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Кабмин планирует продлить экономические санкции против РФ до 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин планирует продлить экономические санкции против РФ до 2022 года

Кабинет Министров Украины намерен продлить торговые санкции относительно товаров происхождением из РФ еще на год - до 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствует разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства проект постановления в повестке заседания правительства в среду.

Документ вносит поправки в правительственное постановление № 1166 от 30 декабря 2015 года, которое, в свою очередь, предусматривает ограничение на импорт продукции происхождением из России.

Так, с 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим "наибольшего способствования" ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины, вместо нулевой ставки, которая действовала на некоторые российские товары согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.

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25.11.2020 12:02 Ответить
 
 