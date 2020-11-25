Кабмин готовится к возможному введению новогоднего локдауна, - Шмыгаль
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Правительство готовится к возможному введению карантина на зимние праздники.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет, но мы понимаем: конец декабря и начало новогодних праздников - это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.
Шмыгаль уточнил, что по инициативе президента правительство разработало программы поддержки и рассчитывает на поддержку парламента.
"Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если будет усилен карантин. Подчеркну: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантину на зимние праздники", - указал премьер.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предлагал запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
Пожалуйста, подождите...
та вы уже так поддержали, что казна пуста как никогда... и обещаниями уже лохторат не накормишь... сыт ))) (ссыте )))) им в глаза дальше)))))
А что им готовиться, рот закрыл и пошел деньги с офшора тратить!
Денег все хотят, жрать то надо, да и по счетам платить.
Опять же, ипотека, шуба жене, ботинки детям и зубы бабушке любимой вставить.
А другого источника дохода, кроме как заработная плата, у 90% населения нет.
Вы денег дайте в размере 2/3 от заработной платы - и все останутся по домам неограниченное время.
Человеческому терпению таки есть предел.
Только я тут подумал (pardon), что предел терпения у разных народов разный. И мне кажется, что его значение находится в обратной зависимости от пресловутого ЧСВ -- если народ сам себя не уважает, то и предел терпения у него стремится к бесконечности. В противном случае, например, повышение стоимости какой-нибудь гос.услуги или снижение зарплаты даже на крохотный процент выводит толпы возмущенных граждан на улицу.
Это называется "бунт", и именно им славны терпилы.
Майдан нужно организовывать, а бунт сам собой зарождается, как Вы и сказали, от малой искры.
То есть отдача будет непропорцианальна удару, это как ЯО по комару, укусившему, шарахнуть.
Они боятся майдана, точнее, народных бунтов, бунтов бюджетников (майдан организовывать нужно, а бунт самоорганизуется, спонтанно).
Казна пустая, где деньги брать будут на зарплаты бюджетникам Слуги народные?
Возьмет оголодавший бюджетник пустую кастрюлю, возьмет в руки скалку, маясорубку возьмет, придет на Банковую - да как двинет кухонными прибамбасами этими простейшими промеж глаз Слугам Народа, так двинет, что те сразу и окочурятся.
Оттого и локдаун: запереть всех по домам, чтобы тихо сидели (и бухали, как мышки).
Только одно позабыли "бубочки": на бухло деньги нужны, и на закуску (кто же бухает, не закусывая, да на Новый Год?), а денег для бюджетников нет, казна пустая.
Морячок
@akvevitt
Для поддержки малого бизнеса Кабмин бесплатно выдаст таблички "Аренда" и "Продается"
Могу только представить как мусора обогатятся на разного рода "продуктовых дорожках", бусиках и лотках на придомовых территориях...