Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль

Уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про запровадження більш жорстких заходів нині не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - сказав він, відкриваючи засідання уряду в середу.

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Шмигаль уточнив, що з ініціативи президента уряд розробив програми підтримки і розраховує на підтримку парламенту.

"Вчора президент України Володимир Зеленський розповів про важливі ініціативи підтримки людей і бізнесу, якщо буде посилено карантин. Підкреслю: ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, зокрема до можливого запровадження карантину на зимові свята", - зазначив прем'єр.

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Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, а також відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.