Кабмін планує продовжити економічні санкції проти РФ до 2022 року

Кабінет Міністрів України має намір продовжити торгові санкції щодо товарів походженням з РФ ще на рік - до 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства проєкт постанови в порядку денному засідання уряду в середу.

Документ вносить поправки до урядової постанови № 1166 від 30 грудня 2015 року, яка своєю чергою передбачає обмеження на імпорт продукції походженням з Росії.

Так, з 2 січня 2016 року для російських товарів діє так званий режим "найбільшого сприяння" СОТ, який передбачає застосування вищих ставок ввізного мита, замість нульової ставки, яка діяла на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін продовжив на рік санкції у відповідь проти Заходу й України