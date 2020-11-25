Мобильность граждан снизилась до уровня весеннего карантина, - Шмыгаль

Мобильность украинцев после введения карантина выходного дня снизилась до уровня карантина, который был введен весной.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, уже сейчас фиксируется уменьшение мобильности граждан.

"По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Низкая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости", - отметил Шмыгаль.

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