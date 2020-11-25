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Кабмин готовится к возможному введению новогоднего локдауна, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Кабмин готовится к возможному введению новогоднего локдауна, - Шмыгаль

Правительство готовится к возможному введению карантина на зимние праздники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет, но мы понимаем: конец декабря и начало новогодних праздников - это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль

Шмыгаль уточнил, что по инициативе президента правительство разработало программы поддержки и рассчитывает на поддержку парламента.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если будет усилен карантин. Подчеркну: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантину на зимние праздники", - указал премьер.

Читайте также: Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предлагал запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
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Топ комментарии
+30
Кабмин готовится к возможному введению новогоднего локдауна, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6984
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25.11.2020 14:05
+19
Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1689
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25.11.2020 14:23
+17
Другими словами, хер вам, рядовые украинцы, а не зарплаты в период новогодних трат. Хер вам, предприниматели, а не доходы от новогодних трат рядовых украинцев.
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25.11.2020 14:04
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Другими словами, хер вам, рядовые украинцы, а не зарплаты в период новогодних трат. Хер вам, предприниматели, а не доходы от новогодних трат рядовых украинцев.
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25.11.2020 14:04 Ответить
Потрібно навпаки відміняти святкові та вихідні дні і робити повністю робочий тиждень з плаваючими вихідними для персоналу.
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25.11.2020 14:17 Ответить
Кабмин готовится к возможному введению новогоднего локдауна, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6984
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25.11.2020 14:05 Ответить
Супер!
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25.11.2020 22:15 Ответить
поддержки )))))
та вы уже так поддержали, что казна пуста как никогда... и обещаниями уже лохторат не накормишь... сыт ))) (ссыте )))) им в глаза дальше)))))
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25.11.2020 14:05 Ответить
Кабмин готовится к возможному введению новогоднего локдауна, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1006
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25.11.2020 14:10 Ответить
Если Зеленский лично взялся за введение локдауна и материальную поддержку пострадавших , то все буде добре. Жизнь прекрасна - набюдаем.
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25.11.2020 14:07 Ответить
До їх нового року ще далеко.
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25.11.2020 14:56 Ответить
Так, їх новий рік у вересні Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7160
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25.11.2020 17:00 Ответить
Единственное решение, которое снизит уровень сердечно-сосудистой заболеваний в стране - должен быть запрет поздравления граждан Украины говорящей жопой.
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25.11.2020 14:08 Ответить
лучше бы уж тогда до Нового Года в декабре ввели свой локдаун
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25.11.2020 14:11 Ответить
Та й що ти телепню думаєш люди не будуть зустрічатися й святкувати?Приблизні сценарії та сюжети будуть як 20 років тому.Нажахані і перепуджені психопати і зараз активно ховаються від вірусу,решта буде спокійно святкувати...Але нахєра тоді чи,чучело,з своїми гоблінами здалося,електрошокерами,тарифами,штрафами і податками громадян лякати?Я вас,ублюдків,годувать не підписуюсь,хай ковідна отара тепер вас харчує.
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25.11.2020 14:12 Ответить
Биооружие в действии. Страна разорена, в казне нет денег, с эпидемией никто не борется.
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25.11.2020 14:20 Ответить
Вы имеете в виду 95й квартал с его главзебилом? Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8413
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25.11.2020 14:33 Ответить
туда тоже можно
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25.11.2020 14:35 Ответить
Раньше нельзя - ***** объявит выговор с посажанием на бутылку.
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25.11.2020 14:32 Ответить
Кабмин готовится.
А что им готовиться, рот закрыл и пошел деньги с офшора тратить!
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25.11.2020 14:22 Ответить
Я удивляюсь как вдруг все захотели на работу. Все время визжат что хотят в отпуска и побольше выходных а тут вдруг в епидемию все захотели на работы.
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25.11.2020 14:23 Ответить
Вопрос не в этом. Вопрос в том что есть определенная категория работающих в сфере обслуживания и торговли для которых новогодние праздники это хороший заработок. И они не отдыхают во время их а активно работают.
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25.11.2020 14:34 Ответить
Много что медным тазом накроется.
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25.11.2020 15:32 Ответить
Правда, до кoвидла все вокруг с ума сходили, по три раза за год на отдых гоняли. А тут за работу вспомнили!
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25.11.2020 23:36 Ответить
Да нет, кто же хочет ходить на работу и, тем более работать?
Денег все хотят, жрать то надо, да и по счетам платить.

Опять же, ипотека, шуба жене, ботинки детям и зубы бабушке любимой вставить.
А другого источника дохода, кроме как заработная плата, у 90% населения нет.
Вы денег дайте в размере 2/3 от заработной платы - и все останутся по домам неограниченное время. Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7251
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26.11.2020 08:03 Ответить
Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1689
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25.11.2020 14:23 Ответить
В северной это намного легче сделать...достаточно просто включить видеомагнитофон внутри манекена ...или просто поставить прогу распознавания текста передовицы главной партийной газеты
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25.11.2020 22:10 Ответить
Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4155
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25.11.2020 14:25 Ответить
Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5840

Человеческому терпению таки есть предел.
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26.11.2020 08:05 Ответить
Безусловно.
Только я тут подумал (pardon), что предел терпения у разных народов разный. И мне кажется, что его значение находится в обратной зависимости от пресловутого ЧСВ -- если народ сам себя не уважает, то и предел терпения у него стремится к бесконечности. В противном случае, например, повышение стоимости какой-нибудь гос.услуги или снижение зарплаты даже на крохотный процент выводит толпы возмущенных граждан на улицу.
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26.11.2020 10:17 Ответить
Полностью согласна, что терпилы терпят-терпят, терпят-тярпят, а потом каааак рванет, и пойдут терпилы крушить все, что под руку попадется, и бить всех: и левых, и правых, - да так, что сами потом в обалдении спросят себя, ой, а что это мы так то?
Это называется "бунт", и именно им славны терпилы.
Майдан нужно организовывать, а бунт сам собой зарождается, как Вы и сказали, от малой искры.
То есть отдача будет непропорцианальна удару, это как ЯО по комару, укусившему, шарахнуть. Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2160
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26.11.2020 13:39 Ответить
Я конечно покажусь излишне циничным, но вы знаете истинную причину почему зебилы не вводят локдаун имея 8-е место в мире по заболеваемости короной? Все просто: преЗЕрвативам не удалось взять мвф на понт и получить кредит, зато теперь они возьмут измором собственных граждан. Вы прикиньте как будут давить на мвф ЕС, США и другие страны, когда в Украине будет по 50 тыс больных короной ежедневно. И все это на фоне экономической катастрофы, которая уже наподходе! Украина находится в центре Европы, это вам не африка, так или иначе это и безопасность самого ЕС. Вообщем цирк только начинается, затяните потуже ваши масочки.
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25.11.2020 14:30 Ответить
30 років крадіжок і профанацій і лохотрона виборців пройшли не задарма.
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25.11.2020 14:42 Ответить
Основная масса умерших - пенсионеры. Один пенсионер - пенсия допустим 30000 грн в год. Ежедневно умирает около 300 человек, пускай из них 200 - пенсионеры. За год 200х365х30000 = 2 000 000 000. 2 миллиарда нахаляву экономии.. Так зачем бороться?
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25.11.2020 15:17 Ответить
Пенсы умирают от своих хронических болячек, смертность в Украине чуть скакнула в январе и сентябре, тобто по сути цифры не изменились. Какая экономия? Сейчас пенсам помогают задвинуть пораньше, перекрыв им доступ к медицине.
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25.11.2020 15:34 Ответить
да, но нужно 40 млрд. К єтому и ведут.
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25.11.2020 16:18 Ответить
Мы уже не на 8-м а на 3-м месте по заболеваемости!
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25.11.2020 23:40 Ответить
ШмИгаль (чи ШмигАль) , що таке "локдаун" ? - від "великого" служіння головному Слузі народу та вєлікому донбаському олігарху забув українські слова і смисли?
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25.11.2020 14:30 Ответить
А зачем тогда этот идиотизм выходного дня? И локдаун на праздники - это шоб мусорам меньше работы было?
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25.11.2020 14:31 Ответить
"И локдаун на праздники - это шоб мусорам меньше работы было?"

Они боятся майдана, точнее, народных бунтов, бунтов бюджетников (майдан организовывать нужно, а бунт самоорганизуется, спонтанно).
Казна пустая, где деньги брать будут на зарплаты бюджетникам Слуги народные?
Возьмет оголодавший бюджетник пустую кастрюлю, возьмет в руки скалку, маясорубку возьмет, придет на Банковую - да как двинет кухонными прибамбасами этими простейшими промеж глаз Слугам Народа, так двинет, что те сразу и окочурятся. Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 623
Оттого и локдаун: запереть всех по домам, чтобы тихо сидели (и бухали, как мышки).
Только одно позабыли "бубочки": на бухло деньги нужны, и на закуску (кто же бухает, не закусывая, да на Новый Год?), а денег для бюджетников нет, казна пустая.
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26.11.2020 08:11 Ответить
Тупо год вычеркнутый из жизни..
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25.11.2020 14:32 Ответить
Тут еще одно: нас не допускают к школьной и садовской жизни наших детей. И это только подготовка.
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25.11.2020 14:34 Ответить
кто тебя не допускает? джин из бутілки?
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25.11.2020 16:17 Ответить
Главное, шоб тебе укольчик вовремя сделали.
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25.11.2020 17:48 Ответить
иди в палату, ты забыл закинуться колёсами
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25.11.2020 18:54 Ответить
А ты спробуй зайти в школу! Лютих тьоток з швабрами коло входу поставили!!! Гавкають як собаки. Не знаємо як дитину з школи забрати - по дві години часом батьки стоять.
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25.11.2020 23:44 Ответить
Дай дитятке кнопочный телефон и не морочь себе голову.
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26.11.2020 00:24 Ответить
Никто и никуда - ни на утренники, ни на соревнования, ни просто забрать из школы-сада.
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26.11.2020 08:17 Ответить
Перебьётесь без утренников и соревнований.А забрать - дай ребенку кнопочный телефон, сам выйдет.
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26.11.2020 08:47 Ответить
Подрасти сначала, шоб рассуждать - перебьемся или нет.
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26.11.2020 09:34 Ответить



Морячок

@akvevitt


Для поддержки малого бизнеса Кабмин бесплатно выдаст таблички "Аренда" и "Продается"
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25.11.2020 14:35 Ответить
Скидка - 98%
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25.11.2020 14:37 Ответить
В мене знайома в реанімації в Києві. Просто грип мабуть. Вона не вірила в ковід, до речі. І не боялася його. Вже витрачено біля 8000 грн. за кілька днів. А ще багато днів лікування попереду, якщо виживе. Тому що все є, але дещо треба або почекати тому що зайнято, або купити щоб одразу. Добре що в неї є ці гроші. А у вас вони є?
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25.11.2020 14:42 Ответить
ковідіотка?
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25.11.2020 16:15 Ответить
Я би не сказав що вона ідіотка. Але виявилась нерозумна.
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25.11.2020 23:53 Ответить
це сінонiми, а скориш за все - одне й теж.
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26.11.2020 00:25 Ответить
а шо там с ЕК случилось это чмо не хочет объяснится .... когда из локдауна собирается выводить ?
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25.11.2020 14:44 Ответить
Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7895
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25.11.2020 15:08 Ответить
То ещё не так страшно. Как бы народ не стал готовить шины.
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25.11.2020 15:12 Ответить
В Турции жесткий карантин: рестораны закрыты, по выходным - комендантский час https://meduza.io/feature/2020/11/25/v-turtsii-zhestkiy-karantin-restorany-zakryty-po-vyhodnym-komendantskiy-chas
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25.11.2020 15:54 Ответить
В Ірані не можна їздити між регіонами через карантин. Там ситуація також погана.
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25.11.2020 23:54 Ответить
Шмыгдаун уже даааавно
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25.11.2020 17:24 Ответить
В Киеве воздух станет чище. Раньше, фарцовщиков спекулянтов , торгашей и прочую "пену" садили, сегодня это бизнес и уважаемые "люди", которые ничего не создают а только трудяг грабят!
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25.11.2020 17:37 Ответить
"Здрасьте жопа, Новый Год!"©
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25.11.2020 17:58 Ответить
Ну , що зе- клоуни,за рік вср* лись по приколу, гірше не буде, а куди вже гірше?
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25.11.2020 18:51 Ответить
А где в мире стало лучше? Только в Китае.
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25.11.2020 19:45 Ответить
Не давайте школярам заражатись при щільних контактах в школах, а потім розносити ковід по домівках. Давно вже треба було закрити школи, як це роблять в цивілізованих краінах. Після літа пішла хвилі епідеміі саме через відкриття шкіл.
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25.11.2020 22:02 Ответить
Я так понял уроды не полетят на курорты, не сядут в машины, не поедут родственникам в село...а как обычные граждане станут в километровую очередь на трамвай...а продукты купят естественно в супермаркете клана зеленых...и никакой вкусняшки на рынке...))))
Могу только представить как мусора обогатятся на разного рода "продуктовых дорожках", бусиках и лотках на придомовых территориях...
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25.11.2020 22:15 Ответить
 
 