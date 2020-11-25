Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль
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Уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Про запровадження більш жорстких заходів нині не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - сказав він, відкриваючи засідання уряду в середу.
Шмигаль уточнив, що з ініціативи президента уряд розробив програми підтримки і розраховує на підтримку парламенту.
"Вчора президент України Володимир Зеленський розповів про важливі ініціативи підтримки людей і бізнесу, якщо буде посилено карантин. Підкреслю: ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, зокрема до можливого запровадження карантину на зимові свята", - зазначив прем'єр.
Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, а також відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.
Будь ласка, зачекайте...
та вы уже так поддержали, что казна пуста как никогда... и обещаниями уже лохторат не накормишь... сыт ))) (ссыте )))) им в глаза дальше)))))
А что им готовиться, рот закрыл и пошел деньги с офшора тратить!
Денег все хотят, жрать то надо, да и по счетам платить.
Опять же, ипотека, шуба жене, ботинки детям и зубы бабушке любимой вставить.
А другого источника дохода, кроме как заработная плата, у 90% населения нет.
Вы денег дайте в размере 2/3 от заработной платы - и все останутся по домам неограниченное время.
Человеческому терпению таки есть предел.
Только я тут подумал (pardon), что предел терпения у разных народов разный. И мне кажется, что его значение находится в обратной зависимости от пресловутого ЧСВ -- если народ сам себя не уважает, то и предел терпения у него стремится к бесконечности. В противном случае, например, повышение стоимости какой-нибудь гос.услуги или снижение зарплаты даже на крохотный процент выводит толпы возмущенных граждан на улицу.
Это называется "бунт", и именно им славны терпилы.
Майдан нужно организовывать, а бунт сам собой зарождается, как Вы и сказали, от малой искры.
То есть отдача будет непропорцианальна удару, это как ЯО по комару, укусившему, шарахнуть.
Они боятся майдана, точнее, народных бунтов, бунтов бюджетников (майдан организовывать нужно, а бунт самоорганизуется, спонтанно).
Казна пустая, где деньги брать будут на зарплаты бюджетникам Слуги народные?
Возьмет оголодавший бюджетник пустую кастрюлю, возьмет в руки скалку, маясорубку возьмет, придет на Банковую - да как двинет кухонными прибамбасами этими простейшими промеж глаз Слугам Народа, так двинет, что те сразу и окочурятся.
Оттого и локдаун: запереть всех по домам, чтобы тихо сидели (и бухали, как мышки).
Только одно позабыли "бубочки": на бухло деньги нужны, и на закуску (кто же бухает, не закусывая, да на Новый Год?), а денег для бюджетников нет, казна пустая.
Морячок
@akvevitt
Для поддержки малого бизнеса Кабмин бесплатно выдаст таблички "Аренда" и "Продается"
Могу только представить как мусора обогатятся на разного рода "продуктовых дорожках", бусиках и лотках на придомовых территориях...