответить
Будем надеяться, что Трамп не повырывает унитазы в Белом Доме.
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11.11.2020 10:41 Ответить
Зачем же так тупо копировать своего хозяина?Если бы не повторял за ним такие глупости, то сошел бы за умного.
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11.11.2020 11:32 Ответить
"Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео - Цензор.НЕТ 481 може хоч він збереже посаду до передачі влади... "Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео - Цензор.НЕТ 1473
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11.11.2020 15:27 Ответить
У трампістів агонія. Схоже, що виносити загорнутих у килим будуть усіх, не тільки Трампа. "Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео - Цензор.НЕТ 2119
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11.11.2020 16:06 Ответить
Хмм, интересно, стоит на этом форуме написать хоть что-то, не воспевающее Байдена и не поливающее гразью Трампа, как местные шариковы сразу отмечают как спам. Интересное отношение выработалось у граждан Украины к иному мнению.
А потом вы в Украине удивляетесь когда ваша пресса гонит тезисы медведчуков и прочей мрази, подавляя другие мнения...
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11.11.2020 16:19 Ответить
Тримайся там, трампіст-кацапіст. У жирній та безпечній Канаді вам легше, ніж нам тут, тому ваша думка нам по цимбалам. Нам тут видніше, кого спамити, а кого ніт.
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11.11.2020 16:32 Ответить
Спасибо. Тут же нашёлся шариков, который быстро подтвердил написанное мной. Очень типичный ответ: ровным счётом ничего по существу вопроса, исключительно хамство и переход на личности. Похоже в Украине многому научились за последнее время у ольгинских троллей...
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11.11.2020 17:03 Ответить
Думка нульового путініста мене взагалі не цікавить. Схоже, що вам, ольгинцям, оплату підвищили за пропаганду на Цензорі. Працюєте тут не покладаючи мишку цілодобово.
Я вгадала, Швондєр? "Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео - Цензор.НЕТ 3528
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11.11.2020 17:09 Ответить
не треба перебільшувати. "шарікови", як ви зволіли висловитись, сподіваються на дієву допомогу від Байдена, на те, що новий президент США припинить лобзатися зі світовим терористом, і втягувати Америку у "дружбу" з ним. А ще на те, що більш поміркований та стриманий Байден припинить порушувати взаємовідносини з тим же ЄС, припинить колотити і без того вже перевернутий до гори дригом світ, а поверне Америці її споконвічну роль - роль світового поліціянта, а не світового інтригана, яким намагався зробити Америку не зовсім врівноважений і занадто вже епатажний пан Трамп.
Хоча, особисто мене, в моїй країні, влаштовував і амерівський Трамп.
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12.11.2020 00:05 Ответить
Ви забуваєте, що ваші сподівання мають бути оплачені рядовим платником податків зі США. Який не надто сильно бажає виконувати роль світового жандарма. І який не дуже радіє з того, що європейські країни вважають свої соціальні потреби більш важливими хоч за його власні соціальні, хоч за їхні оборонні. Поза тим, сподівання на дієву допомогу з боку адміністрації, можуть виявитись дещо невиправданими, з огляду на особу майбутнього держсекретаря. Наразі, найбільші санкції, що були накладені на агресора, стосуються СП2.
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24.11.2020 23:58 Ответить
послухай, платники податків понад 200 років платять ті податки і всі ж ці 200 років претендують на роль сверхдержави. Чи тепер вони, ті платники, не хочуть вже бути сверхдержавою? То нехай про це гучно заявлять на весь світ: типу, хочемо стати Гватемалою, щоб нас ніхто не помічав, і ми ні на що не претендуємо. Шо, амбіції не дозволяють американцям стати Гватемалою (Гватемала це для прикладу просто, можемо взяти Мозамбік, Непал та ін.)?? ))
Там санкцій тих і окрім СП2 вистачає.. Принаймні, засрахі вистачає, щоб навіть москвичи скавуліли. А те, що скавулять, можеш повірити, в мене знайомі там, які не можуть кінці з кінцями звести вже сьомий рік. У 2014-му погрожували та ображали, а зараз такі лагідні та ручні ))), і скаржаться весь час.
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25.11.2020 18:02 Ответить
Навіть після завершення громадянської війни 186х років, США, здебільшого, вели змагання за власні території, або за території прилеглі. Розмова про наддержаву виникла лише внаслідок перемоги у другій світовій війні і після створенні зброї масового ураження. Але до функції всесвітнього поліцейського це не має прямого відношення. Таку роль Америка сприйняла через участь у відновленні Європи, яка, без сумніву була колискою американської нації. Саме з того часу США стали ініціатором і головним гравцем у військових і політичних кампаніях по всьому світу. І не минуло 30 років, як політичне керівництво зазнало шаленого тиску з боку громадського суспільства, яке змусило США відмовитись від продовження в'єтнамської війни.
У згаданій операції через волю виборців "поліцейський" залишив тих, кого він захищав, на поругу бандиту. Через протистоння з совєтами після другої світової, успіхи США були обмеженими і їх не можливо вважати загальносвітовими. Лише з 80х, коли держава в москві почала розсипатись, американські операції стали більш-менш послідовними, розгалуженими і переможними.Тому ваша хронологія 200 років претензій є дещо перебільшеною.
Що ж до закиду на адресу американських платників податків, то буде чесним віддати належне зробленому їх коштом, але також буде коректним не заглядати до їх карману в той час, коли не менш спроможна Європа уникає своєї участі в контролі за світовим порядком. Від міцності якого вона отримує свої дивіденди. Я вже не кажу про те, що українці вже не докладають тих зусиль з яких починали. А, відповідно, і морального права очікувати на допомогу мають менше.
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26.11.2020 22:29 Ответить
а ви, напевно, себе товарісчем Швондєром вважаєте)). Не бачу різниці. Бо швондер той самий Шаріков, тільки без операції. Сподіваюсь, на роль пр.Преображенського ви не претендуєте?))
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11.11.2020 23:58 Ответить
Меня всегда удивляло как вменяемые люди могли с преимуществом 73% выбрать имбецила Зелю на выборах. Теперь, видя полную неадекватность бОльшей части аудитории из Украины, уже ничему не удивляешься.
Я не знаю чем вас там облучают или что добавляют в воду. Но вдруг значительная часть публики просто потеряла адекватность. Я даже не говорю о том, что страна вдруг начала дружно поддерживать Байдена, который в самое трудное для страны время шантажировал Украну отказом перевезти финансовую помощь если ему не откатят. Этот поц должен сидеть в тюрьме, и давно. Но удивительнее другое: на таких форумах стала напрочь отсутствовать дискуссия, обсуждения и обмены мнениями. Преобрадают нахрапистые выкрики и полное отсутствие обоснования своих высказываний. Переход на личности, хамство и прочая мерзость.
В Украине должны понять, что по каким-то причинам ваша публика перестала отличаться от пригожинских троллей. Полное копирование ольгинских упырей - концентрированное хамство против оппонентов и НОЛЬ обсуждений по существу.
Трудно поверить что в Украине все скатились до скотства кацапов. Так что остаётся одно: технологии массовой манипуляции общественным сознанием.
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11.11.2020 17:26 Ответить
Такими маніпулювати - навіть не треба зусиль прикладати.
Вони такі є. Без маніпуляцій. За рідкісними винятками.
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11.11.2020 20:51 Ответить
Спробуєте?
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24.11.2020 23:59 Ответить
Що ?
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29.11.2020 02:26 Ответить
Проїхали.
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30.11.2020 20:15 Ответить
Я була в бані. Відповіла, коли розбанили.
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30.11.2020 23:36 Ответить
Нічого. Я й сам без зв'язку якийсь час
Коли писав, навіть не подивився на дату.
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30.11.2020 23:42 Ответить
а вибір американців 4 роки тому вас не дивує?? Трамп такий самий шоумен, а примітивно кажучі - клоун, як і зеленський. То чому ви не дивуєтесь вибору американців? Світ і люди всюди однакові. Думати вміють і ХОЧУТЬ лише 20-30 відсотків населення будь якої країни. От наб'ють гуль за 5 років, може порозумнішають. Хоча, особисто я в цьому не впевнена.
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12.11.2020 00:36 Ответить
У них тоже дебилов не мало...
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11.11.2020 18:36 Ответить
Общественное мнение складывается из мнений отдельных избирателей. Если избиратель счастлив - у него работа, хорошая зарплата, у него благополучие в семье. В общем его ничего не беспокоит, он уверен в завтрашнем дне - он проголосует за такую жизнь. И не будет искать другого президента. А если нет - то будет голосовать в пользу иного кандидата. Из этого складываются предвыборные рейтинги. Те, которые подсчитаны демократично и честно, а не от центра Разумкова.
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11.11.2020 19:42 Ответить
Единственное радует, что в США сенаторы-республиканцы (члены Республиканской партии США) - это демократы (по духу), которым хватит воли, ума и личного благосостояния, не издеваться над волеизъявлением американского народа.
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11.11.2020 21:23 Ответить
при том, что Байден на пару миллионов голосов набрал больше. Им бы вообще свою систему выборов пересмотреть) А грубо говоря, Трампа по-чесноку вообще избрать были не должны
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11.11.2020 21:25 Ответить
Молодец Помпео, всё верно.
Помню Альберта Гора тоже все поздравили и что вышло известно.
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11.11.2020 22:40 Ответить
Финансовый аферист и шестикратный(!!!) банкрот позорно заканчивает свою клоунаду в Белом доме.
Надеюсь, у Джо хватит ммужества и терпения привлечь афериста к суду за ложные обвинения.
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12.11.2020 00:00 Ответить
Байден підтримав Україну люмінієвими ложками, а Трамп - Джавелінами. Невже в українців память як у рибок? Що зробив Трамп для України в тому числі
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15.11.2020 04:55 Ответить
Помпео помпезный Помпадур.
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25.11.2020 00:15 Ответить
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